search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Motivul pentru care un blogger francez a inclus Bucureștiul în topul orașelor de evitat. Ce destinație recomandă în loc

0
0
Publicat:

Un blogger care a călătorit în peste 100 de orașe europene a realizat o listă cu 5 destinații de pe bătrânul continent în care nu s-ar mai întoarce, printre care a inclus și Bucureștiul. 

Centrul Vechi al Capitalei/FOTO: Shutterstock
Centrul Vechi al Capitalei/FOTO: Shutterstock

Vinicius Costa, blogger francez, a afirmat într-un articol pe site-ul Travel Off Path că a călătorit în toate țările europene, cu excepția a trei: Andorra, Belarus și Republica Moldova.

„După 100+ orașe, era inevitabil să am favoritele mele, dar și locuri care mi-au displăcut, ca să fiu blând. Am avut deja ocazia să mă entuziasmez pe larg despre orașele care mi-au furat inima, însă mi-am dat seama recent că, în afară de câteva remarci acide aruncate pe ici, pe colo, nu am fost niciodată complet sincer cu voi în legătură cu destinațiile europene care pur și simplu mă scot din sărite”, a scris bloggerul.

Dublin, Irlanda

Despre capitala Irlandei Costa scrie că „ar putea fi o destinație decentă pentru un city break, dacă n-ar fi prețurile nejustificat de mari și lipsa alarmantă de siguranță.”

Acesta mai adaugă că orașul e scump, nesigur și ploios, iar plimbările prin oraș te pot face să regreți că ai venit acolo.

Nu știu cum e pentru voi, dar nimic nu te enervează mai mult decât să plătești în 20 € pentru una-două halbe de bere Guinness, doar pentru că ai intrat într-un pub. Și vremea mohorâtă, ploaia constantă și cerul gri? Cliché-ul e real: doar două zile consecutive sub ploaia irlandeză te fac să te întrebi de ce ai zburat până acolo”, scrie jurnalistul.

Dublin FOTO Shutterstock
Dublin FOTO Shutterstock

Bratislava, Slovacia

„Bratislava este genul de oraș prin care treci, nu o destinație finală. E o capitală națională surprinzător de mică, aflată chiar la granița cu Austria, iar asta probabil explică de ce pare secundară și ușor dezamăgitoare când Viena se află la doar 50 de minute de mers cu trenul”, scrie Costa.

Acesta notează că Bratislava este o capitală care poate fi vizitată rapid.

„În afară de cazul în care dezvolt brusc o pasiune pentru blocurile comuniste, nu mă văd revenind vreodată să explorez Bratislava dincolo de nucleul medieval — care, din nou, e drăguț, dar nu tocmai printre cele mai impresionante pe care le-am văzut.”

Bratislava FOTO Shutterstock
Bratislava FOTO Shutterstock

Helsinki, Finlanda

Despre Helsinki, bloggerul scrie că „este unul dintre acele orașe a căror popularitate nu am înțeles-o niciodată pe deplin.”

„Este perpetuu gri, lipsit de farmecul medieval cu care se laudă majoritatea capitalelor europene și și-a găsit locul ca hub baltic destul de târziu în istorie. Cea mai mare realizare a sa? Aproximativ o saună publică la fiecare câțiva kilometri pătrați”, subliniază bloggerul.

Citește și: Cele mai ieftine orașe din Europa pentru city break în 2026

Acesta precizează că singurele atracții notabile sunt biserica Temppeliaukio și fortăreața maritimă Suomenlinna, construită de suedezi.

Helsinki FOTO Shutterstock
Helsinki FOTO Shutterstock

Zurich, Elveția

Despre Zurich, bloggerul scrie că nu e nici pe departe un oraș „incitant”. Orașul e scump, pretențios și lipsit de farmec, iar singurul motiv să-l placi e dacă nu ai explorat alte orașe lacustre europene mai frumoase și mai liniștite.

„Între a sorbi în liniște un pint de 8 franci lângă localnici indiferenți, într-unul dintre acele baruri pretențioase din Kreis 1, împodobite cu steaguri, care încearcă prea mult să atragă turiști, și a arunca resturile celui mai scump croissant pe care l-ai cumpărat vreodată către singurul lebădă care plutește pe Lacul Zurich într-o rară zi însorită, locul abia dacă inspiră ceva entuziasm.”

Zurich FOTO Shutterstock
Zurich FOTO Shutterstock

Ce scrie despre București

Bloggerul francez scrie că avea așteptări mari de la așa-numitul„Paris al Estului”.

