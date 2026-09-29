 Financial Times: Declarațiile ambasadoarei SUA în Grecia provoacă agitație în România. Guilfoyle a vorbit despre înlăturarea guvernelor | adevarul.ro
search
Marți, 29 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Financial Times: Declarațiile ambasadoarei SUA în Grecia provoacă agitație în România. Guilfoyle a vorbit despre înlăturarea guvernelor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ziarul american Financial Times a relatat, la rândul său, despre declarațiile controversate ale ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, care a sugerat că Statele Unite ar putea înlătura guverne, făcând referire la Grecia și la criza politică din România.

Kimberly Guilfoyle
Kimberly Guilfoyle Foto: Instagram @kimberlyguilfoyle

Guilfoyle, fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., numită în funcția de ambasador anul trecut, a făcut declarațiile pe 18 martie, în timpul unei cine oficiale organizate la Ambasada SUA din Atena. La eveniment au participat zeci de persoane, inclusiv politicieni, membri ai personalului ambasadei și militari, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citată de Financial Times.

Ambasadele SUA de la Atena și București au refuzat să comenteze.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american a declarat că Washingtonul „apreciază parteneriatul strategic cu România, care rămâne solid în toate domeniile de interes comun, inclusiv securitatea energetică și împărțirea responsabilităților în domeniul apărării”.

Guvernul elen a declarat: „Nu s-a pus niciodată problema unei amenințări la adresa guvernului grec (...) și nici nu ar fi tolerat vreodată așa ceva.” 

Executivul de la Atena a adăugat că relațiile cu SUA sunt „mai apropiate și mai stabile ca niciodată”.

După cina de la Ambasada SUA din Atena, Kimberly Guilfoyle a venit la București și s-a întâlnit, la sfârșitul lunii martie, cu lideri ai PSD, printre care Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan.

Financial Times precizează că nu este clar dacă ambasadoarea i-a sfătuit pe social-democrați să se retragă din coaliția de guvernare.

Mureșan pentru FT: „Este o chestiune extrem de serioasă”

Contactat de publicație, europarlamentarul Siegfried Mureșan a descris întâlnirea drept una care „a părut conspirativă” și a spus că aceasta ar trebui verificată, cerându-le președintelui PSD, Sorin Grindeanu, și colegilor săi să explice ce au discutat.

„Este o chestiune extrem de serioasă. Evident, domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce obiective au urmărit în cadrul acelor întâlniri”, a declarat Mureșan pentru Financial Times.

FT scrie că retragerea PSD din coaliție a lăsat partidele de centru-dreapta fără majoritate, iar încercările de formare a unui nou guvern au eșuat.

Publicația notează că, dacă Mureșan nu obține voturile Parlamentului, Nicușor Dan poate apela la PSD pentru formarea guvernului sau poate convoca alegeri anticipate. În acest context, FT leagă vizita lui Guilfoyle la București de discuțiile privind promovarea coridorului de gaze Grecia–Bulgaria–România–Ucraina și achiziția de gaz natural lichefiat (GNL) american.

Potrivit unor surse citate de publicație, Bolojan nu ar fi vrut să cumpere cantități mai mari de GNL din SUA, iar divergențele pe această temă s-ar fi numărat printre motivele retragerii PSD din coaliție. Grindeanu respinge, însă, acuzațiile privind o înțelegere cu SUA.

Simion, Grindeanu și Ivan, vizați de plângeri penale pentru trădare după afirmațiile atribuite ambasadoarei SUA despre căderea Guvernului. Liderul PSD: „Pure fabulații”

„Ilie Bolojan nu a fost dat jos de americani, nici de monstrul din Loch Ness, nici de Bigfoot, ci de (...) români care au spus că guverna prost”, a declarat el luni.

El a adăugat însă că presupusa atitudine antiamericană a zonei de centru-dreapta demonstrează „că avem urgent nevoie de un guvern care să readucă relația cu SUA pe drumul cel bun”.

FT notează că România a încercat să își refacă relațiile cu administrația Trump după criticile SUA din 2025 privind anularea alegerilor prezidențiale.

Nicușor Dan a pledat pentru un guvern stabil, în timp ce Bogdan Ivan a acuzat foștii parteneri de coaliție că promovează „conspirații” și că mint în contextul crizei politice.

„Sunt disperați pentru că pierd puterea, au halucinații”, a declarat el. „Sunt disperați când văd că (n. r. Mureșan) nu are nicio șansă să treacă.”

FT relatează că acuzațiile privind ingerința SUA au accentuat tensiunile politice, iar formarea unei majorități în jurul lui Siegfried Mureșan este considerată dificilă de strategul Radu Magdin.

Scandalul a pornit de la o anchetă publicată de WSJ

Totul a pornit după ce sâmbătă, 26 martie, Wall Street Journal (WSJ) a publicat o anchetă despre activitatea lui Guilfoyle în sud-estul Europei și despre promovarea unor acorduri pentru importul gazelor naturale lichefiate americane.

