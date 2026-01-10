Categoria profesională rămasă fără jumătate din venituri. „I-am spus tehnicianului că nu-i mai pot da 7.000 lei”

Ordonanța-trenuleț i-a lăsat peste noapte pe medicii veterinari concesionari fără principala sursă de venit. Va urma un exod al medicilor tineri, vin avertizări din breaslă.

Medicii care au contract cu statul pentru servicii de sănătate veterinară s-au trezit peste noapte că din 10.000 lei, cât primeau în 2025, vor rămâne cu doar 5.000 lei/cabinet. Sunt bani pe care-i primeau de aproximativ 5 ani de când, tot în urma unor semnale că serviciile de supraveghere sanitar-veterinară în mediul rural - vaccinări, catagrafiere, consiliere, biosecuritate – vor rămâne în aer, pentru că medicii tineri nu mai sunt interesați să se instaleze la sat, unde numărul animalelor este în continuă scădere iar gospodăria țărănească este aproape de dispariție.

S-a pus atunci problema alocării unui plafon/cabinet astfel încât să se stopeze exodul medicilor tineri din județele năpăstuite. Odată instituit, de acești bani, 10.000 lei/lună/cabinet medic concesionar, au beneficiat medicii în contract cu direcțiile sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor din toată țara. Până în decembrie 2025, când au aflat că vor rămâne cu doar jumătate din această sumă. „Înțelegem că trebuie să contribuim cu toții la acest efort, însă jumătate este mult prea mult”, avertizează veterinarii.

Suma pe care ar urma să o primească în 2026 pentru un program de 8 ore pe zi, destinată acoperirii unor costuri legate de activitatea de teren - transportul probelor, ridicarea produselor și tipizatelor, formare profesională, consiliere pentru proprietarii de animale și alte activități conexe - este 5.000 lei pe lună pentru fiecare contract, fiind scutită de TVA. Medicii din județele cu efective foarte mici de animale își plăteau în schimb cu acești bani tehnicienii, pe care și așa îi găsesc din ce în ce mai greu.

„N-a fost nicio discuție, n-a purtat nimeni nicio discuție cu noi”, a declarat Ioan Bozgă, președintele Colegiului Medicilor Veterinari Olt, pentru „Adevărul”.

„Veți vedea ce va produce înjumătățirea acestei sume”

Oltul este, alături de județele Vâlcea, Teleorman, Vrancea, Vaslui și parțial Dolj, spune dr. Bozgă, printre cele cu mari probleme, care în 2019 riscau să rămână fără medici veterinari. Efectivele de animale din gospodăriile populației au scăzut atât de mult încât nu mai era motivant pentru niciun medic tânăr să se instaleze la sat. Nici celor cu experiență nu le era foarte bine, doar că pe ei îi legau de localitățile deservite anii mulți de practică în care sătenii au devenit mult mai mult decât „clienți”.

„Plecaseră o parte din țară, mai ales tinerii, pentru că nu aveam cum să supraviețuim. Veți vedea și acum ce va produce înjumătățirea acestei sume. Gândiți-vă că salariul minim e undeva la 4.000 și ceva și din vară va fi 4.300, asta dacă plătești un cadru mediu cu salariul minim. Și fără tehnician nu se poate”, explică medicul veterinar.

Vestea înjumătățirii plafonului a venit după un an 2025 și așa marcat de întârzieri de aproape jumătate de an la plată. În tot acest timp medicii au fost obligați să se împrumute pentru a le putea achita tehnicienilor salariile.

Legea care a instituit plafoanele/cabinet a fost promovată, spune dr. Bozgă, la presiunea medicilor din județele cu efective foarte reduse de animale, pentru că în zonele unde creșterea animalelor a rămas ocupație de bază medicii veterinari își pot asigura veniturile din taxarea crescătorilor de animale. „La noi sunt mult mai puține animale decât în zonele de deal și de munte, unde sunt cu miile. Această lege a fost făcută la presiunea acestor județe sărace, ca să menținem cadrele medicale cu studii superioare și studii medii, pentru că plecau în Anglia, în Germania, de acasă nu puteau veni cu banii”, a explicat Bozgă.

