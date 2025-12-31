Mașină cuprinsă de flăcări în parcarea unui hipermarket din Pitești. Imagini virale cu intervenția șoferilor aflaţi în zonă

Imagini virale surprinse în parcarea unui hipermarket din Piteşti, cu momentele în care mai mulţi șoferi încearcă să stingă incediul izbucnit la o maşină parcată folosind extinctoarele din propriile autoturisme.

Sursă video: TikTok/genpitesti

Miercuri, 31 decembrie, cu doar câteva ore înainte de trecerea în Noul An, parcarea hipermarketului Kaufland din cartierul Nord al Piteștiului a fost scena unui incident neașteptat. Un autoturism Logan, parcat în acel moment, a fost cuprins brusc de flăcări.

Mai mulți șoferi aflați în parcare s-au mobilizat imediat şi au intervenit rapid, folosind extinctoarele din propriile mașini pentru a limita extinderea focului și a stinge flăcările.

În imaginile devenite virale pe reţelele sociale locale se poate vedea cum, la un moment dat, în timp ce încercau să stingă incendiul, Loganul a sărit brusc din viteză și s-a mișcat de pe loc, sporind emoția în rândul celor prezenți.

Echipajele ISU Argeș au ajuns la fața locului în scurt timp și au reușit să lichideze complet incendiul.

Din fericire, nu au fost raportate victime, iar flăcările nu s-au extins la alte autoturisme aflate în apropiere.