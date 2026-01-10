search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Povestea cumplită a celui mai mare dezastru feroviar din istoria României. Aproape o mie de oameni au murit în chinuri groaznice

0
0
Publicat:

Unul dintre cele mai mari dezastre feroviere din istoria lumii a avut loc în România, în apropiere de municipiul Iași. Un tren supraîncărcat cu marfă și persoane s-a izbit în plin de o garnitură încărcată cu combustibil. Au fost aproape 1000 de victime.

Dezastrul de la Ciurea FOTO wikipedia
Dezastrul de la Ciurea FOTO wikipedia

Pe 11 ianuarie 1917, din gara Galați pleca „Curierul”, un tren de etapă 1, cu destinația Ciurea, o stație aflată în apropierea municipiului Iași. Trenul era încărcat cu refugiați, soldați și mărfuri. Oamenii care fugeau din calea războiului se înghesuiau în cele 26 de vagoane ale trenului, trase de două locomotive pe abur. Foarte puțini dintre cei care se aflau în această garnitură aveau să mai ajungă în viață la destinație. „Curierul” se va transforma  într-un adevărat tren al morții, ajungând în statistici drept a doua mare tragedie feroviară din istoria umanității, pe locul doi după cel din Sri Lanka din 2004, unde au murit 1700 de oameni. A fost cel mai mare dezastru feroviar din România, un eveniment dramatic cu multe necunoscute, având în vedere că nu au fost efectuate anchete detaliate pentru a observa cauza precisă. Povestea a fost parțial reconstituită pe baza mărturiilor din epocă.

O țară distrusă de război

Important este și contextul în care a avut loc această tragedie feroviară. Era luna ianuarie a anului 1917, o perioadă catastrofală pentru Regatul României. Țara noastră intrase în Primul Război Mondial în vara lui 1916, de partea Antantei (alături de Anglia, Franța și Rusia), împotriva Puterilor Centrale (Germania, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman și Bulgaria), după doi ani de neutralitate. România intrase de partea Antantei cu speranța că va putea obține Transilvania și Bucovina.

Țara noastră a intrat însă total nepregătită în război. Fondurile destinate înarmării și dotării armatei au fost fie sifonate, fie aruncate pe contracte preferențiale, au avut loc greșeli tactice, orgolii nejustificate și o incompentență crasă în gestionarea anumitor situații de pe front. Iar prețul a fost cumplit. Armata română, inițial victorioasă în Transilvania, a fost efectiv aruncată dincolo de munți de trupele germano-austriece, după dezastrul de la Turtucaia, acolo unde comandatul și-a abandonat efectiv trupele. Încolțită din toate părțile, armata română a fost învinsă, făcută să se retragă. Totul a culminat cu pierderea Bucureștiului pe 19 decembrie 1916. Practic, România pierdea jumătate din teritoriul său. Administrația, armata și o parte a populației s-a retras în Moldova. Iașiul devenea noua capitală a României. Urma o luptă cruntă de supraviețuire națională. 

„Spectacolul drumurilor era de nedescris: bărbaţi, femei, copii, bolnavi, bătrâni, schilozi, pe jos, în trăsuri, în căruţe, călări, umblau în ploaie, pe vânt, pe frig, pe ninsoare. Unii adunaseră în grabă ce putuseră din avutul lor şi îl târau după ei. Alţii nu mai puteau înainta şi cădeau sleiţi de puteri şi lihniţi de foame de-a lungul şoselelor. Alţii mureau prin şanţuri şi trupurile lor descompuse erau lăsate în prada corbilor. Pe Iângă aceasta, exodul populaţiei civile se amesteca cu convoiurile armatei în retragere, soldaţii, grăbiţi să treacă spre a executa ordinele ce aveau, răsturnau tot ce le stătea în cale, se năşteau astfel învălmăşeli îngrozitoare, în depărtare se auzeau focurile inamicului, copiii ţipau, femeile plângeau, oamenii răcneau, ploaia nu mai înceta, gerul se înteţea, într-o parte un sat era bombardat, într-alta se vedeau flăcări de incendiu. Era o viziune de infern", scria I.G. Duca.   

