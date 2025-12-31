search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online

Audrey Morris, o tânără în vârstă de 19 ani care a riscat deportarea în SUA din Danemarca, a făcut primele declarații după ce miliardarul Elon Musk a suscitat critici în mediul online în urma unui comentariu considerat nepotrivit cu privire la situația acesteia, relatează Newsweek.

Comentariul CEO-ului Space X a atras atenția pe rețelele de socializare, după ce acesta a făcut o observație cu privire la aspectul fizic al tinerei, ignorând aspectele legale ale cazului. Musk s-a confruntat cu un val de critici pe platforma sa X, utilizatorii numindu-l „ciudat”.

Cine este Audrey Morris

Audrey Morris, originară din Los Angeles, s-a mutat în Danemarca la vârsta de nouă ani. La începutul acestui an, autoritățile daneze i-au pus la îndoială statutul de rezident după încălcarea condițiilor de viză. Deși în cele din urmă a obținut un permis de ședere pe 10 ani, i s-a refuzat cetățenia daneză, a relatat The Daily Beast.

„Sprijinul și empatia de care am avut parte parcursul cazului meu m-au emoționat profund și le apreciez”, a declarat Morris pentru Newsweek într-un comunicat. „Dorința mea este ca integritatea morală și realizările academice să nu fie vreodată umbrite de aparențe, întrucât credința mea mă învață că adevărata noastră valoare vine nu din felul în care arătăm, ci de la Dumnezeu, din caracterul nostru, din modestia și din valorile după care trăim.”

„Este important acum mai mult ca niciodată ca societatea să recunoască criterii mai profunde privind valoarea. Mi-aș dori ca accentul pus pe imigrație să rămână o chestiune de substanță și integritate, pe care cred că Domnul ne cheamă să o onorăm mai presus de orice.”

„Simt o mare responsabilitate de a folosi vocea care mi-a fost dată pentru a încuraja o comunitate bazată pe credință pentru generația mea.”

Ce a spus Elon Musk despre Audrey Morris?

Musk a postat un mesaj ca răspuns la o postare între timp ștearsă de pe X, în care sugera că ar trebui făcută o excepție în cazul persoanelor cu „nivelul 8 sau peste de hotness”.

„Nu am fost surprinsă, cred că aș putea spune, pentru că încă de la început, în secunda în care cazul meu a fost făcut public, a fost vorba despre înfățișare și pentru că, «oh, e blondă și e albă!». Așadar, ceea ce a spus în sine nu a fost șocant pentru mine, dar venind din partea lui... Am fost uluită”, a declarat Morris pentru The Daily Beast.

Morris a catalogat comentariul drept „nebunesc” și a spus că a fost surprinsă că atenția lui Musk s-a concentrat pe aspectul ei fizic în loc de realizările sale, cum ar fi munca academică și  voluntariatul.

„Ar fi fost foarte tare dacă ar fi spus în schimb ceva de genul: «Uau, uite cât a realizat din punct de vedere academic» sau ceva de genul. Ar fi fost minunat. Ar fi putut fi de mare ajutor”, a declarat ea pentru The Daily Beast.

De asemenea, ea a declarat publicației că, deși se aștepta la o oarecare atenție acordată cazului ei, remarca specifică a lui Musk a fost șocantă, având în vedere contextul.

„Cel puțin daca măcar intră în atenția cuiva căruia îi pasă, atunci nu mă deranjează să fiu pusă într-o situație oarecum stînjenitoare. E în regulă”, a mai spus ea.

Lui Morris i s-a refuzat cetățenia, spre deosebire de mama ei americană și de fratele ei în vârstă de 15 ani, care au primit-o amândoi, potrivit The Daily Beast .

Înainte ca problema legată de permisul ei de ședere să fie soluționată, posibilitatea deportării era atât de reală încât și-a făcut planuri de rezervă pentru a se întoarce în SUA, ceea ce ar fi însemnat să-și lase în urmă familia și iubitul, a relatat publicația.

Ambii părinți sunt cetățeni americani, iar familia s-a mutat în Aarhus, al doilea oraș ca mărime din Danemarca, în 2015, pentru ca mama ei să poată urma un doctorat. 

Autoritățile i-au pus la îndoială statutul după ce s-a mutat într-un cămin școlar dintr-un alt oraș, ceea ce a încălcat condițiile vizei pentru un membru al familiei aflat în întreținere.

„Chiar și într-un sistem strict reglementat, trebuie să existe loc pentru oameni reali și vieți reale, nu doar hârțogărie, pentru că o detaliu tehnic mi-a schimbat literalmente întreaga viață”, a declarat ea pentru The Daily Beast.

Musk, care s-a născut în Africa de Sud și a devenit ulterior cetățean american, a preluat pentru scurt timp un rol în administrație în primele luni ale celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

A lucrat ca angajat special al guvernului, oferind consultanță Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală al lui Trump, o inițiativă care viza reducerea cheltuielilor federale, înainte de a se retrage din această funcție după câteva luni și de a se angaja într-o dispută pe rețelele de socializare cu președintele american.

Musk a criticat imigrația ilegală și a susținut măsuri mai dure de aplicare a legii. De asemenea, a apărat programul de vize H1-B, care permite companiilor americane să angajeze lucrători străini calificați. Sprijinul său pentru vizele H1-B a creat tensiuni cu unii membri ai liniei dure din cadrul coaliției politice MAGA.

Musk a fost implicat recent în noi controverse, după ce numele său a fost menționat în dosarele provenite din proprietatea lui Jeffrey Epstein, care au fost predate Comitetului de Supraveghere a Camerei Reprezentanților și includ mesaje telefonice, jurnale de zbor, înregistrări financiare și programul lui Epstein.

Documentele arată că Musk fusese invitat pe insula lui Epstein în decembrie 2014, deși anterior declarase că a refuzat invitația.

Înregistrările arată că programul lui Epstein includea o notă despre o posibilă călătorie a lui Musk pe insula sa privată, cu mesajul „Memento: Elon Musk pe insulă pe 6 decembrie (se mai întâmplă?)”.

