Duminică, 31 August 2025
1 septembrie: Germania a invadat Polonia, declanșând Al Doilea Război Mondial

Publicat:

La data de 1 septembrie 1939 Germania a invadat Polonia, declanșând Al Doilea Război Mondial. În aceeași, în 1951 s-a născut Nicu Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, iar în 2004 începe criza ostaticilor de la școala din orașul rusesc Beslan.

Soldați germani distrug un punct de trecere al forontierei FOTO: Wikipedia
Soldați germani distrug un punct de trecere al forontierei FOTO: Wikipedia

1923: Cutremurul devastator din Japonia

Denumit după câmpia care se întinde între Tokio şi Yokohama, marele cutremur Kanto s-a declanșat la 1 septembrie 1923 la ora 11 şi 58 de minute.

Marele cutremur din Kanto s-a soldat cu aproximativ 142.800 de decese FOTO: Shutterstock
Marele cutremur din Kanto s-a soldat cu aproximativ 142.800 de decese FOTO: Shutterstock

Magnitudinea a fost estimată la 7,9 - 8,2, iar epicentrul a fost stabilit în apele golfului Sagami, la 25 de mile sud de Tokyo. Orașul Yokohama a fost lovit chiar mai rău decât Tokyo, deși ambele au fost devastate. Cutremurul din larg a declanșat un tsunami care a lovit insula O-shima la o înălțime de 12 metri, dar și peninsulele Izu și Boso cu valuri de 6 metri.

Capitala veche a Japoniei de la Kamakura a fost inundată de un val de 6 metri care a ucis 300 de oameni. Cutremurul a fost urmat de incendii devastatoare care au mistuit case și birouri. 90% din casele din Yokohama au ars, iar 60% din locuitorii din Tokyo au rămas fără adăpost.  

S-au înregistrat aproximativ 142.800 de decese, circa 40.000 de persoane fiind dispărute. Cutremurul a generat cele mai mari pagube de dinainte de război suferite de Japonia. Fuvernul Japoniei a declarat, în 1960, ziua de 1 septembrie, comemorarea cutremurului, drept „Ziua pentru prevenirea dezastrelor”.

1939: Germania a invadat Polonia, declanșând Al Doilea Război Mondial

La 1 septembrie 1939, Germania nazistă, condusă de Adolf Hitler, a declanșat invazia Poloniei, un act de agresiune care avea să marcheze începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Operațiunea militară, cunoscută sub numele de Fall Weiss, a implicat un atac coordonat din aer și de la sol, în care forțele germane au folosit tactica „blitzkrieg” - războiul fulger. Aceasta presupunea bombardamente intense urmate de avansul rapid al trupelor mecanizate și al infanteriei, surprinzând apărarea poloneză și ducând la prăbușirea ei într-un timp relativ scurt.

Germania a invadat Polonia, declanșând Al Doilea Război Mondial FOTO: Wikipedia
Germania a invadat Polonia, declanșând Al Doilea Război Mondial FOTO: Wikipedia

Invazia a avut loc la doar o săptămână după semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop dintre Germania și Uniunea Sovietică, care conținea un protocol secret prin care cele două puteri își împărțeau sferele de influență în Europa de Est. Conform acestui acord, Germania urma să ocupe partea de vest a Poloniei, iar Uniunea Sovietică partea de est. La 17 septembrie 1939, trupele sovietice au intrat în Polonia dinspre est, completând astfel dezastrul pentru statul polonez.

Declanșarea invaziei a fost justificată de Germania printr-o înscenare cunoscută sub numele de Incidentul de la Gleiwitz, în care soldați germani deghizați în uniformă poloneză au atacat un post de radio german, pentru a crea impresia unei agresiuni poloneze. Această provocare a fost folosită ca pretext de Berlin pentru a-și legitima acțiunile.

Reacția comunității internaționale nu a întârziat. Regatul Unit și Franța, aliate ale Poloniei, au declarat război Germaniei la 3 septembrie 1939, fiind urmate de alte țări din Commonwealth, precum Canada, Australia și Noua Zeelandă. Cu toate acestea, sprijinul militar efectiv oferit Poloniei a fost limitat, iar țara a fost rapid copleșită de atacurile simultane germane și sovietice. La 6 octombrie 1939, Polonia a fost complet ocupată și împărțită între cei doi agresori, dispărând pentru a treia oară din harta Europei.