Trenul disperării își face loc printre nămeți

În acest context, la numai trei săptămâni de la căderea Bucureștiului, în gara Galați se forma o garnitură de tren pentru a permite soldaților și civililor să se retragă la Iași. Trenul de Etapă E-1 avea 26 de vagoane și urma să ducă toți refugiații în gara Ciurea, situată la 40 de kilometri de municipiul Iași. Inițial, trenul trebuia să plece pe 11 ianuarie dimineața, dar gara a fost bombardată puternic de avioanele germane (n.r. este vorba despre avioanele specifice Primului Război Mondial).

După câteva ore, în care a fost refăcută garnitura și schimbată o locomotivă avariată, trenul a plecat din gară. Cele două locomotive cu aburi trăgeau vagoane de pasageri și de marfă. În tren se aflau numeroși refugiați munteni, mai ales din zona Brăilei, elevi, soldați și ofițeri români, ruși și francezi, membri ai misiunii trimise în România. Alături de aceștia se aflau și oficialități, oameni politici sau savanți, precum geograful George Vâlsan, marchizul Belloy, reprezentat al Misiunii Franceze în România, Emil Costinescu, fost ministru de Finanțe, și fiica fostul ambasador francez la București, Yvonne Blondel. Cea din urmă avea să lase cele mai prețioase mărturii din epocă despre ceea ce s-a întâmplat cu trenul de etapă.

Parcurgând distanța de la Galați la Ciurea, trenul a făcut numeroase opriri pentru a lua alți și alți pasageri care fugeau din calea războiului cât mai către nord. Au fost adăugate și alte vagoane iar trenul devenise supraaglomerat, mult peste capacitatea sa. Pasagerii stăteau pe vagoane, pe scări și între tampoane, în ciuda gerului mușcător. De altfel, o parte au murit înghețați pe acoperișul vagoanelor sau au fost aruncați de vântul puternic. „Spre groaza noastră, un bărbat şi un băieţel de 10 ani au fost daţi jos îngheţaţi. Alte umbre ce se clătinau, împietrite de frig, povesteau că, la unele curbe, mai mulţi oameni ,bărbaţi şi femei, fuseseră aruncaţi de pe tren”, scria Yvonne Blondel. Trenul era încălzit doar cu niște lămpi pe bază de gaz care nu făceau față. Gerul, aglomerația infernală, orele de întârziere nu făceau decât să prevestească sfârșitul tragic al acelei călătorii.

Citește și: Bărbat spulberat de un tren, în apropierea staţiei CFR Leordeni

Ajuns în gara de la Bârlad, trenul a fost nevoit să staționeze aproape toată noaptea din cauza zăpezii abundente căzute pe linia de cale ferată. Ore în șir, angajații de la CFR și militarii au muncit cu lopețile pentru a debloca linia. Între timp a fost verificată starea tehnică a locomotivelor și a sistemelor de frânare. Totul era în regulă. A fost o noapte de coșmar. Frig și ninsoare. Oamenii înghețau cu totul. Abia către dimineață zăpada s-a oprit. Oamenii au intrat din nou în funcțiune cu lopețile și trenul era gata de plecare. Locomotivele s-au pus în mișcare. Mai avea de parcurs 120 de kilometri, dar din cauza condițiilor grele de iarnă trenul se mișca greu. În cele din urmă, ajunge la Bârnova, la 48 de kilometri de Iași si o distanță de opt kilometri de stația Ciurea. A fost efectuată ultima verificare a frânelor de la vagoane. Erau frâne cu aer Westinghouse, acționate prin intermediul unor conducte cu robineți. În urma verificării s-a constatat că totul era în regulă. Trenul a plecat mai departe. Era doar la un pas de destinație. 

