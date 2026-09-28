Românii, tot mai strânși cu ușa: doar unul din patru spune că stă bine cu banii. Care este principala îngrijorare

Doar 26% dintre consumatorii din România spun că îşi pot acoperi fără probleme cheltuielile lunare şi că le rămân bani pentru economii sau alte cumpărături, potrivit raportului global PwC Voice of the Consumer 2026.

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Procentul este în scădere cu 2,5 puncte procentuale faţă de anul trecut şi rămâne sub media Europei Centrale şi de Est (aproximativ o treime) şi mult sub media globală, de 48%, notează Agerpres.

În timp ce, în România, încrederea financiară se erodează, în CEE, aceasta a crescut cu 5,4 puncte procentuale, iar la nivel global cu 2 puncte.

Tot mai mulţi români resimt presiunea costurilor: 10,8% spun că familia lor are dificultăţi în plata facturilor, faţă de circa 7% în 2025.

„Consumatorii resimt direct perioada de ajustarea economică”

Ana Maria Iordache, Leader Consumer Markets în cadrul PwC România, explică declinul printr-un cumul de factori:

„Consumatorii resimt direct perioada de ajustare economică prin care trece România. Creşterile de taxe, inflaţia ridicată şi faptul că veniturile nu au ţinut pasul cu preţurile au redus puterea de cumpărare. Scăderea vânzărilor din retail arată că această presiune determină un comportament de consum mai prudent. România este într-o situaţie diferită de cea a regiunii şi a pieţei globale, unde încrederea financiară a consumatorilor a început să se îmbunătăţească".

Datele INS confirmă tendinţa: salariul mediu net ajustat cu inflaţia era în iunie 2026 cu 6,3% mai mic decât în aceeaşi lună din 2025, iar comerţul cu amănuntul a înregistrat un declin de 5,7% în primele şapte luni ale anului.

Românii îşi ajustează bugetele, dar nu renunţă la obiceiurile sănătoase

Studiul arată că preocuparea pentru sănătate rămâne puternică:

60% vor să consume mai multe fructe şi legume proaspete;

40% intenţionează să cumpere mai multe vitamine şi suplimente;

35% plănuiesc să crească consumul de produse lactate.

În acelaşi timp, românii vor să reducă:

produsele procesate sau cu mult zahăr (53%),

consumul de alcool (41%).

Siguranţa alimentară este o temă sensibilă: 62% sunt preocupaţi de utilizarea pesticidelor, 60% de produsele ultraprocesate, iar 52% de trasabilitatea alimentelor.

Costul serviciilor medicale, principala îngrijorare

Pentru 69% dintre respondenţi, cheltuielile medicale reprezintă cea mai mare presiune – un nivel mai ridicat decât media regională (64%) şi globală (54%).

„Românii caută o viaţă mai sănătoasă, dar îşi adaptează alegerile la buget. Valoarea nu mai înseamnă doar preţ mic, ci şi transparenţă şi încredere”, subliniază Ana Maria Iordache.

Despre studiu

Datele au fost colectate în februarie–martie 2026, pe baza a 21.808 respondenţi din 27 de ţări. Pentru Europa Centrală şi de Est, eşantionul a inclus 2.419 persoane din Polonia, România, Ungaria şi Ucraina, dintre care 707 români.

Amintim că scăderea inflației din august nu a însemnat și ieftiniri pentru români. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că, în timp ce rata anuală a inflației a coborât la 6,17%, mai multe produse și servicii au înregistrat creșteri importante de preț, inclusiv chiriile.