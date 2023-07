Un film regizat de Luca Guadagnino şi cu Zendaya în distribuţie va deschide Festivalul de la Veneţia VIDEO

„Challengers”, un lungmetraj regizat de Luca Guadagnino şi care îi are în rolurile principale pe actorii Zendaya, Josh O'Connor şi Mike Faist, va deschide cea de-a 80-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia, care se va desfăşura în perioada 30 august - 9 septembrie, au anunţat joi organizatorii Mostrei, citaţi de AFP.

În acest lungmetraj, Luca Guadagnino, regizorul peliculei „Call me by your name” (2017), care a făcut un star din actorul franco-american Timothee Chalamet, „înfruntă cu lejeritate şi bravură sportivă teme precum iubirea, prietenia şi rivalitatea masculină, dând viaţă unui spectacol antrenant şi emoţionant (...). Cinema în stare pură”, a declarat directorul Mostrei, Alberto Barbera, citat într-un comunicat al organizatorilor evenimentului.

Tânăra actriţă americană Zendaya, o stea în plină ascensiune la Hollywood, o interpretează în filmul „Challengers” pe Tashi Duncan, o fostă speranţă a tenisului profesionist, devenită antrenoare şi căsătorită cu un campion în pierdere de viteză care trebuie să îl înfrunte pe Patrick, fostul său cel mai bun prieten şi totodată fostul iubit al soţiei sale, potrivit Agerpres.

Personajul Patrick este interpretat de actorul Josh O'Connor - cunoscut din serialul „The Crown” -, în timp ce soţul lui Tashi Duncan este interpretat de Mike Faist, cunoscut din musicalul „West Side Story” (2021).

Filmul „Challengers” va fi proiectat miercuri, 30 august, în sala mare a cinematografului Lido din Veneţia în seara de deschidere a celui mai „vârstnic” festival cinematografic din lume, care sărbătoreşte în acest an cea de-a 80-a sa ediţie. Coloana sonoră a filmului a fost realizată de Trent Reznor şi Atticus Ross.

Luca Guadagnino s-a declarat extrem de emoţionat că va deschide Mostra 2023 cu „această poveste modernă şi puternică, impregnată cu energia tinereţii şi cu iubire”.

„Pentru mine, ca cineast, să deschid acest festival este un vis care devine realitate”, a adăugat regizorul italian, citat în acelaşi comunicat.

Filmul „Challengers” va fi distribuit în Statele Unite de Metro Goldwyn Mayer Pictures/Amazon Studios şi în restul lumii de Warner Bros. Pictures.

Luca Guadagnino, în vârstă de 51 de ani, a fost deja prezent la Festivalul de la Veneţia în 2022 cu „Bones and All”, un road-movie despre canibalism şi cu Timothee Chalamet în distribuţie, pentru care cineastul italian a fost recompensat cu Leul de Argint pentru regie.