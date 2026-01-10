Video Noi imagini cu momentul în care agentul ICE ucide o femeie în Minneapolis contrazic versiunea Administrației Trump

Noi imagini video apărute în spațiul public, filmate chiar de agentul ICE care a tras focurile fatale, aduc în prim-plan detalii controversate despre incidentul în care o femeie a fost ucisă, miercuri, pe o stradă din Minneapolis.

Înregistrarea realizată cu telefonul mobil de agentul Jonathan Ross, alături de imagini surprinse de martori și o reconstituire 3D realizată de CNN, arată că, deși autoritățile susțin că victima bloca agenții ICE, mai multe vehicule — inclusiv mașina condusă de Ross — au reușit să ocolească autoturismul acesteia înainte de momentul împușcării.

Potrivit analizei CNN, imaginile contrazic parțial versiunea Departamentului pentru Securitate Internă, care a susținut că femeia a folosit mașina ca armă și a pus în pericol viața agenților federali.

Noile imagini arată că interacțiunea dintre Renee Good, soția sa și agentul ICE nu a fost una violentă. Femeia e calmă și zâmbitoare și poate fi auzită cum îi spune ofițerului: „E în regulă, omule, nu sunt supărată pe tine”. Schimbul verbal nu pare tensionat în momentele premergătoare focurilor de armă.

De asemenea, imaginile arată că agentul a continuat să filmeze cu telefonul mobil inclusiv în momentul în care a scos arma și a tras, aspect care a fost criticat de mai mulți experți în aplicarea legii. Aceștia susțin că folosirea telefonului ar fi putut limita capacitatea de reacție a agentului într-o situație percepută ca fiind periculoasă.

Administrația Trump continuă să apere intervenția agentului, susținând că acesta a acționat în legitimă apărare. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a afirmat că imaginile confirmă faptul că femeia a încercat să îi lovească pe agenți cu autoturismul.

În schimb, unii foști oficiali din structurile de ordine publică consideră comportamentul agentului „profund îngrijorător”, subliniind că, dacă exista o amenințare reală, acesta nu ar fi trebuit să țină telefonul mobil în mână pe parcursul intervenției.

Cazul reaprinde dezbaterea privind dotarea agenților federali cu camere video corporale, în condițiile în care ICE nu are o politică clară privind utilizarea telefoanelor mobile pentru documentarea intervențiilor.