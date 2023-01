Globurile de Aur 2023: Zendaya, cea mai bună actriţă într-un serial-dramă

Zendaya a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un serial dramatic datorită rolului interpretat în producţia de televiziune "Euphoria", marţi seară, la cea de-a 80-a gală de decernare a Globurilor de Aur, distincţii atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.

La această categorie au fost nominalizate actriţele Emma D'Arcy ("House of the Dragon"), Laura Linney ("Ozark"), Imelda Staunton ("The Crown"), Hilary Swank ("Alaska Daily"), Zendaya ("Euphoria").

Este primul Glob de Aur câştigat de actriţa şi cântăreaţa Zendaya, care are însă deja în palmares două premii Primetime Emmy pentru interpretările sale din serialul "Euphoria".

În 2022, trofeul acestei categorii a revenit actriţei transgen Michaela Jae Rodriguez pentru rolul jucat în serialul "Pose".

Cea de-a 80-a gală de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actorul de comedie Jerrod Carmichael.

Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.