Ambasadoarea, fostă prezentatoare Fox News, a devenit unul dintre principalii promotori ai proiectului cunoscut drept „Coridorul Vertical”.

Acesta urmărește aducerea gazelor americane în Grecia și transportarea lor spre nord, până în Ucraina, pentru reducerea dependenței regiunii de energia rusească.

Ulterior, ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, a transmis că „România trebuie să rezolve singură” această situație, subliniind că „democrația poate fi complicată”.

„Pot spune că, încă de la începutul problemelor interne cu care s-a confruntat acest guvern, Statele Unite și-au exprimat deplina încredere în democrația din România și în capacitatea acesteia de a rezolva această situație, precum și celelalte provocări care vor apărea. Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură”, a spus ambasadorul SUA la București.

La rândul său, ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că vizita ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, în România a avut loc în cadrul unui eveniment al mediului de afaceri.

„În ceea ce privește vizita ambasadoarei SUA în Grecia, în România, a fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român.

De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat, nu de ordin public”, a transmis Oana Țoiu.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
digi24.ro
image
O dronă a fost detectată în apropiere de Isaccea, lângă granița cu Ucraina. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea
stirileprotv.ro
image
A doua zi de audieri în Parlament pentru miniștrii propuși de Mureșan: Abrudean, aviz favorabil. Pîslaru, propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, este audiat de parlamentari
gandul.ro
image
Suma care sfidează imaginația! Anthropic se pregătește să intre pe bursă
mediafax.ro
image
„Stanciu a bătut palma cu U Cluj”. Gigi Becali a comentat în direct informația zilei. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ciprian Ciucu, despre războiul politic din București: „Nu m-au lăsat să-mi organizez propria primărie. Și azi avem un serviciu care se cheamă «Euro 2020»”
libertatea.ro
image
Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari uzine din Europa ar putea fi sancționată de UE
digi24.ro
image
Fostul mare fotbalist spune de ce refuză căsătoria cu iubita mai tânără cu 38 de ani: „Ajung cinci!”
gsp.ro
image
Adrian Mutu, declarații greu de digerat pentru Gică Hagi
digisport.ro
image
Trotinetele electrice închiriate ar putea fi interzise minorilor în București. Ce prevede proiectul
click.ro
image
Omul care a cumpărat „jumătate din Lugano”. Povestea românului care investește în centrul orașului elvețian
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Patru staţiuni vor avea plaje noi anul viitor. "Să nu se mai înghesuie"
observatornews.ro
image
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
cancan.ro
image
Pensiile cresc în 2027, dar banii pierduți în ultimii doi ani nu se mai recuperează. Ce zice Ministerul Muncii
newsweek.ro
image
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
prosport.ro
image
De ce cheltuim mai mulți bani atunci când plătim cu cardul. Explicația pentru senzația că „dispar” fără să ne dăm seama
playtech.ro
image
Gigi Becali, prima reacție după dezastrul lui Gică Hagi la naționala României. A desființat un titular! Exclusiv
fanatik.ro
image
Care sunt guvernele învestite cu cel mai mare număr de voturi după 1990 și care sunt cele care au trecut „la mustață”. Unde s-ar putea situa Guvernul Mureșan în clasament
ziare.com
image
Decizia luată de Ionuț Radu, după ce a fost cel mai slab în România - Bosnia 2-4
digisport.ro
image
Luptător faimos de wrestling, mort la numai 40 de ani. „Ce zi tragică. Ce om extrem de talentat”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată locuința din București a lui Ianis Hagi. Totul este foarte modern, simplu și elegant. Micuțul Giorgios se simte excelent aici, alături de părinții lui / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anunțul momentului în România. Când vom trece la EURO
mediaflux.ro
image
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Orașul din Europa care are salarii mari și prețuri mici. Mărturiile unui vlogger: „Mă simt de parcă suntem în Coreea de Sud”
click.ro
image
Cât câștigă un român care lucrează în construcții în Irlanda. Suma e pe săptămână: „E bine pentru un salahor ca mine!”
click.ro
image
Denise Rifai revine pe micile ecrane. La ce televiziune va apărea vedeta și ce proiect a pregătit
click.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Regele Eadwig, Ælfgifu, Æthelgifu Imagine generată cu AI png
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!
okmagazine.ro
Scutul de la Battersea
Misterul Scutului de la Battersea: o armă pentru un războinic sau o ofrandă pentru zei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce a făcut Adrian Minune după ce hoții i-au spart casa. Dezvăluirea care nu a fost tăiată la montaj: „Le mulțumesc!”
image
Orașul din Europa care are salarii mari și prețuri mici. Mărturiile unui vlogger: „Mă simt de parcă suntem în Coreea de Sud”

OK! Magazine

image
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!