„Dar, pe măsură ce avionul cobora și sub mine se desfășura un peisaj de blocuri comuniste și turnuri masive de beton întinse până la orizont, am știut că ceva nu e în regulă Totuși, nimic nu m-a pregătit pentru ce a urmat”, scrie acesta.

Costa povestește că, atunci când a ajuns la cazarea din Centrul Vechi, un apartament „mobilat în stil secol XIX - ceea ce, aveam să aflu rapid, în București înseamnă de obicei praf, igrasie și renovări amânate la nesfârșit”.

„Haosul care a urmat a inclus pliante pentru striptease dubioase la fiecare cinci pași pe strada Șelari, cerșetori insistenți care te urmăresc prin parcuri și realizarea că cea mai interesantă activitate din București este să privești clădirile sale în stil sovietic concurând pentru titlul de «cel mai înalt, mai colosal și mai hidos monstru de beton»”, a mai povestit acesta.

Citește și: Ce țări au introdus taxe turistice în 2026 și unde se percepe un procent din tariful de cazare

Bloggerul notează că cel mai „parizian” lucru din București este „un centru ponosit, cu doar câteva străzi pietonale și clădiri de la final de secol XIX scăpate de regimul comunist — care tot nu se pot compara, nici pe departe, cu fastul și grandoarea Parisului.”

Cu toate acestea, bloggerul recomandă celor care vor să călătorească în România să viziteze Brașovul, „un oraș medieval de carte poștală, situat în inima Transilvaniei.”

Brașov/FOTO: Shutterstock
Brașov/FOTO: Shutterstock

Despre Brașov, acesta scrie că „are un peisaj urban intact din secolul al XV-lea, dominat de impunătoarea Biserică Neagră în stil gotic și încadrat de versanții împăduriți ai Muntelui Tâmpa.”

„Piața Sfatului este un punct de atracție evident, considerată printre cele mai atmosferice din Europa, scena cafenelelor este excelentă, iar accesul la natură este, după părerea mea, greu de egalat.

Ce pot spune? Uneori, capitalele sunt supraevaluate”, concluzionează bloggerul.

Călătorii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
digi24.ro
image
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
stirileprotv.ro
image
Militar american, mort într-un apartament din Otopeni în condiții misterioase. Cauza decesului a rămas necunoscută
gandul.ro
image
Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară
mediafax.ro
image
Cum arată iubitele piloților de Formula 1. Frumusețile care stau alături de campionul Lando Norris, Verstappen, Russell și Leclerc
fanatik.ro
image
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
libertatea.ro
image
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
digisport.ro
image
Protestele din Iran iau o turnură radicală: femeile iraniene își aprind țigările de la portretul în flăcări al ayatollahului Khamenei
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
O ţară vecină cu România, clasată drept cea mai sigură pentru turişti, din Europa de Est
observatornews.ro
image
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
cancan.ro
image
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
prosport.ro
image
Cel mai geros început de an din ultimul deceniu! Vine urgia, ANM a făcut anunţul acum
playtech.ro
image
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cel mai bogat om din Ucraina a dat lovitura în România
digisport.ro
image
Mobilizare totală la Londra: se alocă sute de milioane de lire pentru trupele britanice care ar putea ajunge în Ucraina
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică în România! Zona care s-a cutremurat vineri seară
kanald.ro
image
Cât câștigă un șofer de TIR în România, Germania, Spania sau Italia. Meseria la mare căutare și în 2026
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Ramona Olaru le dă clasă multor bărbați. Câți bani face pe lună. Îi întoarce cu lopata. Nu trăiește doar din salariu, ci are și propria afacere, plus multiplele reclame pe care le are lunar
romaniatv.net
image
Anunțul care răstoarnă tot!
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege
click.ro
image
Alimentul „inteligent” pentru creier și slăbit. Mihaela Bilic explică de ce merită să-l incluzi iarna în meniul săptămânal
click.ro
image
Horoscop rune 10–17 ianuarie. Două zodii depășesc greutățile vieții, trag lozul câștigător și primesc susținere în tot ceea ce fac
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
Hilary Duff foto Profimedia jpg
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cuuum?! Ce face ea în fața ușii??”
clickpentrufemei.ro
Camion Chevrolet, model 1938 (© digitaltmuseum.org)
România Mare și achizițiile de mijloace motorizate în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege

OK! Magazine

image
Cum i-a frânt inima Prințul William chiar de ziua ei! Kate, afectată din plin de gestul dezolant și rece

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Ce vezi în imagine - câine sau pisici? Iată ce spune despre tine!