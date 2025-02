Brit Awards 2025: Nominalizările au fost anunțate. Cine sunt favoriții și ce premii s-au dezvăluit deja

Nominalizările Brit Awards 2025 au fost anunțate, aducând în prim-plan artiști remarcabili care concurează pentru cele mai prestigioase trofee ale acestui an. Ceremonia, programată pe 1 martie la O2 Arena din Londra, promite momente memorabile.

Deși cea mai prestigioasă gală de premiere a industriei muzicale britanice se va desfășura la începutul lunii martie, organizatorii au dezvăluit deja unele premii, așa cum se întâmplă în fiecare an.

Charli XCX a fost desemnată „Compozitorul (compozitoarea) anului” datorită succesului albumului său Brat, în timp ce A.G. Cook va primi premiul pentru „Producătorul anului”. Totodată, Myles Smith, considerat una dintre cele mai promițătoare voci ale momentului, va primi premiul „Rising Star” - „Stea în ascensiune”, iar Sabrina Carpenter, celebra interpretă a hitului „Espresso”, va fi onorată cu distincția „Global Success” și va susține un moment artistic pe scena evenimentului.

Cu toate acestea, majoritatea câștigătorilor vor fi anunțați în cadrul ceremoniei din 1 martie, care va avea loc la O2 Arena din Londra.

Brit Awards: Seara care celebrează excelența muzicală britanică

Brit Awards reprezintă cel mai prestigios eveniment al industriei muzicale din Marea Britanie, o gală anuală organizată de British Phonographic Industry (BPI) pentru a onora cei mai talentați artiști ai momentului.

Lansată în 1977, ceremonia a devenit rapid un simbol al succesului în muzică, fiind considerată echivalentul britanic al premiilor Grammy. Prima ediție, organizată pentru a marca Jubileul de Argint al Reginei, purta un nume complicat și niciodată reutilizat: British Record Industry Britannia Centenary Awards. Totuși, abia din 1982 evenimentul a devenit o tradiție anuală, iar în 1989 a fost redenumit oficial Brit Awards, odată cu adoptarea acronimului British Record Industry Trust.

Evenimentul premiază performanțele remarcabile din industrie, oferind trofee pentru categorii precum „Cel mai bun artist britanic”, „Cel mai bun album britanic”, „Cel mai bun cântec al anului”, dar și distincții speciale, precum „Global Success Award”, acordate artiștilor britanici care au cucerit scena internațională.

Mai mult decât o simplă ceremonie de premiere, Brit Awards este un spectacol grandios, definit de momente memorabile, show-uri electrizante și apariții legendare. De-a lungul anilor, gala a oferit surprize de proporții, controverse și performanțe live care au scris istorie, devenind una dintre cele mai urmărite și așteptate nopți din lumea muzicii.

Lista completă a nominalizărilor la Brit Awards 2025

Anul acesta, artiști precum Charli XCX, Dua Lipa și The Last Dinner Party domină lista nominalizărilor, reflectând diversitatea și calitatea scenei muzicale britanice. În cele 14 categorii, sunt nominalizați 70 de artiști, printre care se regăsesc unele dintre cele mai mari nume din muzica britanică și internațională. Iată categoriile și nominalizații aferenți:

Mastercard Albumul Anului

Charli XCX – Brat

The Cure – Songs of a Lost World

Dua Lipa – Radical Optimism

Ezra Collective – Dance, No One's Watching

The Last Dinner Party – Prelude to Ecstasy

Cântecul Anului

Artemas – I Like the Way You Kiss Me

The Beatles – Now and Then

Charli XCX featuring Billie Eilish – Guess

Dua Lipa – Training Season

Myles Smith – Stargazing

BL3SS x CamrinWatsin (feat. bbyclose) - Kisses

Central Cee (feat. Lil Baby) - BAND4BAND

Chase & Status / Stormzy - Backbone

Coldplay - feelslikeimfallinginlove

Ella Henderson (feat. Rudimental) -Alibi

JADE - Angel Of My Dreams

Jordan Adetunji- KEHLANI

KSI (feat Trippie Redd) - Thick Of It

Sam Ryder - You're Christmas To

Sonny Fodera/Jazzy/D.O.D - Somedays

Grupul / Trupa Anului

Bring Me the Horizon

Coldplay

The Cure

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Artistul anului

Beabadoobee

Central Cee

Charli XCX

Dua Lipa

Fred Again

Jamie xx

Michael Kiwanuka

Nia Archives

Rachel Chinouriri

Sam Fender

Cel mai bun artist debutant

English Teacher

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Myles Smith

Rachel Chinouriri

Artistul internațional al anului

Adrianne Lenker

Asake

Benson Boone

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Kendrick Lamar

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Tyler, The Creator

Grupul / trupa internațional / ă al anului

Amyl and The Sniffers

Confidence Man

Fontaines D.C.

Future & Metro Boomin

Linkin Park

Cântecul / Melodia internațional / ă a anului

Benson Boone - Beautiful Things

Beyoncé - Texas Hold 'Em

Billie Eilish - Birds of a Feather

Chappell Roan - Good Luck, Babe!

Djo - End of Beginning

Eminem - Houdini

Hozier - Too Sweet

Jack Harlow - Lovin On Me

Noah Kahan - Stick Season

Post Malone (Feat. Morgan Wallen) - I Had Some Help

Sabrina Carpenter - Espresso

Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

Taylor Swift (feat. Post Malone) - Fortnight

Teddy Swims - Lose Control

Tommy Richman - Million Dollar Baby

Cel mai bun artist/act alternativ sau rock

Beabadoobee

The Cure

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Sam Fender

Cel mai bun artist/act hip-hop/grime/rap

Central Cee

Dave

Ghetts

Little Simz

Stormzy

Cel mai bun artist/act de muzică dance

Becky Hill

Charli XCX

Chase & Status

Fred again..

Nia Archives

Cel mai bun artist/act pop

Charli XCX

Dua Lipa

JADE

Lola Young

Myles Smith

Cel mai bun artist/act R&B

Cleo Sol

Flo

Jorja Smith

Michael Kiwanuka

Raye

Rising star

Winners: Myles Smith

Elmiene

Good Neighbours

Nominalizări pentru cel mai bun artist britanic

Categoria „Cel mai bun artist britanic” reunește talente diverse, fiecare aducând o contribuție unică la peisajul muzical:

Beabadoobee: Cunoscută pentru stilul său indie rock distinctiv, Beabadoobee a captivat publicul cu melodii introspective și sound-uri nostalgice.

Central Cee: Un nume proeminent pe scena rap britanică, Central Cee a atras atenția prin versuri autentice și ritmuri captivante.

Charli XCX: Cu cinci nominalizări în acest an, cele mai multe din această ediție, inclusiv pentru „Artistul Anului” și „Albumul Anului”, Charli XCX continuă să inoveze în pop-ul modern.

Dua Lipa: Deja o forță globală, Dua Lipa a fost recunoscută cu patru nominalizări, reflectând succesul continuu al albumului său Radical Optimism.

Fred again..: Producător și artist versatil, Fred again.. a impresionat prin abordările sale inovatoare în muzica electronică.

Brit Awards 2025 se anunță a fi o celebrare vibrantă a muzicii, evidențiind atât artiști consacrați, cât și talente emergente. Publicul așteaptă cu nerăbdare să descopere câștigătorii și să se bucure de performanțe live de excepție.