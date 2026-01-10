Mutarea Chinei în timp ce SUA încearcă să preia controlul asupra pieței petrolului din Venezuela

Președintele american Donald Trump a sugerat că SUA va prelua controlul asupra vânzărilor petrolului Venezuelei, după înlăturarea lui Nicolas Maduro. Întrebarea care se pune în continuare este: cine îl va cumpăra? se arată într-o analiză CNN.

Multă vreme, China s-a numărat printre cei mai mari clienți ai Venezuelei, însă apetitul de cumpărare pentru acest petrol este în scădere, pe măsură ce țara face o tranziție rapidă către energia regenerabilă și vehiculele electrice.

Asta înseamnă că importurile de petrol ale Chinei probabil nu vor fi perturbate serios de recenta operațiune militară americană din Venezuela și de presiunile lui Trump asupra companiilor americane de a revitaliza infrastructura petrolieră a țării, au explicat experții pentru CNN. China va fi probabil în măsură să procure cantitatea de petrol de care are nevoie din Rusia sau Iran.

Traiectoria pe termen lung a cererii de petrol a Chinei este destul de limpede: acesta are deja o tendință descendentă, spun analiștii. Mai mult, mulți estimează că dacă țara a atins deja apogeul cererii, sau cel puțin asta se va întâmpla curând.

CNN amintește că administrația Trump i-a pus în vedere președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, că este necesar ca țara sa trebuie să rupă legăturile cu China, Iranul, Rusia și Cuba, în schimbul unui parteneriat exclusiv cu SUA în ceea ce privește producția de petrol. De altfel miercuri, oficialii administrației Trump au declarat că SUA vor fi cele care vor vinde petrolul din Venezuela.

Într-o declarație pentru CNN, ministerul chinez de externe a subliniat că relația de afaceri dintre China și Venezuel este una „legitimă și în conformitate cu interesele ambelor părți”. Cooperarea celor două țări „nu are legătură cu nicio terță parte și nici nu este supusă interferențelor terților”, a adăugat ministerul chinez de externe.

Dieta petrolieră a Chinei, un factor important

În calitate de cel mai mare importator de petrol din lume, e de așteptat ca tendințele din China să aibă efecte în lanț pe piața globală a petrolului.

Experții în energie remarcă că această tendință arată cât de pronunțate sunt diferențele între viziunile SUA și Chinei în ceea ce privește tranziția energetică: China face un sprint în direcția energiei regenerabile și vehiculelor electrice, în timp ce SUA își dublează eforturile în extragerea de petrol pe plan intern și internațional.

În bună parte, această tendință a fost determinată de schimbările survenite în sectorului transporturilor din China, unde vehiculele pe benzină au început să fie înlocuite de vehicule electrice. China este lider pe piața vehiculelor electrice; din cele 18,5 milioane de vehicule electrice vândute la nivel global anul trecut, peste 11 milioane au fost vândute în China, potrivit firmei de cercetare britanice Rho Motion.

„Este pur și simplu decisiv; nu se va întoarce acolo”, a explicat Li Shuo, directorul centrului climatic pentru China din cadrul Institutului de Politici al Societății Asiatice. Comparativ cu implementarea progresivă a politicii privind vehiculele electrice în SUA, vehiculele electrice prind rădăcini în China.

Și, având în vedere că piața internă devine saturată de vehicule electrice, companiile chineze caută activ alte piețe globale. Compania chineză BYD - care a întrecut recent Tesla ca cel mai mare vânzător de vehicule electrice din lume - a exportat un număr record de vehicule în întreaga lume anul acesta, arată datele Rho Motion.

„Acum vedem cum povestea mașinilor electrice a Chinei este replicată în alte părți ale lumii și, foarte interesant, mai mult în sudul global decât în ​​SUA și țările europene”, a spus Shuo.

Predicții pentru piața petrolului

În timp ce se poate ca cererea de petrol din sectorul transporturilor să fi atins deja vârful, se preconizează că cererile din alte sectoare, inclusiv industria petrochimică și combustibilul pentru avioane, să continue să crească. Aproximativ 400.000-500.000 de barili de petrol venezuelean pe zi ajung în China, spune Janiv Shah, vicepreședinte al departamentului de cercetare a pieței de materii prime la firma energetică norvegiană Rystad. Iar cel din Venezuela reprezintă un procent mic din importurile totale de petrol ale Chinei .

„Orice intervenție a SUA ar putea forța scăderea dramatică a acestui procent, întrucât considerăm această mișcare drept un atac simbolic împotriva Chinei la scară mondială”, a explicat Shah. El a adăugat că totuși China va avea în continuare acces la aprovizionarea cu petrol din alte țări. „Rafinăriile chineze se vor orienta probabil către petrol sancționat cu discount din Iran și Rusia.”

„Venezuela depinde foarte mult de China ca piață, nu există nicio îndoială în privința asta”, a întărit Shuo, directorul centrului climatic pentru China din cadrul Institutului de Politici al Societății Asiatice.

Pe termen lung, intervenția SUA în Venezuela ar putea doar eventual să consolideze dorința Chinei de a obține independența energetică - care va căuta probabil să producă mai multă energie în plan intern și să taie astfel dependența de sursele străine de energie care pot fi perturbate.

Anul trecut, China construia 510 gigawați de capacitate solară și eoliană, potrivit Global Energy Monitor, o suplimentare impresionată la cei 1.400 de gigawați deja operaționali.

China s-a angajat să obțină și mai mult în septembrie, promițând să crească capacitatea eoliană și solară implementată la 3.600 de gigawați - de șase ori mai mult decât în ​​2020. Țara construiește, totodată, centrale nucleare și are un program agresiv menit să pună în funcțiune energia din fuziune - o sursă aproape nelimitată de energie curată.

China se îndreaptă cu pași repezi spre energia viitorului, în timp ce incursiunea SUA în Venezuela pentru a exploata petrolul arată că este blocată în energia trecutului, a punctat Shuo.

„Cea mai mare economie din lume adoptă o abordare bazată pe petrostate”, a spus Shuo. „Acest fapt nu face decât să întărească ideea că Statele Unite merg înapoi napoi în ceea ce privește tranziția energetică și, pe lângă asta, sunt foarte dispuse și capabile să desfășoare forțe militare pentru a atinge acest obiectiv.”