Vestea, foarte proastă pentru medicii concesionari, a iscat însă și altfel de comentarii, venite de la proprietari de animale nemulțumiți de interacțiunile cu anumiți medici veterinari. Astfel de aspecte se rezolvă însă prin demersuri legale, atrage atenția președintele Colegiului Medicilor Veterinari Olt. Sunt medici care au fost sancționați pentru diverse culpe și care au fost obligați să plece.

„În orice profesie se întâmplă, numai că Direcția Veterinară Județeană are temeiul legal să întrerupă contractele, să termine cu asemenea oameni care nu-și fac datoria. Deci are acest temei legal. Directorii care se plâng că nu au ce face sunt neputincioși sau sunt implicați în prostioare cu unii, dacă unii fac, dar în rest nu. Sigur, e suficient să fie unul, două, trei cazuri pentru ca discuțiile să se îndrepte spre asta. Dar sunt zone unde nu sunt medici, n-au vrut. De exemplu, în județul Olt șase ani a stat Slatina fără să vrea nimeni s-o ia. Avem cinci comune unde niciodată nu au fost ocupate, nu vrea niciun medic să liciteze acolo, pentru că licitația se face prin SEAP, cu caiet de sarcini, cu oferte. Asta arată faptul că nu îi interesează. Iar acum se încheiau contractele, în mai se încheie. Sunt oameni care oricum nu mai vor să liciteze, spun - gata, noi ne pensionăm, plecăm, vă lăsăm cu banii -, iar asta spuneau dinainte, fără să știe că se va diminua suma”, a mai spus șeful Colegiului Olt.

În breaslă circulă constant oferte venite din afară, iar tinerilor medici nu le este deloc greu să aleagă să plece pentru 3.000 lire sterline. „Cheltuie două mii, dar una le rămâne. Ori aici era singurul motiv de a rămâne tinerii, că i-am ajutat pe absolvenții proaspeți să-și facă cabinete ca să rămână în țară. Ei sunt de obicei vorbitori de limbi străine, ori în condițiile astea de dezinteres... Medicul e obligat să aibă un cadru mediu. Cu banii aceia îl plătește, dar cum mai asigură cheltuielile de cabinet?”, a insistat medicul, catalogând momentul drept unul „delicat”.

Veterinarii au înaintat un memoriu către premierul României, însă nu-și fac mari speranțe, cu atât mai mult cu cât circulă varianta că s-ar fi discutat inițial renunțarea cu totul la plafon, nu înjumătățirea lui.

Cel mai greu le va fi, apreciază dr. Bozgă, medicilor concesionari care asigură serviciile în mai multe localități și care au mai mulți tehnicieni angajați.

„De multe ori pleci de acolo, în loc de plată, cu cinci ouă sau un kil de lapte drept mulțumire”

Medicul veterinar Dan Iova asigură serviciile în două circumscripții din Olt: comuna natală, Vulpeni, și comuna vecină, Dobrețu. Sunt aproximativ 20 de km de la intrarea în prima localitate și până la ieșirea din cealaltă, în linie dreaptă. Facultatea de Medicină Veterinară nu este deloc una ușoară, iar activitatea de după nici atât. Nu-i poți cere unui tânăr medic de 27-28-30 de ani, spune medicul, să se instaleze la sat și să se mulțumească cu nimic. „Îi trebuie cel puțin mașină, nu mergi cu bicicleta”, spune dr. Iova.

Concesiunea sa expiră în luna aprilie și e decis să renunțe fie la o localitate, fie la ambele. Cel mai probabil, dacă rămâne cu una, va renunța și la tehnician.