Un dezastru total: 1000 de vieți pierdute

Trenul se află în plină deplasare către Ciurea. A intrat pe porțiunea în pantă din apropierea gării. A prins viteză, mecanicii au încearcat să frâneze, însa frânele au cedat. Deși conductorii de vagoane au încercat sa acționeze manual frânele, din cauza aglomerației nu au avut prea mare succes. Trenul a coborât către stație cu 95 de kilometri la oră, așa cum se va descoperi ulterior pe acul înțepenit al vitezometrului. În stație se afla o locomotivă staționată pe linie și câteva vagoane cu muniție de război. Impactul era inevitabil. Mecanicii au început să semnalizeze cu disperare către stație. Un impiegat fuge și trage rapid macazul pentru a direcționa trenul scăpat de sub control pe linia 2, unde nu se afla nimic în calea lui. Din cauza vitezei foarte mari, doar locomotivele și un vagon reușesc să intre pe linia doi. Restul trenului se rupe efectiv de locomotivă și primele vagoane, izbindu-se în mare viteză de locomotiva staționată. Era ora 1.00, în ziua de 13 ianuarie. 

Sobele din vagoane și cazanele locomotivei staționate provoacă imediat un incendiu catastrofal. La scurt timp se aprind și vagoanele cu muniție aflate în apropiere și se produce o explozie devastatoare. Oamenii mor pe capete în condiții groaznice, o parte striviți de vagoane, unii izbiți puternic, alții arși de vii. Vagoanele ardeau ca o torță. Puțini au scăpat cu viață. Este vorba despre cei care se aflau în primul vagon și câțiva care s-au mișcat suficient de repede în vagoanele din spate. Yvonne Blondel, unul dintre supraviețuitori, a fost salvată de doi militari francezi care au scos-o imediat din vagonul controsionat înainte să fie arsă de vie. Culmea, o parte dintre cei care călătoreau pe vagoane s-au salvat aruncați în stratul mare de zăpadă din apropiere. Alții au fost salvați de intervenția promptă și hotărâtă a două companii de soldați români și două de soldați ruși aflați în apropierea gării. I-au ajutat și soldații depozitului de muniții de lângă gară dar și CFR-riștii. 

„A fost acolo iadul adevărat în toată grozăvenia lui și puținii care au scăpat cu viață erau ca nebuni de oroarea scenelor ce s-au petrecut sub ochii lor”, scria Elena Iamandi.  „În trecere prin Ciurea am privit dezastrul: vagoane sfărâmate, arse şi echipele de lucrători scoteau încă morţii de sub ruine. În spatele gărei erau înşiraţi pe patru rânduri morţii… Erau multe sute. Cu ochii scoşi, capetele sparte, braţe detaşate, mâini, picioare, momâi arse. Femei, ofiţeri, soldaţi”, scria Nicolae Dunăreanu, în „La Ciurea”. Se preconizează că au fost peste 1000 de morți. Cu toate acestea, nimeni nu știa cu adevărat amploare dezastrului. I. G Duca spunea că sunt 800 de morți și alte sute de răniți. Alții avansau cifra de 300 de morți. Cert este că dintre sutele de răniți, mulți au murit în zilele următoare. În general, s-a considerat că au fost 1000 de decese, probabil cu tot cu răniții care au decedat zilele următoare. 

Citește și: Accident nimicitor în Ilfov: Patru persoane au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren

Morți aruncați în groapa comună, cadavre jefuite

Problema numărării morților a fost îngreunată de faptul că majoritatea victimelor nu puteau fi identificate. În condițiile grele ale războiului, cadavrele au fost efectiv aruncate într-o groapă comună. Cei care au putut fi identificați au fost preluați și înmormânați de familii. Au murit inclusiv oficiali francezi, Vasile Cantacuzino, locotenent în armata română iar istoricul Vasile Pârvan a fost grav rănit. Marele geograf George Vâlsan a rămas cu sechele pe viață. Groapa comună a fost săpată la 500 de metri de gară.

