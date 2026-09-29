Agerpres primește 7,5 milioane de lei pentru digitalizarea arhivei istorice. Imaginile și documentele vor fi accesibile publicului

Agenția Națională de Presă Agerpres a anunțat marți, 29 septembrie, că a semnat contractul de finanțare pentru proiectul de digitalizare a arhivei istorice a agenției, cu scopul de a o conserva și valorifica drept serviciu de interes public, în beneficiul cetățenilor, al cercetării și al entităților publice și private.

Foto: Pixabay

„Contractul a fost încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Valoarea totală a proiectului este de 7.529.934,73 lei, finanțare nerambursabilă 100%, din care 5.643.633,30 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 1.886.301,43 lei din bugetul național. Proiectul se implementează în perioada 28 septembrie 2026 – 28 septembrie 2029 (36 de luni)”, transmite agenția, potrivit unui comunicat.

Directorul general al Agerpres, Claudia-Victoria Nicolae, a transmis că este primul proiect european în care agenția se află în postura de coordonator și beneficiar.

„În ultimii ani am lucrat alături de agenții de presă europene în proiecte finanțate de Comisia Europeană. Acum facem pasul următor: ne asumăm conducerea întregului proiect și responsabilitatea de a-l duce până la capăt, cu rezultate concrete”, a declarat Claudia-Victoria Nicolae.

Aceasta adaugă că arhivele Agerpres nu vor mai rămâne „închise în sertarele metalice ale Agenției”, ci vor fi accesibile publicului, în format digital, pentru a putea descoperi „istoria României prin imaginile și textele strânse de AGERPRES încă din 1889, anul înființării agenției.”

„Este memoria unei țări păstrată în documente și imagini, un reper al timpului și o mărturie a transformărilor prin care a trecut România. Avem responsabilitatea de a duce această memorie mai departe și de a o face accesibilă tuturor.

Într-o perioadă în care suntem tot mai adesea puși în situația de a ne întreba ce este real și ce nu, aceste documente devin mai mult decât o arhivă: devin dovezi ale timpului și un reper important în lupta cu dezinformarea și știrile false”, a mai spus directorul general al AGERPRES.

Ana-Maria Bușoniu, director general al Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI), a declarat că proiectul reprezintă „un exemplu în utilizarea fondurilor europene pentru digitalizare și conservarea memoriei istorice a României”.

„Proiectul «Digitalizarea arhivei Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES în scopul conservării și valorificării acesteia ca serviciu de interes public în beneficiul cetățenilor, al cercetării, al entităților publice și private», cod MySMIS 349517, este un exemplu în utilizarea fondurilor europene pentru digitalizare și conservarea memoriei istorice a României, în scopul de a o face accesibilă tuturor, oferind totodată instrumente moderne împotriva dezinformării.

Susținem necesitatea implementării lui și ne dorim ca rezultatele să devină un serviciu public transformat digital de referință”, a declarat Ana-Maria Buşoniu.