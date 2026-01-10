Româncele se pregătesc pentru Australian Open. Cîrstea, Ruse și Jaqueline Cristian își confirmă forma cu victorii promițătoare în calificări

Cele trei jucătoare românce și-au început drumul spre Australian Open, primul Grand Slam al anului, care debutează pe 18 ianuarie, cu evoluții încurajatoare în runda de calificări.

Gabriela Ruse a fost prima care și-a asigurat prezența în turul 2

Ruse a trecut cu greu de britanica Katie Swan (270 WTA), după un meci tensionat, în trei seturi, 6-7, 6-2, 6-3. În următoarea fază, Ruse va înfrunta Katerina Siniakova, favorită 5 în calificări, pentru un loc pe tabloul principal.

Sorana Cîrstea, care inițial ar fi urmat să joace împotriva fostului număr 1 mondial Karolina Pliskova, a evoluat până la urmă împotriva norvegiencei fără clasament Ulrikke Eikeri, câștigând clar în două seturi, 6-3, 6-3. Românca o va întâlni în turul următor pe Kamillea Rakhimova din Uzbekistan (91 WTA).

Jaqueline Cristian, liderul României în clasamentul WTA

Jaqueline Cristian a avut un start dificil contra australiancei Sarah Mildren, 17 ani, aflată în afara Top 1000, necesitând tiebreak în primul set. Românca s-a impus în cele din urmă cu 7-6, 6-2 și se va duela în turul 2 cu rusoaica Anastasia Potapova.

Următoarele partide ale româncelor sunt programate pentru duminică noaptea, iar toate trei își doresc să-și continue parcursul în calificările spre tabloul principal.