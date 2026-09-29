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Planul UE privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate

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Camera Deputaților susține planul Uniunii Europene pentru prevenirea și gestionarea crizelor sanitare care pot afecta mai multe țări. Deputații români cer o cooperare mai strânsă între state, dar și o pregătire care să țină cont de problemele din fiecare comunitate, informează JURIDICE.ro.

Analize de sange FOTO Shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

Documentul este o poziție a Camerei Deputaților asupra planului european. Nu înseamnă că au fost introduse, prin această hotărâre, noi obligații pentru populație.

Un punct central este verificarea periodică a modului în care autoritățile ar face față unei crize. Camera Deputaților susține raportarea planurilor naționale, evaluarea pregătirii și organizarea unor exerciții de simulare. Acestea ar trebui să testeze inclusiv dacă medicamentele și alte produse medicale necesare într-o situație de urgență pot ajunge acolo unde este nevoie de ele.

Deputații recomandă și întărirea sistemelor de supraveghere epidemiologică și a laboratoarelor, pentru ca amenințările să fie depistate cât mai devreme. Schimbul rapid de date între autorități ar putea ajuta la evaluarea riscurilor și la luarea unor decizii coordonate. În același timp, Camera subliniază că planul european trebuie să completeze planurile naționale, nu să le înlocuiască.

Pregătirea nu depinde însă doar de proceduri și stocuri medicale. Opinia atrage atenția asupra lipsei personalului calificat, a diferențelor dintre regiuni în privința accesului la servicii medicale și a inegalităților sociale. Sunt menționate și scăderea încrederii în instituții, precum și răspândirea dezinformării. De aceea, deputații recomandă o comunicare clară în situații de risc, bazată pe dovezi științifice, alături de măsuri pentru pregătirea și protejarea personalului sanitar.

Camera Deputaților pune accent și pe continuitatea serviciilor medicale în timpul unei crize, pe accesul echitabil la produsele medicale necesare și pe rolul autorităților locale și regionale, care se confruntă direct cu efectele unei urgențe. Documentul recomandă ca planificarea să includă sănătatea mintală și perioada de după criză, când măsurile luate trebuie evaluate, iar lecțiile învățate trebuie folosite pentru îmbunătățirea pregătirii viitoare.

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