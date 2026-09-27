Bugetul României pentru 2027 ar putea fi mai dificil decât cel din 2026. Nazare avertizează: „Prudenţa şi responsabilitatea sunt esenţiale”

România ar putea avea un an 2027 mai dificil din punct de vedere bugetar decât 2026, în condiţiile în care asupra finanţelor publice se menţin mai multe presiuni, a avertizat ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare. El susţine că viitorul buget trebuie construit pe prudenţă, prioritizare şi surse de finanţare sustenabile.

Nazare susţine că viitorul buget trebuie construit pe prudenţă. Foto: Inquam Photos/George Călin

Declaraţiile au fost făcute în contextul evaluării pe care agenţia Standard & Poor's o desfăşoară în această perioadă cu privire la ratingul suveran al României. Nazare afirmă că reprezentanţilor S&P le-au fost prezentate atât rezultatele obţinute în procesul de consolidare fiscală, cât şi riscurile cu care se confruntă economia.

„Un rating de investiţii nu se păstrează prin promisiuni sau declaraţii. Se păstrează prin rezultate - garantate prin execuţie, prin predictibilitate şi prin continuitatea politicilor responsabile”, a transmis ministrul, într-o postare pe Facebook.

Nazare atrage atenţia că România intră în 2027 cu obligaţii bugetare deja existente, la care se adaugă necesitatea creşterii capacităţii de apărare. Cheltuielile ar urma să crească inclusiv în contextul implementării investiţiilor finanţate prin mecanismul SAFE.

Printre presiunile menţionate de ministru se numără dimensiunea şi eficienţa administraţiei publice, presiunile pentru recuperarea puterii de cumpărare după doi ani în care salariile din sectorul public şi pensiile nu au fost indexate, dar şi obligaţiile rezultate din hotărâri judecătoreşti neachitate în ultimii ani.

Pe partea de venituri, Nazare spune că, deşi colectarea s-a îmbunătăţit, România mai are mult de recuperat în combaterea evaziunii fiscale şi a economiei gri. Digitalizarea permite o mai bună identificare şi monitorizare a acestor fenomene, însă efectele măsurilor nu pot apărea integral într-un interval de unul sau doi ani.

„România are, în acelaşi timp, un stoc important de obligaţii rezultate din hotărâri judecătoreşti neachitate în ultimii ani, care trebuie, la rândul său, gestionat responsabil. Iar acestea sunt doar o parte dintre obligaţiile de plăţi care pun presiune pe bugetul anului viitor”, atrage atenţia Alexandru Nazare.

O altă provocare este diminuarea finanţării excepţionale oferite de PNRR. Potrivit lui Nazare, menţinerea investiţiilor la un nivel ridicat va necesita o utilizare mai eficientă a fondurilor politicii de coeziune, prioritizarea investiţiilor naţionale şi o participare mai mare a capitalului privat.

În acest context, ministrul susţine că statul nu poate angaja noi cheltuieli permanente fără surse solide de finanţare, iar bugetul pentru 2027 trebuie să reflecte această constrângere.

„Avem nevoie de un buget pentru 2027 realist şi credibil, care să continue consolidarea, dar care să pregătească în acelaşi timp economia pentru trecerea de la modelul de investiţii susţinut excepţional de PNRR la un model bazat mai mult pe fonduri europene structurale, capital privat şi investiţii publice atent prioritizate”, a explicat Nazare.

Amintim că joi, 24 septembrie, au început la Guvern discuţiile cu agenţia S&P Global Ratings, care pe 2 octombrie va anunţa decizia privind ratingul suveran al ţării, o retrogadare de către S&P putând plasa ţara noastră în categoria „junk”.