Două românce, prinse la Otopeni cu bani, bijuterii și ceasuri în valoare totală de 3 milioane euro

Autoritățile din cadrul Punctului Poliţiei de Frontieră Aeroport Henri Coandă au descoperit că două femei, care veneau din Dubai, au intrat în țară cu bijuterii, ceasuri şi sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, ascunse în bagaje.

FOTO: Colaj foto Poliția de Frontieră
FOTO: Colaj foto Poliția de Frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului Poliţiei de Frontieră Aeroport Henri Coandă, împreună cu lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni au descoperit, ascunse în bagajele unor femei, 2 kg de metal galben sub formă de bijuterii susceptibile a fi din aur, 5 ceasuri de lux de diferite mărci si sumele de 73.400 de euro şi 2.718.500 de AED pe care persoanele încercau să le introducă ilegal în ţară”, transmite Polița de Frontieră Română într-un comunicat.

Potrivit autorităților, vineri, 9 ianuarie, în jurul orei 16:00, la Aeroportul Internațional Henri Coandă, două femei românce, de 20 și 49 de ani, sosite din Dubai, au trecut de controlul de frontieră și s-au îndreptat spre ieșire fără să declare autorităților vamale bunurile și sumele pe care le aveau.

Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro/FOTO: Poliția de Frontieră
Imaginea 1/5: Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro/FOTO: Poliția de Frontieră
Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro/FOTO: Poliția de Frontieră
Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro/FOTO: Poliția de Frontieră
Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro/FOTO: Poliția de Frontieră
Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro/FOTO: Poliția de Frontieră
Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro/FOTO: Poliția de Frontieră

În bagajele lor au fost descoperite 19 coliere, 34 brăţări, 5 inele şi 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, precum şi 5 ceasuri de lux de diferite mărci. De asemenea, în bagaje se aflau şi 2.718.500 AED (2.594.212 de lei), respectiv 73.400 euro.

În total, bunurile, precum cu sumele de bani se ridică la o valoare estimativă de 3.000.000 de euro. Acestea au fost preluate de către autorităţile vamale pentru a fi trimise spre expertizare.

Așadar, polițiștii efectuează cercetări privind săvârşirea infracţiunii de tentativă la contrabandă.

