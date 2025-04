Cine a fost femeia care l-a cucerit pe Nicu Ceaușescu. Cum a decurs povestea discretă de iubire dintre cei doi

Fiul cel mic al cuplului Elena și Nicolae Ceaușescu, Nicu, supranumit și „Prințișorul” regimului comunist, a avut o mare iubire. Jeanina Matei nu era doar o cântăreață de succes, ci și o femeie fascinantă, cu trăsături de păpușă și o eleganță care întorcea privirile.

Cei doi s-au cunoscut pe litoral, iar povestea lor de dragoste a fost scurtă, dar intensă. Nicu Ceaușescu era atât de fermecat de Jeanina încât nu lipsea de la nicio reprezentație a artistei de la Barul Melody, situat în stațiunea Mamaia. Se spune că o singură privire a Jeaninei era suficientă pentru ca viitorul conducător al țării să uite de fabrici, uzine sau sarcinile trasate de partid, relatează Click!.

Deși relația celor doi a fost discretă, se știe că nu toată lumea din anturajul lui Nicu privea cu ochi buni idila. Se spune că familia Ceaușescu nu a fost încântată de apropierea tânărului de frumoasa cântăreață.

Totul s-a încheiat brusc, în 1983, nu din lipsă de sentimente, ci dintr-o decizie a Jeaninei. Artista a ales să părăsească România cu un bilet de turneu și să înceapă o viață nouă în libertate, departe de presiunea regimului.

„Nu aş numi exil faptul că stau în afara ţării. Am plecat de bunăvoie, stau acolo de bunăvoie, mă întorc de bunăvoie în ţară. Vin de două, trei ori pe an acasă şi merg la Craiova, la mama mea. primul drum acolo este… În Italia m-am specializat în anumite lucruri. După câţiva ani, am intrat în afaceri. Nu mai cânt în Italia”, a marturisit Jeanina Matei, potrivit Cancan.

A vorbit rar despre această relație, dar întotdeauna cu eleganță. „Au fost clipe frumoase și, cum tot ce e frumos trece... Nu se poate ști dacă am fost marea lui dragoste. Ce e în sufletul unui om nu se știe niciodată”, mărturisea artista, ani mai târziu.

De-a lungul vremii, în dreptul lui Nicu Ceaușescu au mai fost vehiculate nume celebre precum Nadia Comăneci, Daniela Vlădescu sau Donca Mizil. Doar Jeanina Matei a rămas o amintire neumbrită de scandaluri sau amintiri controversate.