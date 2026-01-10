Loți Bölöni dărâmă două statui ale fotbalului românesc: Dobrin și Balaci, niște neserioși. „Cu Gicu nu puteai să mergi la luptă”

Laszlo Bölöni este omul care spune mereu lucrurilor pe nume, fără ocolișuri. În cadrul unui interviu acordat pentru I AM SPORT Magazine, fostul mare jucător a dărâmat două statui ale fotbalului românesc. Asta în condițiile în care regretații Nicolae Dobrin și Ilie Balaci, alături de Gică Hagi, sunt considerați cei mai mari fotbaliști români ai tuturor timpurilor.

Unul dintre cei mai buni mijlocași tricolori, al cincilea în clasamentul all-time al selecțiilor la națională, Loți Bölöni a jucat împotriva celor trei jucători amintiți mai sus. Despre Balaci și Dobrin, actualul antrenor spune că puteau mult mai mult, dar că nu au fost serioși: „Băieții ăștia au jucat puțin fotbal la nivel mare, doi-trei ani și au dispărut. Unul pentru accident... dar și în treaba asta cu accidentarea lui Ilie... Ilie Balaci, Dumnezeu să mă ierte, nu a fost băiat serios.

Ilie Balaci a adunat 69 de meciuri și 8 goluri pentru România, iar Gicu Dobrin a îmbrăcat de 46 de ori tricoul naționalei, marcând tot de 8 ori. Bölöni are 102 selecții și 23 de goluri sub tricolor.

Gicu Dobrin nu a fost un jucător serios, pe el nu puteai să contezi. A, că știa să ia mingea, să o ducă, să facă, că a câștigat campionatul, gol împotriva lui Dinamo. Ok, dar a jucat fotbal trei ani de zile! Fotbal de mare nivel”, a declarat Loți Bölöni pentru sursa citată.

Gicu Dobrin, rummy pe bani la două noaptea

Lui Gicu, antrenorul de 72 de ani i-a găsit totuși o scuză: marginalizarea de la echipa națională. „Este adevărat, Lucescu și cu Dinu au dominat Dinamo și au dominat echipa națională a lui Angelo (n.r. Niculescu) și a lui Valentin Stănescu. Păi, Valentin Stănescu era săracul bâtă, ăștia erau antrenorii. Și cred că nu le plăcea succesului lui Dobrin, erau invidioși pe succesul lui.

Dar Dobrin, un bun Dobrin, trebuia să găsească soluții. Eu am stat cu Dobrin în aceeași cameră, când înaintea unui meci important, la ora 02.00, încă juca rummy pe bani cu Dudu Georgescu. Nu poți! Nu vorbesc despre asta, că nu vreau să distrug eu statui. Dar cu Gicu Dobrin nu puteai să mergi la luptă, nu puteai!”, a fost tăios Laszlo Bölöni, un monument de seriozitate în teren și în afara lui.

Component al legendarei echipe a Stelei, dar și jucător la ASA Tg Mureș timp de 14 ani, Loți a evoluat împotriva marilor nume ale fotbalului românesc: „Eu tot timpul trebuia să îl marchez pe Iordănescu, pe Dobrin, pe Ilie Balaci sau pe Gică Hagi. Nicio problemă să îi marchez pe Iordănescu și Dobrin, era mai greu puțin cu Balaci, era foarte greu împotriva lui Gică Hagi”.