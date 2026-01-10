search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Marinescu, despre amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu putem grăbi actul de Justiție". Ce spune despre revocarea șefului DNA

Publicat:

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat, într-o apariție la emisiunea de la Prima TV, criticile legate de absența judecătorilor CCR de la ședințele recente privind legea pensiilor magistraților și posibilitatea revocării procurorului-șef al DNA.

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul a calificat drept „puțin paradoxal” discursul potrivit căruia judecători propuși de PSD ar bloca decizii la Curtea Constituțională.

„E vorba de un proiect al guvernului, e vorba de o chestiune care ține de programul de guvernare. E vorba de politici publice și, până la urmă, dacă este să fim sinceri, este vorba de un proiect de lege inițiat de Ministerul Muncii, co-inițiat de Ministerul Justiției, de miniștri ai PSD-ului. Și atunci retorica asta legată de PSD pare puțin paradoxală”, a explicat Marinescu.

El a subliniat că judecătorii constituționali sunt propuși printr-un „algoritm politic”, însă, odată numiți, nu mai au obligații de loialitate față de cei care i-au susținut. 

„Nu cred că este foarte riguroasă această retorică a judecătorilor propuși de un partid sau de altul. În primul rând că ei sunt propuși de către Cameră sau de către Senat sau de către președinte, însă aspectul cel mai important este că sunt obligați prin lege ca, în momentul în care ocupă acea funcție la Curtea Constituțională, să se desprindă de orice fel de contaminare politică. Au un statut care le garantează că sunt inamovibili, ei nu pot să fie revocați de către partidele care i-au propus și atunci au o misiune de a fi obiectivi și imparțiali, care ar trebui să vină foarte ușor, pentru că nu mai au niciun fel de obligații de gratitudine față de cei care i-au propus”.

Ministrul a explicat că, în cazul absențelor recente de la ședințele CCR, este posibil ca judecătorii să fi cerut lămuriri suplimentare privind anumite aspecte ale legii: „Nu știu dacă e vorba de o prezentare sau o neprezentare, ar fi de înțeles că a fost o neprezentare, din ceea ce au prezentat ceilalți ar fi de înțeles că s-a dorit o lămurire suplimentară a anumitor aspecte. Cert este că n-avem o decizie”.

El a adăugat că în cadrul deliberărilor pot exista divergențe de opinie între membrii completului, iar acestea sunt normale. 

 „Mai e nevoie de timp? Mai e nevoie de lămuriri suplimentare? Unul vede așa, unul vede altfel? Dar și pentru aceste lucruri există mecanisme. Avem o lege a Curții Constituționale, avem un regulament de funcționare. Dacă există abateri disciplinare sau alte forme de neconformare, se pot stabili aceste lucruri, se pot lua măsuri. Important este să avem și o dezlegare până la urmă”.

Referitor la amânările repetate ale CCR privind legea pensiilor magistraților, Marinescu a afirmat că nu se poate grăbi actul de justiție.

„Nu putem să stăm la infinit, dar pe de altă parte, nici nu este bine să grăbim actul de justiție”. Curtea a amânat de trei ori pronunțarea, din cauza lipsei cvorumului, după ce patru judecători au plecat într-o pauză sau nu au mai participat la ultima ședință. Judecătorii au explicat că au solicitat clarificări suplimentare, pentru a se asigura că legea „nu modifică aspecte ale pensiei de serviciu, ci abrogă efectiv acest drept al magistraților, consolidat de-a lungul timpului printr-o bogată jurisprudență a Curții Constituționale”.

 Doar probe concrete pot justifica revocarea șefului DNA

Ministrul a comentat și posibila revocare a procurorului-șef al DNA, Daniel Voineag, al cărui nume apare în documentarul „Justiție capturată” realizat de Recorder. Marinescu a subliniat că orice procedură de revocare trebuie să se bazeze pe probe concrete: „În ceea ce privește revocarea unui procuror șef, aceasta se face strict în conformitate cu prevederile legale, iar acestea sunt cât se poate de clare și de restrictive. Trebuie să existe probe, trebuie să existe elemente concrete care să fundamenteze o analiză care să conducă la propunerea unei astfel de soluții. Cred că suntem cu toții de acord că în justiție, până la urmă, adevărul și orice fel de reacție consecutivă trebuie să fie stabilite pe bază de probe, de elemente concrete”.

Ministrul a subliniat că, deși „vocea străzii” trebuie auzită, acțiunile instituțiilor statului trebuie să se bazeze pe adevăr și probe: „Cetățenii sunt liberi să comunice și să-și exprime îngrijorările. Însă atunci când facem un demers, el trebuie, într-un stat de drept, să fie fundamentat pe un adevăr care este construit pe bază de probe. Or, până în momentul de față, nicio investigație făcută de Inspecția Judiciară, de parchete sau de altă entitate, nu a revelat acele elemente care să justifice un demers pentru o revocare, care, din punct de vedere cronologic, probabil nici n-ar mai fi posibil”.

Radu Marinescu a încheiat prin a sublinia că intenționează să acționeze strict în conformitate cu legea și că justiția trebuie să funcționeze independent, fără a deveni o miză politică: „Eu vreau doar să vă spun că intenționez să acționez strict în conformitate cu legea și cred că acesta este singurul mod în care ar trebui să acționăm, într-o societate normală și într-un stat de drept. Asta nu înseamnă că, în momentul în care ar exista elemente concrete și probe care să justifice revocarea unui procuror, nu ar trebui acționat imediat. Ar trebui acționat, dar instituțional, corect, obiectiv, pentru că obiectivul final al tuturor este ca justiția să funcționeze și nu să devină o miză politică”.