1944: A murit marele prozator şi dramaturg Liviu Rebreanu

Născut pe 27 noiembrie 1885, la Târlișua, județul Bistrița Năsăud, Liviu Rebreanu a fost membru titular al Academiei Române. Este considerat, în tradiția critică românească,  romanului modern în literatura română și unul dintre cei mai mari scriitori români din secolul al XX-lea. Romanele sale cele mai cunoscute, Ion și Răscoala, reprezintă o amplă frescă a vieții rurale dinainte de Primul Război Mondial.

Liviu Rebreanu a fost membru titular al Academiei Române FOTO: Wikipedia
Liviu Rebreanu a fost membru titular al Academiei Române FOTO: Wikipedia

Pentru o scurtă perioadă de timp din anul 1909 a lucrat ca funcționar la primăria din Vărarea, actualul Nepos. Participă la serbările Astrei de la Sibiu. Trece munții și se stabilește la București unde participă la cenaclul lui Mihail Dragomirescu, unde va prezenta nuvela „Proștii”.

În luna ianuarie 1910, pe baza convenției cu Austro-Ungaria, guvernul budapestan cere autorităților românești extrădarea gazetarului ardelean. În februarie, Rebreanu a fost arestat și deținut la Văcărești. Într-un Memoriu adresat autorităților românești în luna mai, tânărul scriitor a menționat că adevărata pricină a cererii de extrădare constă în activitatea sa publicistică pe care, anterior, a desfășurat-o în slujba românilor de peste munți.

1951: S-a născut Nicu Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu

A fost al treilea copil al lui Nicolae Ceaușescu. Numit în funcția de prim-secretar al organizației PCR Sibiu către sfârșitul regimului comunist din România, Nicu Ceaușescu fost considerat un potențial succesor în funcție al tatălui său. A fost arestat în zilele Revoluției din 1989 și condamnat ulterior la o pedeapsă cu închisoarea, fiind eliberat pe motive medicale.

Nicu Ceaușescu, alături de tatăl său Nicolae Ceaușescu FOTO: Arhivă
Nicu Ceaușescu, alături de tatăl său Nicolae Ceaușescu FOTO: Arhivă

A fost acuzat inițial pentru genocid, omor deosebit de grav și subminare a economiei naționale, a fost condamnat în cele din urmă la doar cinci ani pentru nerespectarea regimului munițiilor și armelor de foc.

S-a îmbolnăvit de ciroză. A decedat în clinica Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien (AKH) din Viena în septembrie 1996. Bunurile confiscate i-au fost returnate parțial.

1957: S-a născut Gloria Estefan, cântăreață americano-cubaneză

Cântăreață și compozitoare americano-cubaneză, este supranumită „Regina muzicii latino pop”. A intrat în topul 100 al celor mai buni artiști din lume cu peste 100 de milioane de exemplare ale albumelor ei vândute în întreaga lume, dintre care 30,5 milioane de exemplare vândute numai în Statele Unite.

Laureată a șapte Premii Grammy și a numeroase single-uri clasate pe primul loc în topuri, ea este una dintre cele mai mari cântărețe de muzică latino din prezent. Estefan a primit câte o stea pe Hollywood Walk of Fame și Las Vegas Walk of Fame.

1955: A fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj

A fost fondată în data de 1 septembrie 1955 sub denumirea de Filarmonica de Stat Cluj, ca o instituție artistică dedicată exclusiv concertelor. Avea 75 de muzicieni, aleși sub supravegherea maestrului Wilhelm Demian. Antonin Ciolan a fost numit dirijorul orchestrei, primul concert având loc pe data de 4 decembrie 1956.

