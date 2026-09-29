 Mircea Abrudean: „Dacă Guvernul Mureșan nu va trece, sunt îndeplinite condiţiile pentru a fi declanşate alegeri anticipate” | adevarul.ro
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Mircea Abrudean: „Dacă Guvernul Mureșan nu va trece, sunt îndeplinite condiţiile pentru a fi declanşate alegeri anticipate”

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Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat marți, 29 septembrie, că, în cazul în care Guvernul Mureșan nu va obține votul Parlamentului, președintele României ar trebui să țină cont de „realități și posibile majorități”. Liberalul a subliniat că, din perspectiva PNL, alegerile anticipate reprezintă o opțiune constituțională care nu trebuie exclusă.

Mircea Abrudean, președintele Senatului
Mircea Abrudean, președintele Senatului Foto: Gov.ro

Abrudean, propus pentru funcția de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, a afirmat că nu a participat la discuții interne privind o eventuală sesizare a Curții Constituționale dacă președintele nu ar declanșa anticipatele, dar nu exclude această posibilitate, potrivit Agerpres.

„Nu o exclud, dar nu am fost parte. (...) Eu nu am fost la ultimul BPN. (...) Nu cred că deocamdată s-a pus problema, o să aflu şi eu. Şi ţinem cont că o sesizare la Curtea Constituţională pe conflict de puteri poate să o facă preşedintele Senatului sau un ministru", a declarat Abrudean la Parlament.

Președintele Senatului a vorbit și despre ce ar putea urma în situația în care Cabinetul Mureșan nu trece:

„În momentul de faţă, dacă mâine acest Guvern nu va trece, nu văd să existe o majoritate care să fie învestită pentru a forma un nou Guvern, cel puţin din declaraţii. Aşa că eu cred că preşedintele trebuie să ţină cont de aceste realităţi şi să facă ceea ce consideră necesar.

„Dacă Guvernul nu va trece, sunt îndeplinite condiţiile, din punct de vedere constituţional, pentru a fi declanşate aceste alegeri”

Abrudean a adăugat:

„Din punctul nostru de vedere, alegerile anticipate nu trebuie excluse. Sunt un mecanism constituţional la îndemâna preşedintelui. Odată cu votul de mâine, dacă Guvernul va trece, lucrurile sunt clare, dacă nu va trece, sunt îndeplinite condiţiile, din punct de vedere constituţional, pentru a fi declanşate aceste alegeri. Evident decizia aparţine preşedintelui României".

Abrudean a explicat că anticipatele ar putea aduce claritate într-un context politic instabil: „Din două rele, să-l alegi pe ăla mai mic”.

El a argumentat că un scrutin anticipat ar putea conduce la formarea unui executiv stabil, necesar într-o perioadă marcată de provocări de securitate, energie și economie.

În privința speculațiilor privind o posibilă majoritate PSD–AUR, Abrudean a evitat concluziile: „Majoritățile din declarații nu sunt aceleași cu cele de la vot.”

El a mai spus că rezultatul votului de miercuri va clarifica situația politică, subliniind că PNL și partenerii din „coaliția punctuală” și-au prezentat programul și echipa în fața Parlamentului.

Alexandru Muraru: „Considerăm că această convocare a alegerilor anticipate devine o chestiune imperativă” 

Amintim că deputatul liberal Alexandru Muraru, vicepreședintele Partidului Național Liberal a declarat luni, la Interviurile Adevărul, că PNL analizează posibilitatea sesizării Curții Constituționale în cazul în care Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan nu obține votul Parlamentului, iar președintele României nu declanșează procedura alegerilor anticipate.

„Luăm în calcul această chestiune în care, repet, președintele are în fața sa Constituția pe care o interpretează așa cum o consideră domnia sa. Noi, pe de altă parte, vedem altfel aceste lucruri și considerăm că această convocare a alegerilor anticipate devine o chestiune imperativă în perioada următoare dacă guvernul Mureșan nu trece de votul de învestitură al Parlamentului”, a spus Muraru.

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale a României (CCR), a afirmat marți, 29 septembrie, că planul PNL privind alegerile anticipate nu are fundament constituțional și că președintele Nicușor Dan are libertatea de a decide între declanșarea alegerilor anticipate și desemnarea unui premier.

Miercuri, plenul Parlamentului urmează să se reunească pentru votul asupra programului de guvernare și listei miniștrilor din Cabinetul Mureșan, un moment decisiv pentru formarea noului executiv.

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