Motivul pentru care pârtiile din Sinaia sunt închise sâmbătă: „Știm că este frustrant”

Din cauza vremii severe, domeniul schiabil al stațiunii Sinaia rămâne închis sâmbătă, 10 ianuarie, iar unele instalații de transport pe cablu nu pot fi pornite din cauza gheții depuse pe rolele pilonilor.

Sâmbătă, administratorii pârtiilor situate la 2000 de metri altitudine în Bucegi anunţă că pârtiile sunt închise, pentru că telescaunele şi gondola care urcă de la cota 1400 la cota 2000 nu pot funcţiona din cauza gheţii depuse pe bateriile de role de pe piloni. Prin urmare, cartelele de tip schi-pass nu se vând.

La ora 11:58, administratorii anunțau pe Facebook că nici Telescaunul Dorului, nici Soarelui nu vor porni azi cu public.

„La Soarelui mai au de schimbat 4 role, ceea ce înseamnă aproximativ 3 ore de muncă pe piloni. Băieții rămân sus, cât au lumină să lucreze, pentru ca mâine să avem șanse mai bune la dat.

Știm că este frustrant, dar siguranța instalațiilor este mai presus decât orice. Spor la treabă băieți! Revenim diseară cu informații”, transmit aceștia.

În schimb, telecabina tronson 2, care urcă de la cota 1400 la cota 2000 funcţionează pentru public, la fel şi gondola Sinaia, între cota 1000 şi cota 1400.

Şi vineri pârtiile de la Sinaia au rămas închise, din cauza depunerilor de gheaţă de pe instalaţii.

Meteorologii au anunțat că, sâmbătă, România se află sub cod galben de ger, cu temperaturi minime de până la -18 grade Celsius.