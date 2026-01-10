Motivul pentru care un blogger francez a inclus Bucureștiul în topul orașelor de evitat. Ce destinație recomandă în loc

Un blogger care a călătorit în peste 100 de orașe europene a realizat o listă cu 5 destinații de pe bătrânul continent în care nu s-ar mai întoarce, printre care a inclus și Bucureștiul.

Vinicius Costa, blogger francez, a afirmat într-un articol pe site-ul Travel Off Path că a călătorit în toate țările europene, cu excepția a trei: Andorra, Belarus și Republica Moldova.

„După 100+ orașe, era inevitabil să am favoritele mele, dar și locuri care mi-au displăcut, ca să fiu blând. Am avut deja ocazia să mă entuziasmez pe larg despre orașele care mi-au furat inima, însă mi-am dat seama recent că, în afară de câteva remarci acide aruncate pe ici, pe colo, nu am fost niciodată complet sincer cu voi în legătură cu destinațiile europene care pur și simplu mă scot din sărite”, a scris bloggerul.

Dublin, Irlanda

Despre capitala Irlandei Costa scrie că „ar putea fi o destinație decentă pentru un city break, dacă n-ar fi prețurile nejustificat de mari și lipsa alarmantă de siguranță.”

Acesta mai adaugă că orașul e scump, nesigur și ploios, iar plimbările prin oraș te pot face să regreți că ai venit acolo.

„Nu știu cum e pentru voi, dar nimic nu te enervează mai mult decât să plătești în 20 € pentru una-două halbe de bere Guinness, doar pentru că ai intrat într-un pub. Și vremea mohorâtă, ploaia constantă și cerul gri? Cliché-ul e real: doar două zile consecutive sub ploaia irlandeză te fac să te întrebi de ce ai zburat până acolo”, scrie jurnalistul.

Bratislava, Slovacia

„Bratislava este genul de oraș prin care treci, nu o destinație finală. E o capitală națională surprinzător de mică, aflată chiar la granița cu Austria, iar asta probabil explică de ce pare secundară și ușor dezamăgitoare când Viena se află la doar 50 de minute de mers cu trenul”, scrie Costa.

Acesta notează că Bratislava este o capitală care poate fi vizitată rapid.

„În afară de cazul în care dezvolt brusc o pasiune pentru blocurile comuniste, nu mă văd revenind vreodată să explorez Bratislava dincolo de nucleul medieval — care, din nou, e drăguț, dar nu tocmai printre cele mai impresionante pe care le-am văzut.”

Helsinki, Finlanda

Despre Helsinki, bloggerul scrie că „este unul dintre acele orașe a căror popularitate nu am înțeles-o niciodată pe deplin.”

„Este perpetuu gri, lipsit de farmecul medieval cu care se laudă majoritatea capitalelor europene și și-a găsit locul ca hub baltic destul de târziu în istorie. Cea mai mare realizare a sa? Aproximativ o saună publică la fiecare câțiva kilometri pătrați”, subliniază bloggerul.

Acesta precizează că singurele atracții notabile sunt biserica Temppeliaukio și fortăreața maritimă Suomenlinna, construită de suedezi.

Zurich, Elveția

Despre Zurich, bloggerul scrie că nu e nici pe departe un oraș „incitant”. Orașul e scump, pretențios și lipsit de farmec, iar singurul motiv să-l placi e dacă nu ai explorat alte orașe lacustre europene mai frumoase și mai liniștite.

„Între a sorbi în liniște un pint de 8 franci lângă localnici indiferenți, într-unul dintre acele baruri pretențioase din Kreis 1, împodobite cu steaguri, care încearcă prea mult să atragă turiști, și a arunca resturile celui mai scump croissant pe care l-ai cumpărat vreodată către singurul lebădă care plutește pe Lacul Zurich într-o rară zi însorită, locul abia dacă inspiră ceva entuziasm.”

Ce scrie despre București

Bloggerul francez scrie că avea așteptări mari de la așa-numitul„Paris al Estului”.

„Dar, pe măsură ce avionul cobora și sub mine se desfășura un peisaj de blocuri comuniste și turnuri masive de beton întinse până la orizont, am știut că ceva nu e în regulă Totuși, nimic nu m-a pregătit pentru ce a urmat”, scrie acesta.

Costa povestește că, atunci când a ajuns la cazarea din Centrul Vechi, un apartament „mobilat în stil secol XIX - ceea ce, aveam să aflu rapid, în București înseamnă de obicei praf, igrasie și renovări amânate la nesfârșit”.

„Haosul care a urmat a inclus pliante pentru striptease dubioase la fiecare cinci pași pe strada Șelari, cerșetori insistenți care te urmăresc prin parcuri și realizarea că cea mai interesantă activitate din București este să privești clădirile sale în stil sovietic concurând pentru titlul de «cel mai înalt, mai colosal și mai hidos monstru de beton»”, a mai povestit acesta.

Bloggerul notează că cel mai „parizian” lucru din București este „un centru ponosit, cu doar câteva străzi pietonale și clădiri de la final de secol XIX scăpate de regimul comunist — care tot nu se pot compara, nici pe departe, cu fastul și grandoarea Parisului.”

Cu toate acestea, bloggerul recomandă celor care vor să călătorească în România să viziteze Brașovul, „un oraș medieval de carte poștală, situat în inima Transilvaniei.”

Despre Brașov, acesta scrie că „are un peisaj urban intact din secolul al XV-lea, dominat de impunătoarea Biserică Neagră în stil gotic și încadrat de versanții împăduriți ai Muntelui Tâmpa.”

„Piața Sfatului este un punct de atracție evident, considerată printre cele mai atmosferice din Europa, scena cafenelelor este excelentă, iar accesul la natură este, după părerea mea, greu de egalat.

Ce pot spune? Uneori, capitalele sunt supraevaluate”, concluzionează bloggerul.