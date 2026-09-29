Iubitul tinerei găsite în valiză în râul Olt s-a predat în Elveția. Vlad Băltățeanu e suspectat de uciderea Valentinei

Vlad Băltățeanu, cercetat pentru crimă în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani, găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat autorităților din Elveția, au anunțat marți reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Vlad Bălțățeanu s-a predat autorităților din Vâlcea Foto: Facebook / Vlad Bălțățeanu

„Autoritățile judiciare din România au fost informate, pe canale oficiale, cu privire la faptul că persoana de sex masculin ce are calitatea de inculpat în cauză, față de care se efectuează acte de căutare în baza unui mandat internațional de arestare, s-a predat autorităților din Elveția în seara zilei de 28.09.2026”, a informat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Adrian Vrăbete, citat de Agerpres.

Potrivit reprezentanților IPJ Vâlcea, bărbatul s-a prezentat la Poliția din Saint Gallen, Elveția, luni seara, în jurul orei 23:00. În prezent, acesta se află în custodia autorităților elvețiene.

„Bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, și față de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat, la data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, la Poliția din Saint Gallen, Elveția. Acesta se află în custodia autorităților elvețiene și urmează procedurile legale în vederea predării către autoritățile române”, a informat IPJ Vâlcea.

Amintim că Valentina Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost găsită moartă pe 22 septembrie, într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.

Foto: captură TikTok

Necropsia a indicat o moarte violentă, iar anchetatorii au identificat multiple traumatisme, inclusiv leziuni grave la nivelul capului și coaste rupte. În urma cercetărilor, Vlad Băltățeanu, iubitul tinerei, a devenit principalul suspect în dosarul de omor.

Tribunalul Vâlcea a emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Băltățeanu, iar acesta a fost dat în urmărire.

Anchetatorii au stabilit că suspectul ar fi părăsit România înainte ca trupul tinerei să fie descoperit, iar ulterior au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi ajuns în Ungaria și ar fi continuat să se deplaseze către o altă țară.