În timpul nopții, fără scrupule, zeci de jefuitori au intrat printre vagoanele fumegânde și au jefuit morții. A urmat o anchetă, dar fără prea mari rezultate. Nici până astăzi nu se știe exact din ce cauză s-a produs tragedia. Ziarul „Mișcarea” scria că totul s-a produs din cauza aglomerației excesive. Unul dintre pasagerii comasați între tampoane ar fi închis accidental alimentarea cu aer al vagonului III. În plus, conductorii nu au putut ajunge din cauza oamenilor la robineții sistemului de frânare. „Am simţit perfect cum trenul a sărit de pe şine ca o reptilă monstruoasă de fier şi de oţel, trăgându-i pe toţi călătorii săi spre mutilare sau spre marea călătorie de dincolo… Aveam senzaţia că sunt aruncată în fundul unui puţ, o ploaie de obiecte alunecând în jurul corpului meu… Cât a durat acest supliciu? Câteva minute, dar mie mi s-a părut interminabil”, scria  Yvonne Blondel. 

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
digi24.ro
image
Kate Middleton, de la „prințesa plictisitoare” la o personalitate „iconică”. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Patrick Andre de Hillerin îi explică lui Nicușor Dan de ce „cascadoria” de PR în aer s-a sfârșit în dezastru: „Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial”
gandul.ro
image
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare ușurare sufletească
mediafax.ro
image
Cel mai frumos oraș din România va avea un nou stadion. Cum va arăta arena de zeci de milioane de euro
fanatik.ro
image
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
libertatea.ro
image
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
digisport.ro
image
Semnal din interiorul PNL către Ilie Bolojan: 'E obligatoriu să vină acest plan de relansare! Nu mai putem să creștem taxe' EXCLUSIV
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Prima lună de iarnă a adus facturi la gaze cu 50% mai mari: "Mai greuţ, dar le scoatem la capăt"
observatornews.ro
image
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi Boureanu
cancan.ro
image
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
prosport.ro
image
Impozitul pe un hectar de teren în 2026. Cât plătesc acum românii
playtech.ro
image
Cum a reacționat un turist care a fost cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: ”Nu ne vine să credem”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriza începutului de an! Elena Ionescu are o relație cu un bărbat cu 13 ani mai tânăr FOTO
digisport.ro
image
Profețiile lui Arsenie Boca despre 2026 - avertismente care neliniștesc România și misterul 'Zilei Marii Hotărâri'
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
kanald.ro
image
Amendă de 1.800 de lei și certificat de înmatriculare reținut pentru anvelopele greșite pe ...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Vortexul polar și-a schimbat traseul. Zonele din România unde lovesc ninsorile abundente în orele următoare – HARTĂ
romaniatv.net
image
Ne luăm adio de la cele 4 anotimpuri? Anunțul care răstoarnă tot ce știam
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Alimentul „inteligent” pentru creier și slăbit. Mihaela Bilic explică de ce merită să-l incluzi iarna în meniul săptămânal
click.ro
image
Cutremur la Pro TV! Irina Rimes pleacă de la Vocea României! Motivul pentru care artista ar fi renunțat la juriu după 8 ani
click.ro
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Camion Chevrolet, model 1938 (© digitaltmuseum.org)
România Mare și achizițiile de mijloace motorizate în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Alimentul „inteligent” pentru creier și slăbit. Mihaela Bilic explică de ce merită să-l incluzi iarna în meniul săptămânal

OK! Magazine

image
Cum a inversat piramida alimentară noua administrație Trump. Robert F. Kennedy Jr: ”Mesajul meu e clar, mâncați alimente adevărate!”

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Ce vezi în imagine - câine sau pisici? Iată ce spune despre tine!