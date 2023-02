Povestea tulburătoare a copilăriei artistei Gloria Estefan

Una dintre cele mai cunoscute artiste latino a trăit lucruri de neimaginat pentru un copil: fuga din Cuba, prizonieratul tatălui ei, boala acestuia și nevoia de a-l îngriji pe el și pe sora ei mai mică.

Gloria Estefan este o artistă de mare succes, ea devenind faimoasă mai întâi în țările vorbitoare de limbă spaniolă alături de soțul ei, Emilio Estefan, în grupul lor, Miami Sound Machine. Până la jumătatea anilor '80, trupa a devenit cunoscută la nivel internațional, iar piese precum "Conga", "Words Get in the Way" și "Rhythm is Gonna Get You" au devenit unele dintre cele mai mari hituri ale lor - dintre care 38 de piese care au ajuns în fruntea topurilor Billboard. În plus, Gloria Estefan s-a lansat ca artistă solo la sfârșitul anilor '80 și și-a construit o carieră care a compensat tot tumultul din prima parte a vieții sale.

Nevoită să fugă din Cuba

Artista s-a născut în Havana, Cuba, la sfârșitul anilor 1950, și a fost botezată Gloria Maria Milagrosa Fajardo. Într-un interviu acordat în 2017 în cadrul emisiunii "CBS This Morning", ea a vorbit deschis despre educația sa. După ce Fidel Castro a preluat puterea în Cuba, tatăl său a fost înlăturat din poziția sa de ofițer de poliție și a fost închis timp de trei luni

"Îmi amintesc că am mers la închisoare cu mama și bunica mea pentru a-l vizita", a spus ea într-un interviu din trecut, pentru CBS News.

Deși tatăl ei a fost eliberat după doar trei luni, lucrurile au început să meargă tot mai rău pentru familia sa. Din cauza prigoanei constante a sistemului, familia ei a decis să se mute în Statele Unite. Ei au reușit să fugă în Florida, unde tatăl Gloriei s-a alăturat unui grup paramilitar susținut de CIA, format din exilați cubanezi care locuiau în Miami. Era vorba despre Brigade 2506, care a încercat să invadeze Cuba și să-l răstoarne pe Castro.

"Am plecat din Cuba la Miami când aveam doi ani. "Încă mai am în seif pașaportul meu de bebeluș cubanez, biletul meu dus-întors, în seif. Cine știa ce urma să se întâmple cu noi? Existau atât de multe posibilități, atât de multe lucruri care se puteau întâmpla", spunea ea despre momentul în care a fugit din Cuba.

Din păcate, operațiunea numită invazia din Golful Porcilor a eșuat, iar el a ajuns, din nou, în închisoare pentru alți doi ani - timp în care și ea, și mama ei au suferit foarte mult.

"Îmi amintesc rozariile și faptul că mama m-a târât la grupuri de rugăciune pentru că tatăl meu era prizonier politic în Cuba" (...) încerca să nu mă lase să văd asta, dar eram foarte conștientă. La început îmi spunea că tatăl meu lucra la o fermă, dar eu știam că era în închisoare", a mai mărturisit solista despre acel moment.

Urmările războiului din Vietnam

Eliberat în 1962, tatăl cântăreței s-a întors în America, și-a mutat familia în Texas și, după ce s-a înrolat în armata americană, a plecat să servească în Războiul din Vietnam.

"Când am crescut, el nu era prin preajmă", își amintește Gloria Estefan. Și, din păcate la întoarcerea acasă, tatăl său era deja bolnav din cauza expunerii la un agent chimic numit Agent Orange.

"El a fost centrul vieții noastre. Mama a trebuit să muncească, pentru că și-a dat seama că tatăl meu nu va face decât să se îmbolnăvească și mai rău. Și apoi, eu am avut grijă de tatăl meu și de sora mea mai mică... De la vârsta de 12 ani până la 18, 19 ani, el a fost în grija mea. El era un tip foarte mare, avea 1,80 metri înălțime și peste 90 de kilograme. Atunci când încerca să meargă la baie, cădea. Trebuia să găsesc o modalitate de a-l putea ridica".

În 2013, artista a anunțat că tatăl ei suferea de scleroză multiplă, iar muzica a fost o evadare pentru ea, în timp ce avea grijă de el. "A fost un lucru dificil de gestionat, dar m-a făcut mai puternică, iar muzica a fost evadarea mea", a declarat Estefan pentru "The Guardian". "Cântam pentru tatăl meu și mă închideam în camera mea atunci când nu aveam grijă de el și mă emoționam prin ceea ce cântam."

Din păcate, tatăl ei a murit în 1980, când Estefan se afla la începutul carierei sale muzicale și n-a putut vedea cât de importantă a devenit pe scena internațională.

FOTO: Profimedia