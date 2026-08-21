România, cea mai mare scumpire a carburanților din UE. Petrolul, cursul valutar și taxele țin prețurile sub presiune

România a înregistrat în iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor carburanților și lubrifianților pentru transportul personal dintre statele Uniunii Europene. Prețurile din această categorie au fost cu 24,2% mai mari decât în urmă cu un an, în timp ce media europeană a fost de 16,9%.

Evoluția este importantă nu doar pentru șoferi, ci și pentru firme, deoarece combustibilul reprezintă un cost direct pentru transport și poate influența prețurile altor bunuri și servicii.

România, în fruntea clasamentului european

Datele Eurostat pentru iulie 2026 arată o creștere anuală de 24,2% a prețurilor carburanților și lubrifianților pentru transportul personal în România. La nivelul Uniunii Europene, creșterea a fost de 16,9%.

România a avut astfel cea mai mare majorare din UE. Pe următoarele locuri s-au aflat Germania și Lituania, cu câte 22,9%, Bulgaria, cu 22,2%, Țările de Jos, cu 22%, și Finlanda, cu 20,5%.

Procentul reprezintă comparația dintre iulie 2026 și iulie 2025, nu o scumpire produsă într-o singură lună.

De ce prețul de la pompă nu urmează automat preţul petrolului

Prețul carburanților este influențat de mai mulți factori, iar evoluția cotației petrolului este doar unul dintre aceștia.

Expertul în energie Silviu Gresoi a explicat pentru „Adevărul” că motorina nu intrase într-un trend clar de ieftinire și că prețurile puteau oscila în zona de 10,50-10,70 lei pe litru, cu variații de câțiva bani. Printre factorii care pot determina aceste modificări se numără cotația petrolului, cursul leu/euro și marjele de rafinare.

O eventuală scădere a petrolului pe piețele internaționale nu se transmite automat și în aceeași proporție la stațiile de carburant. Între țiței și prețul plătit de consumator există costurile de rafinare, transport și distribuție, precum și fiscalitatea.

În plus, piața produselor rafinate poate avea propria dinamică. Prin urmare, motorina și benzina pot rămâne scumpe chiar și atunci când cotația țițeiului începe să se reducă.

Acciza poate schimba prețul plătit de șofer

În cazul României, evoluția din acest an trebuie analizată și prin prisma fiscalității.

Reducerea temporară a accizei la motorina standard a fost urmată de revenirea acesteia la nivelul anterior, ceea ce a pus presiune asupra prețului final. Pentru șoferi, modificarea accizei se adaugă celorlalte componente care intră în prețul unui litru de carburant.

De ce scade prețul benzinei. Cum se formează tariful carburanților și ce determină scumpirile în România

De aceea, diferența dintre prețul petrolului și cel al motorinei sau benzinei poate fi semnificativă. Cotația internațională a țițeiului influențează piața, dar nu stabilește singură prețul de la pompă.

Presiunea se vede și în costurile firmelor

Scumpirea carburanților are efecte dincolo de bugetul șoferilor. Transportatorii, firmele de curierat, distribuitorii și companiile care folosesc flote auto suportă direct majorarea costurilor cu combustibilul.

Atunci când aceste costuri cresc, firmele pot încerca să le absoarbă din marjă, să își reducă alte cheltuieli sau să le transfere parțial către clienți. În acest din urmă caz, scumpirea carburanților poate ajunge indirect în prețul unor produse și servicii.

Efectul nu este însă identic în toate domeniile. Ponderea combustibilului în costurile totale diferă de la o companie la alta, la fel și posibilitatea de a majora prețurile.

Ce poate urma pentru prețul motorinei

Potrivit estimării lui Silviu Gresoi, pe termen scurt nu era de așteptat o scădere semnificativă a prețului motorinei. Expertul considera că piața putea rămâne în zona actuală, cu variații de câțiva bani, în funcție de evoluția petrolului, cursul valutar și marjele de rafinare.

O ieftinire consistentă la pompă ar necesita, prin urmare, mai mult decât o simplă scădere a cotației petrolului. Ar trebui să se reducă și presiunile de pe piața produselor rafinate, în timp ce evoluția cursului valutar și a taxelor rămâne, de asemenea, importantă, a adăugat el pentru „Adevărul”.

România are cea mai mare creștere din UE