 Cât costă carburanții vineri, 21 august. Prețurile benzinei și motorinei stagnează | adevarul.ro
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Cât costă carburanții vineri, 21 august. Prețurile benzinei și motorinei stagnează

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Prețurile benzinei și motorinei se mențin și vineri, 21 august, la cele similare zilelor precedente. Cel mai mic preț pentru un litru de benzină este înregistrat, în continuare, în județul Sălaj, unde șoferii plătesc 9,48 de lei.

FOTO: Pexels
FOTO: Pexels

Potrivit Peco Online, prețul motorinei se menține la peste 10 lei litrul, cele mai mici prețuri regăsindu-se în Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Suceava, Sibiu și Gorj, unde litrul costă 10,01 lei. În Cluj, motorina este 10,09 lei pe litru, iar în Ilfov este 10,02 lei.

În ceea ce privește GPL-ul, prețurile variază între 4,59 și 4,64 lei pe litru, cel mai mic tarif fiind în Cluj-Napoca.

În perioada 18-20 august, prețul mediu al motorinei a fost de 10,23 lei pe litru. Benzina se menține, din 13 august, la 9,55 lei pe litru. Prețul motorinei a trecut de 10 lei litrul pe 27 iulie, iar motorina a trecut de 9 lei începând cu 24 iulie.

Site-ul citat adaugă că, în comparație cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 8,9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 39 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 6,7%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 32 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În 2026, prețul mediu este de 8,62 lei pentru un litru de benzină, 9,12 lei pentru un litru de motorină și 4,25 lei pentru un litru de GPL.

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