Filarmonica de Stat Cluj, era o instituție artistică dedicată exclusiv concertelor FOTO: Arhivă
Filarmonica de Stat Cluj, era o instituție artistică dedicată exclusiv concertelor FOTO: Arhivă

Sub bagheta maestrului Ciolan și datorită efortului tinerilor muzicieni de la Academia de Muzică din Cluj (pe atunci, Conservatorul de Muzică), Filarmonica a devenit curând una dintre principalele promotoare ale culturii în România. În 1972, sub conducerea lui Sigismund Toduță, a fost fondat corul filarmonicii, condus de maestrul Dorin Pop, iar apoi de Florentin Mihăescu și Cornel Groza.

2004: Începe criza ostaticilor de la școala din orașul rusesc Beslan

Criza ostaticilor de la Şcoala nr. 1 din Beslan (Osetia de Nord) a început la 1 septembrie 2004, când un grup înarmat de terorişti a luat ostatici peste 1.100 de elevi şi profesori. S-a încheiat tragic pe 3 septembrie 2004 cu 338 de morţi, dintre care 186 copii.

Grupul înarmat de terorişti a luat ostatici peste 1.100 de elevi şi profesori FOTO: Getty
Grupul înarmat de terorişti a luat ostatici peste 1.100 de elevi şi profesori FOTO: Getty

În prima zi de toamnă a anului 2004, la ora locală 9.30, 32 de civili înarmaţi au ocupat Şcoala numărul 1 din Beslan. Forţe ale poliţiei sosesc imediat la faţa locului şi declanşează un schimb de focuri cu teroriştii, moment în care aproximativ cincizeci de ostatici reuşesc să fugă.

În urma schimbului de focuri, sunt ucişi cinci poliţişti şi un terorist. Şcoala a fost înconjurată de un cordon de forţe ale poliţiei, trupe Spetsnaz ale armatei ruse, echipa anti-teroristă Alpha şi Detaşamentul special de luptă al Miliţiei Ruse (OMON) din cadrul Ministerului rus de Interne.

Ostaticii au fost îngrămădiți în sala de sport a școlii, sub explozibili care fuseseră atârnați de coșurile de baschet.

La câteva ore de la izbucnirea crizei, preşedintele Vladimir Putin i-a convocat de urgenţă pe ministrul de interne, Raşid Nurgaliev, şi pe şeful Serviciului Federal de Securitate, Nikolai Patruşev. La Beslan a fost creată o celulă de criză condusă de preşedintele republicii Osetia de Nord, Aleksandr Dzasohov, şi aceasta a declanşat negocierile cu teroriştii care cereau în mod expres eliberarea rebelilor ceceni deţinuţi de autorităţile ruse.

Negocierile între doctorul Roşal şi terorişti se desfăşoară în cea de-a doua zi a crizei, însă fără sorţi de izbândă, luptătorii ceceni refuzând chiar şi primirea oricărei forme de asistenţă pentru ostatici, constând în apă, alimente şi medicamente. Fostul preşedinte al Inguşeţiei Ruslan Auşev reuşeşte să-i convingă pe terorişti să elibereze 26 de persoane, printre care femei şi copii mici.

Un elev rănit la școala din Beslan este transportat la spital FOTO: Arhivă
Un elev rănit la școala din Beslan este transportat la spital FOTO: Arhivă

În cea de-a treia zi se permite, iniţial, echipelor medicale să ia din curtea şcolii cadavrele celor ucişi în timpul schimbului de focuri. Imediat după prânz, personalul medical se apropie să ia cadavrele, dar teroriştii deschid focul şi ucid două persoane.

Concomitent cu această acţiune ucigaşă a teroriştilor, are loc o explozie şi un perete al sălii de sport se prăbuşeşte permiţând unui grup de 30 de copii să încerce să fugă. Schimbul de focuri s-a amplificat şi prin intervenţia unor civili înarmaţi, părinţi ai unor copii luaţi ostatici, dar şi a forţelor ruse care au încercat să-i acopere pe cei care reuşiseră să fugă.

Intervenția a fost soldată cu peste 330 de morți, dintre care 186 de copii. Alte 332 de persoane au fost rănite.

1996: S-a născut Zendaya, actriță, cântăreață și dansatoare americană

Zendaya Maree Stoermer Coleman, cunoscută pe plan internațional doar ca Zendaya, s-a născut pe 1 septembrie 1996, în Oakland, California. A crescut într-un mediu artistic, frecventând teatre și spectacole datorită mamei sale. Acolo, Zendaya și-a descoperit pasiunea pentru scenă, participând la cursuri de teatru și dans încă din copilărie.

