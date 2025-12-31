Kadîrov, spitalizat de urgență. Liderul Ceceniei a fost resuscitat într-un spital din Moscova

Situație îngrijorătoare pentru Ramazan Kadîrov: liderul Ceceniei a fost transportat, zilele trecute, la un spital în Moscova, după ce a suferit o deteriorare bruscă a stării de sănătate.

După ce a fost resuscitat la Moscova, Kadîrov s-a întors acasă în Cecenia și nu a mai apărut în public de atunci. Ca urmare, Consiliul de Stat a continuat ședința fără reprezentantul Ceceniei.

Liderul cecen, cunoscut pentru legăturile sale strânse cu liderul rus Vladimir Putin, a recunoscut anterior că suferă de tulburări nervoase și că resimte o tensiune constantă, pe care a atribuit-o grijilor legate de luptătorii ceceni implicați în războiul din Ucraina.

La începutul anului, Kadîrov a fost spitalizat la clinica privată Aimedi din Groznîi, însă starea sa de sănătate a continuat să se deterioreze.

De-a lungul anului, Kadîrov a negat repetat zvonurile privind problemele sale de sănătate, declarând în august că este „sănătos” și că nu are nevoie de consulturi medicale zilnice.

Presa rusă susține că liderul cecen ar putea avea probleme renale sau necroză pancreatică, deși diagnosticul exact nu este cunoscut public.

În luna iulie, publicația turcă Milliyet a relatat că Kadîrov a avut probleme de sănătate în timpul unei vacanțe în Turcia, fiind internat pentru scurt timp.