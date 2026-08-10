Motorina nu pare să intre, deocamdată, pe un trend clar de ieftinire. Pentru perioada următoare, prețurile ar putea oscila în zona 10,50-10,70 lei pe litru, iar presiunile din piață sunt mai degrabă orientate în sus decât în jos, potrivit expertului în energie Silviu Gresoi.

Estimarea sa este că prețurile se vor menține în zona 10,50-10,70 lei pe litru, cu variații de câțiva bani, în funcție de cotația petrolului, cursul leu/euro și marjele de rafinare. În același timp, piața carburanților intră într-o perioadă în care evoluția accizei poate influența prețul final.

Prețul mediu al motorinei a ajuns duminică la 10,52 lei/litru, după o scădere de 9 bani față de ziua precedentă.

La stațiile monitorizate, prețurile afișate erau de 10,47 lei/litru la Petrom și Socar, 10,53 lei/litru la Rompetrol, Mol și OMV și 10,63 lei/litru la Lukoil.

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare dintre prețurile menționate este de 16 bani pe litru. Pentru o cantitate de 50 de litri, alimentarea ar costa 523,50 lei la un preț de 10,47 lei/litru și 531,50 lei la 10,63 lei/litru.

La prețul mediu de duminică, 50 de litri de motorină costă 526 de lei.

Motorina nu ar urma să se ieftinească semnificativ săptămâna viitoare

Scăderea de 9 bani înregistrată de la o zi la alta nu este urmată, potrivit estimării lui Silviu Gresoi, de perspectiva unei ieftiniri importante în zilele următoare.

„Pe termen foarte scurt, pentru săptămâna viitoare, nu m-aș aștepta la o scădere semnificativă a motorinei. Cel mai probabil vom vedea o stabilizare în jurul nivelului actual, cu variații mici, de câțiva bani pe litru, în funcție de cotația petrolului, cursul leu/euro și marjele de rafinare”, a declarat expertul în energie Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

Estimarea indică o evoluție apropiată de nivelul actual, fără o schimbare bruscă a prețurilor în următoarele zile.

10,50-10,70 lei/litru, intervalul indicat pentru săptămâna viitoare

Silviu Gresoi estimează că, în lipsa unor șocuri externe, prețul motorinei ar putea rămâne în zona 10,50-10,70 lei/litru.

„Dacă nu apar șocuri externe, motorina ar putea rămâne în zona 10,50-10,70 lei/litru”, a declarat expertul.

Față de prețul mediu de duminică, de 10,52 lei/litru, limita inferioară a intervalului este cu 2 bani mai mică, iar limita superioară este cu 18 bani mai mare.

Nivelul de 10,70 lei/litru reprezintă limita superioară a zonei indicate de expert, nu o estimare că acest preț va fi atins în mod obligatoriu.

La 10,70 lei/litru, 50 de litri de motorină ar costa 535 de lei, cu 9 lei mai mult decât la prețul mediu actual de 10,52 lei/litru.

Prețul de la pompă nu urmează automat cotația petrolului

Evoluția petrolului este unul dintre factorii urmăriți de piața carburanților, dar modificările cotațiilor internaționale nu se transmit automat și în aceeași proporție în prețul plătit de consumator.

Consiliul Concurenței a arătat, într-o analiză publicată în iulie, că prețurile interne fără taxe au urmat în general evoluția cotațiilor internaționale Platts și Brent. În cazul motorinei, însă, ajustarea ulterioară șocurilor de pe piața internațională a fost mai lentă și mai moderată, pe fondul unei volatilități mai ridicate și al dependenței mai mari de piețele internaționale.

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Această evoluție este relevantă pentru estimarea lui Silviu Gresoi, care include printre factorii ce pot produce variații ale prețului nu doar cotația petrolului, ci și cursul leu/euro și marjele de rafinare.

„Cel mai probabil vom vedea o stabilizare în jurul nivelului actual, cu variații mici, de câțiva bani pe litru, în funcție de cotația petrolului, cursul leu/euro și marjele de rafinare”, a explicat expertul.

Acciza la motorină a revenit la nivelul anterior începând din iulie

Prețul actual al motorinei trebuie privit și prin prisma schimbărilor fiscale din acest an.

În perioada 1 aprilie-30 iunie 2026, acciza la motorina standard a fost redusă temporar. Măsura a expirat la 1 iulie, iar acciza a revenit la nivelul anterior. Potrivit datelor prezentate de Consiliul Concurenței, revenirea a însemnat o creștere de aproximativ 36 de bani pe litru, cu TVA inclus.

Această modificare fiscală este distinctă de evoluția petrolului și a produselor rafinate. Cu alte cuvinte, prețul final de la pompă este rezultatul mai multor componente, iar schimbarea accizei poate modifica prețul chiar dacă piața internațională are o evoluție separată.

În perioada în care au fost aplicate măsurile temporare, autoritățile au urmărit inclusiv nivelul adaosurilor comerciale. Consiliul Concurenței a precizat că va continua monitorizarea pieței și după încetarea măsurilor temporare.

O nouă intervenție asupra accizei poate schimba calculul la pompă

Între timp, autoritățile au introdus un nou mecanism pentru perioada următoare.

Parlamentul a adoptat la sfârșitul lunii iulie legea privind starea de criză pe piața carburanților, iar una dintre principalele măsuri este introducerea unei accize dinamice la motorină. Potrivit informațiilor publicate după adoptarea legii, acciza poate fi redusă în funcție de evoluția prețului și a indicatorilor internaționali, cu evaluări realizate o dată la două săptămâni.

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Mecanismul permite o reducere a accizei într-un interval cuprins între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor la pompă și a cotațiilor internaționale.

Prin urmare, evoluția prețului motorinei în perioada următoare nu va depinde exclusiv de piața petrolului. Pe lângă cotațiile internaționale, cursul valutar și marjele de rafinare, trebuie urmărit și modul în care va fi aplicat noul mecanism fiscal.

„Presiunea rămâne mai degrabă în sus decât în jos”

Silviu Gresoi consideră că, în momentul de față, balanța factorilor care influențează prețul este mai degrabă orientată către o creștere decât către o ieftinire.

„În acest moment, presiunea rămâne mai degrabă în sus decât în jos”, a declarat Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

Expertul nu anticipează însă o scumpire importantă pentru săptămâna viitoare, ci o stabilizare în jurul nivelului actual, cu variații de câțiva bani pe litru.

Pentru o ieftinire mai vizibilă, acesta indică două condiții: scăderea petrolului și relaxarea presiunii de pe piața europeană a produselor rafinate.

„O ieftinire mai vizibilă ar depinde de scăderea petrolului și de relaxarea presiunii pe piața europeană a produselor rafinate”, a declarat Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.