Zendaya a câștigat două Premii Emmy pentru Cea Mai Bună Actriță FOTO: Arhivă
Zendaya a câștigat două Premii Emmy pentru Cea Mai Bună Actriță FOTO: Arhivă

Cariera ei artistică a început la o vârstă fragedă, în modelling și reclame TV. Popularitatea a obținut-o însă prin Disney Channel, unde a jucat în serialul „Shake It Up”, rol care a transformat-o într-un star al adolescenților. Pe lângă actorie, Zendaya s-a lansat și în muzică, primul său single fiind „Swag It Out”, urmat de piese. A participat și la competiții de dans, inclusiv „Dancing with the Stars”.

După succesul de la Disney, Zendaya a făcut trecerea către proiecte mai mature, câștigând respectul criticilor. A avut un rol memorabil în musicalul „The Greatest Showman”, unde a jucat alături de Hugh Jackman și Zac Efron. Totuși, consacrarea internațională a venit prin interpretarea personajului Rue Bennett în serialul HBO „Euphoria”. Pentru acest rol a primit mai multe premii importante, inclusiv două Premii Emmy pentru Cea Mai Bună Actriță într-un serial dramatic, devenind cea mai tânără dublă câștigătoare din istoria categoriei.

În cinematografie, Zendaya s-a remarcat și prin rolul lui MJ în franciza „Spider-Man” din Marvel Cinematic Universe, unde a jucat alături de Tom Holland, partenerul ei și în viața reală. 

Pe lângă cariera artistică, Zendaya este apreciată și pentru stilul său vestimentar, fiind considerată un icon fashion și colaborând cu branduri de lux. 

2017: A murit Zoe Petre, istoric, publicist, consilier prezidenţial

S-a născut pe 23 august 1940, la București, fiind un istoric, publicist și om politic român. În perioada 1990-1996 a fost decan al Facultății de Istorie a Universității din București.

Zoe Petre a fost istoric, publicist și consilier prezidenţial FOTO: Arhivă
Zoe Petre a fost istoric, publicist și consilier prezidenţial FOTO: Arhivă

După Revoluția din decembrie 1989, Zoe Petre s-a manifestat activ ca o personalitate culturală de prim rang, în cadrul societății civile.

După ce în anii 1992 și 1996, a activat ca director de comunicare al campaniei prezidențiale a candidatului CDR, Emil Constantinescu, la data de 1 decembrie 1996, prof. dr. Zoe Petre a fost numită în funcția de consilier prezidențial pe probleme de politică internă și externă al Președintelui României, Emil Constantinescu și coordonator al Departamentului de Politici Publice al Președinției României.

A îndeplinit această funcție până la data de 21 decembrie 2000, când a fost eliberată din funcție după ce Emil Constantinescu a părăsit postul de președinte al României.

2021: A murit Romulus Cristescu, matematician român

A avut contribuții importante în domeniul analizei funcționale, membru titular (din 1990) al Academiei Române. A fost exponent al școlii române de calcul al probabilităților, al cărei creator a fost Octav Onicescu.

Romulus Cristescu a fost membru titular al Academiei Române FOTO: acad.ro
Romulus Cristescu a fost membru titular al Academiei Române FOTO: acad.ro

În perioada 1955-1956 a predat la Facultatea de Matematică-Fizică un curs de teoria spațiilor semiordonate, iar în anii 1956, 1957 un curs de calcul numeric. În 1960 obține gradul de conferențiar, iar din 1966 deține titlul de profesor la Catedra de Analiză matematică și Analiză funcțională. A fost șef de sector la teoria distribuțiilor în cadrul Institutului de Matematică al Academiei, iar din 1966 prodecan la Facultatea de Matematică-Mecanică. În 1974 a devenit membru corespondent al Academiei Române, iar în 1990 membru titular.

Romulus Cristescu a fost președinte al Secției de Științe Matematice a Academiei Române.  În anul 2000 a fost decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Mare Cruce.