„De multe ori, în loc de plată, pleci de acolo cu cinci ouă sau un kil de lapte drept mulțumire că i-ai făcut animalul bine. Problema mare este că suntem într-o zonă în care nu mai există animale. Efectivele s-au înjumătățit sau chiar mai rău. Dacă în Vulpeni, acum 15 ani, erau 1.100 de bovine, acum mai sunt 200. Fiind animale atât de puține nu mai avem alte surse de venit, și cazuistica este redusă, iar gradul de sărăcie din localități este la fel de mare ca al nostru. Cunoscându-i pe toți, nu poți să te duci să-i taxezi... Nu poți, pentru că-i cunoaștem, ne cunoaștem de 50 de ani. Mai cresc porci foarte puțini, toate s-au redus. Înainte creșteau un porc sau doi pentru gospodărie și unul sau doi pentru vânzare. Mult nu câștigau, dar erau bani care veneau toți o dată. Dar acum nu mai poți. Și din cauza pestei porcine africane, dar și pentru că oamenii sunt în vârstă și nu mai pot”, a mai spus medicul.

Este puțin probabil ca, dacă va renunța la circumscripția Dobrețu, să fie un alt medic interesat, crede dr. Iova. Prin contract, este obligat să asigure supravegherea sanitar-veterinară încă 6 luni, însă după acel termen oamenii vor avea o problemă.

„Nu vor mai avea oamenii posibilitatea să-și ia o adeverință pentru APIA, fiindcă nu va mai exista un mediu veterinar care să aibă acces la date, bază de date pe care noi o plătim. Sunt tot felul de situații. Sunt medic de 30 de ani și probabil că la un tratament mă voi duce și în Dobrețu, îmi este greu de oameni, dar fără a avea obligații”, a mai spus medicul veterinar.

Medicii veterinari sunt de două categorii, susține medicul Dan Iova: medicii veterinari din orașele mari și medicii veterinari de la țară - care stau în cizme, se murdăresc de balegă și cărora nu le este rușine să miroasă a animale. „Nu suntem precum cei din cabinetele veterinare de la oraș, în care vii gătit, parfumat și aștepți clientul care vine și el la fel, cu bichonul mic, pufos, creț. E cu totul altceva. Animalele de companie la țară... S-a mai schimbat un pic percepția și la țară, nu le mai țin toți legate într-un lanț de un metru, unii le mai vaccinează, în afară de vaccinul antirabic pe care-l facem noi obligatoriu. În Vulpeni am vaccinat 800 de câini în luna decembrie. Sunt câini nu atât de guguliți, mângâiați. Te mai mușcă, te mai fac, pentru că pe lângă vaccin, cei care nu au microcip se microcipează, la cei care au microcip se citește și introduci datele în calculator, îți asumi”, explică medicul ce presupune o parte din activitatea din cabinetul medicului concesionar.

Tehnicianului veterinar își permitea să-i acorde un salariu de 7.000 lei brut. Din ianuarie l-a anunțat că nu mai poate face asta. „Am discutat cu el, dacă vrea, să mai rămână cu 5.000 lei. Fiindcă cu 7.000 lei chiar nu putem, nimeni nu aduce bani de acasă să ajute statul”, a mai adăugat medicul.

Medicul Dan Iova susține că ar accepta cu toții diminuarea veniturilor cu un procent rezonabil, 10-15%. „Nu vrem să fim o breaslă privilegiată. S-a zis că se ia la toată țara. Numai că nu s-a luat la toată țara, s-au luat doar taxe și impozite”, a conchis medicul.

Pericolul abandonării localităților

Implicațiile renunțării la supravegherea sanitar-veterinară a teritoriului sunt foarte mari, explică medicul Dan Iova. 2025 a fost anul în care o persoană a murit de antrax în România, o zoonoză care se transmite de la animal la om, iar asta în condițiile în care au fost întârzieri la plată către medicii veterinari concesionari și în anumite județe nu s-au făcut anumite vaccinuri la oi și capre. Un om a murit de turbare, a mai amintit medicul, un lucru aprooape dde neconceput în 2025. Medicii veterinari concesionari vaccinează împotriva antraxului (sau buba neagră), fac tuberculinarea (care este o metodă de diagnostic utilizată pentru a detecta dacă o persoană a dezvoltat un răspuns imun la bacteria care cauzează tuberculoza ) - tuberculoza fiind o altă boală care se transmite de la animal la om, alături de alte activități care țin deopotrivă de sănătatea omului și a animalelor.

„Sunt probabil județe în care activitatea va merge aproape de normal, acolo unde sunt multe animale și cazuistică diversă, și județe în care va avea mult de suferit”, a conchis medicul.