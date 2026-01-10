În stare critică, fotbalistul mai are doar câteva zile de trăit. Anunțul cutremurător, după retragerea surprinzătoare: „Nimeni nu înțelege durerea”

Lamisha Musonda, fost jucător de fotbal care s-a retras la vârsta de 28 de ani, a făcut un anunț dureros pe rețelele sociale.

La 33 de ani, el a dezvăluit că se confruntă cu probleme grave de sănătate și că medicii i-au dat doar câteva zile de trăit. Cu toate acestea, Musonda a transmis că nu se va da bătut și va lupta pentru viața sa până în ultimele momente, stârnind emoție și susținere din partea fanilor și comunității fotbalistice.

„Pe măsură ce îmi dau seama că mai am doar câteva zile, îmi dau seama și că am avut mulți oameni alături de mine și voi prețui mereu acest lucru. Viața este plină de suișuri și coborâșuri, iar nimeni nu poate înțelege cu adevărat durerea prin care treci.

Ultimii doi ani au fost deosebit de dificili și provocatori pentru mine. Cu mare tristețe anunț că mă lupt să îmi recapăt sănătatea, lucru care explică absența mea din rețelele sociale.

„Starea mea de sănătate este critică!”

Trebuia să fie clar: starea mea de sănătate este critică și acum lupt pentru a supraviețui. Ajutorul și rugăciunile voastre ar fi de mare folos în această perioadă.

Eu și familia mea luptăm și nu voi renunța până la ultima suflare. După cum puteți vedea, am fost binecuvântat cu o tinerețe atât de frumoasă… și încă am atât de multe de oferit. Sunt însă atât de mulți oameni minunați cărora aș fi vrut să le mulțumesc personal. Faptul că s-ar putea să nu mai am ocazia să o fac îmi pare nespus de rău. Vă iubesc pe toți, Lamisha!”, a scris Lamisha Musonda, pe Instagram.

Crescut în academia Anderlecht, unde a și câștigat titlul de campion

Lamisha Musonda a fost transferat în 2012 la Chelsea, însă nu a reușit să debuteze pentru prima echipă a londonezilor.

Ulterior, Musonda a evoluat la mai multe cluburi, printre care Mechelen, Llagostera B, Palamos și Mazembe, echipa de la care și-a încheiat cariera de fotbalist în 2020. Această retragere a venit mult prea devreme, într-un moment în care mulți se așteptau ca tânărul să-și continue parcursul în fotbalul de top.