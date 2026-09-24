Agenția S&P se află la Guvern. Ce spune ministrul interimar de Finanțe despre riscul de a ajunge în „junk”

Joi, 24 septembrie, au început la Guvern discuţiile cu agenţia S&P Global Ratings, care pe 2 octombrie va anunţa decizia privind ratingul suveran al ţării, o retrogadare de către S&P putând plasa ţara noastră în categoria „junk”.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor Foto: Gov.ro

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, joi, ziua în care încep discuţiile cu agenţia de rating S&P, că sunt patru luni în care România a funcţionat cu guvernul interimar şi că au existat mai multe momente care ţin şi de cauze interne şi de cauze externe, de decizie a unor investitori.

„Ce sperăm este ca, în cel mai scurt timp, problema care se leagă de stabilitate să fie o problemă pe care România să anunţe că a rezolvat-o, același lucru îl aşteaptă toţi investitorii instituţionali, creditorii noştri importanţi cu care am avut discuţii în ultimele săptămâni”, a spus Nazare, scrie News.

Întrebat cum le va explica reprezentanților agenției de rating S&P că până în acest moment nu a fost pus încă un guvern cu puteri depline şi cât de mult ar putea afecta ratingul de ţară acest lucru, Alexandru Nazare a precizat că această discuţie mnu este nouă, ci a avut-o în ultimele luni.

„Nu este o discuţie nouă, avem de explicat probleme legate de instabilitate, dar pe de altă parte avem argumente puternice că execuţia României este în traiectorie, că țintele stabilite pentru acest an de deficit de cash şi de ESA sunt ţinte realizabile pe care toate agenţiile le recunosc ca atare, ceea ce nu este un lucru uzual. În anii trecuţi, diferenţele între ţintele noastre şi ţintele agenţiilor erau semnificative, însă de această dată agenţiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6 şi 6,2 cash şi ESA, ceea ce e cel mai important lucru. Deci, practic, avem, pe de o parte, nişte lucruri de explicat, dar, pe de o parte, avem şi argumente serioase pentru menţinerea ratingului”, a subliniat Nazare.

În ceea ce priveşte riscul creşterii dobânzilor la care se împrumută statul şi un potenţial risc pentru plata pensiilor şi salariilor în acest moment, Alexandru Nazare a spus că nu există acum un asemenea risc.

„Nu este un risc pentru pensii şi salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanţare. Deci, nu este un lucru uşor de dus şi bineînţeles că se va vedea acest lucru. Creşterea costurilor de finanţare nu are doar cauze interne, tot timpul are şi cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuşi să rezolvăm ecuaţia de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ţinem sub control costurile de finanţare”, a mai spus ministrul interimar al Finanţelor.

România începe, joi, discuţiile cu reprezentanţii agenţiei de rating S&P, care pe 2 octombrie va anunţa decizia privind ratingul suveran al ţării. Agenţiile Fitch şi Moody’s au menţinut România în categoria recomandată investiţiilor, însă o retrogradare de către S&P ar putea plasa ţara în categoria „junk”, crescând costurile de finanţare şi reducând accesul la anumite categorii de investitori.