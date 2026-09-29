România vrea să adere la zona euro până în 2035. Nazare: „Trebuie să ieșim din procedura de deficit excesiv”

România își propune să adere la zona euro până în 2035, iar pentru atingerea acestui obiectiv trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv în 2030, a declarat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare Foto: GEORGE CALIN

„Vrem ca în următoarea decadă să aderăm la euro. Până în 2035”, a declarat Alexandru Nazare, marți, la lansarea volumului „Sustenabilitatea financiară - de la deficite la convergenţă nominală”, de la Banca Națională a României.

Ministrul interimar al Finanțelor a explicat că România trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv în 2030 și să pregătească ulterior aderarea la zona euro.

„Ca să aderăm la euro, trebuie să ieşim din procedura de deficit excesiv în 2030 şi mai avem nevoie, bineînţeles, de nişte ani de zile pentru a pregăti aderarea la euro”, a spus Nazare.

Aderarea la euro, obiectiv strategic pentru România

Alexandru Nazare a susținut că aderarea la euro ar reprezenta „o ţintă mult mai bună de ţară” și „o ancoră mult mai importantă” decât consolidarea financiară în sine.

„Pentru că ea antrenează şi competitivitatea economiei. Ne forţează să ne uităm şi la cum întărim competitivitatea şi nu doar cum facem consolidarea”, a explicat ministrul.

El a precizat că această consolidare este „o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru creşterea economică”.

Nazare a mai declarat că România are nevoie de „mai mult curaj şi de mai mult consens” și de „o înţelegere mai largă” pentru ca anumite elemente ale politicii economice să nu facă parte „din zona de conflict politic extrem”.

„Avem nevoie de nişte linii roşii pe care să le ţinem, indiferent ce se întâmplă cu ciclul politic”, a afirmat ministrul interimar al Finanțelor.

Nazare: România trebuie să iasă din deficitul excesiv

Alexandru Nazare a vorbit și despre perioada în care România va rămâne în procedura de deficit excesiv.

„Cam cât vrem să stăm în procedura de deficit excesiv? Probabil că vom sta 10 ani. Cât vrem să stăm? 15 ani?”, a spus el.

„Nu ne-am săturat, cam cât am fost penalizaţi de faptul că am stat în această procedură?”, a continuat ministrul.

Nazare a legat această situație și de modul în care este percepută România de investitori.

„Vrem investiţii, dar cu câtă credibilitate se uită investitorii la România, care persistă în această procedură”, a subliniat Alexandru Nazare.