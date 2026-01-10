Video Reacția lui Trump, întrebat dacă ar ordona o misiune de capturare a lui Putin. „Sunt foarte dezamăgit”

Președintele Donald Trump a fost întrebat de un jurnalist, la Casa Albă, dacă ar ordona o misiune de capturare a omologului său rus, Vladimir Putin, similiară cu cea de capturare a fostului lider al Venezuelei, Nicolas Maduro.

Întrebarea jurnalistului Fox News vine în contextul afirmației făcute recent de președintele Volodimir Zelenski, după episodul capturării lui Maduro.

Liderul ucrainean a declarat atunci că SUA „trebuie să pună presiune pe Rusia”, spunând că americanii „au instrumentele necesare şi ştiu cum să le folosească” pentru a influenţa evoluţia conflictului.

„Avem exemplul cu Maduro, corect? Ei bine, ce pot spune este că, dacă se poate proceda astfel cu dictatorii, atunci Statele Unite știu ce au de făcut în continuare”, a afirmat Volodimir Zelenski. „Au desfășurat o operațiune. Toată lumea a văzut cum a ieșit. Au acționat repede. Hai să-i lăsăm să facă o operațiune similară cu tipul ăsta, cum îl cheamă, Kadîrov. Acest criminal. Poate că atunci Putin se va gândi de două ori”, a spus el, în cadrul unei conferinţe de presă la Kiev.

Așadar, în cadrul unei întâlniri cu directorii companiilor petroliere americane de vineri, jurnalistul l-a întrebat pe Trump dacă va acționa astfel și în cazul lui Putin.

Președintele SUA a răspuns că „nu va fi necesar”.

„Am avut întotdeauna o relație excelentă cu el. Sunt foarte dezamăgit”, spune Trump, vorbind în continuare despre frustrarea față de încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia, lucru pe care a promis că îl va face în campania electorală.

„Am rezolvat opt războaie”, a afirmat el. „Credeam că acesta va fi unul dintre cele mai ușoare. Nu știu dacă îl cunoști pe Peter (n.r. Peter Doocy, jurnalistul care i-a adresat întrebarea), dar în ultima lună au pierdut 31.000 de oameni, mulți dintre ei soldați ruși, iar economia rusă merge prost. Cred că vom reuși să rezolvăm problema. Aș fi vrut să o facem mai repede, pentru că mor mulți oameni”.

Între timp, Venezuela a anunțat eliberarea primilor prizonieri politici, catalogând-o drept un gest de pace, la mai puțin de o săptămână de la operațiunea americană soldată cu capturarea președintelui Maduro.

Printre aceștia se numără Enrique Márquez, fost candidat la președinție, dar și Biagio Pilieri, om de afaceri și fost parlamentar venezuelean. Aceștia erau deținuți în închisoarea El Helicoide din Caracas.

„Totul s-a terminat”, spune Marquez, la reuniunea cu soția sa, într-un cartier din Caracas, unde a fost dus de poliţişti alături de Pilieri, un colaborator al liderei opoziției Corina Machado.

Marquez, în vârstă de 62 de ani, arestat în ianuarie 2025, a dus o cruciadă judiciară împotriva realegerii lui Maduro.