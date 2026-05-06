Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Analiză Motorina forțează pragul de 10 lei. Profeția sumbră a economiștilor: „Când dolarul zâmbește, toată lumea se încruntă”

Prețul petrolului este puternic influențat de aprecierea dolarului în raport cu alte monede, ceea ce duce implicit la creșterea prețului motorinei. Zicala „când dolarul zâmbeşte, toată lumea se încruntă” se vede astfel și în prețurile la pompă din România.

Marți, prețul barilului de petrol Brent a fost cotat la aproape 113 dolari, față de aproape 109 dolari în ziua precedentă, iar cotația dolarului la BNR a ajuns la 4,4644 lei, cu 0.0268 lei mai mult decât luni, când fusese cotat la 4.4376 lei. Cea mai mare valoare a dolarului a fost înregistrată la data de 28 septembrie 2022, când a fost cotat de BNR la  fost 5,1794 lei.

Astfel, pe lângă scumpirea barilului de petrol Brent cu 4 dolari, motorina standard a reflectat și deprecierea leului, ajungând la prețuri cuprinse de 9,79 lei/litru la Socar, 9,82 lei/litru la Rompetrol și Mol, respectiv și 9,83 lei/litru la Petrom, 9,92 lei/litru la OMV și 9,94 lei/litru la Lukoil.

„Dolarul american intervine în stabilirea prețului final al carburanților, având în vedere utilizarea referințelor de preț atât pentru petrolul Brent sau WTI cât și pentru produse specifice (Platts) în USD. Astfel dinamica valutară joacă un rol important în special în perioade de volatilitate. Atunci când Euro este relativ stabil în raport cu leul, direcția parității leu/dolar este setată de evoluția dolar/Euro pe piețele internaționale.

Recent, însă, după o lungă perioadă de relativă acalmie, Euro a avut un episod de apreciere, imprimând creștere și dolarului față de leu. În condițiile în care dolarul s-ar aprecia suplimentar, efectele s-ar vedea în cotațiile carburanților.

O apreciere de 10% a cursului față de nivelul de luni ar putea duce motorina în apropiere de 10,3 lei și benzina în jurul cotației de 9,46, potrivit estimărilor curente, care pot fi, însă afectate de variabile precum disponibilitatea și cererea reală ale unor tipuri de carburanți.

Dinamica dolarului în fața Euro, influențată de performanța economiei SUA relativ la cea a zonei Euro și evoluția cursului de schimb Euro/leu, volatilă într-un mediu politic incert, pot avea un cuvânt de spus în privința direcției viitoare a carburanților”, a declarat pentru „Adevărul” Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat pentru „Adevărul” că nu doar prețul țițeiului influențează scumpirea carburanților din România, ci și cursul valutar dolar – leu.

„Prețul motorinei poate ajunge la 11 lei dacă prețul țițeiului va fi de 120 – 124 dolari pe baril și cursul leu-dolari rămâne la nivelul actual.

Prețul motorinei poate fi însă și mai mare dacă leul se depreciază și mai mult în raport cu dolarul. Dacă dolarul ajunge 6 lei, mai adăugăm 1 sau 1,5 lei, adică un litru de motorină poate ajunge la 12,5 lei”, a declarat Chisăliță pentru „Adevărul”.

„Când dolarul zâmbeşte, toată lumea se încruntă”: ce economii afectează creșterea dolarului

La rândul său, expertul în energie Silviu Gresoi a declarat pentru „Adevărul” că prețul carburanților nu urmează liniar evoluția barilului, deoarece doar o parte din costul final este influențată direct de materia primă.

„Prețul carburanților nu urmează liniar evoluția barilului, deoarece doar o parte din costul final este influențată direct de materia primă. Aproximativ 40–50% din prețul motorinei reflectă cotația petrolului, restul fiind reprezentat de accize, TVA, costuri logistice și marje comerciale.

În aceste condiții, o creștere a barilului cu aproximativ 10–14% s-ar traduce, în mod realist, printr-o majorare mai temperată la pompă.

Estimarea indică faptul că, în cazul în care Brent ajunge în intervalul 120 – 124 dolari, prețul motorinei în România ar putea urca în zona 10,2 – 10,6 lei/litru, depășind pragul psihologic de 10 lei. Evoluția exactă va depinde însă și de cursul valutar leu–dolar, precum și de eventuale tensiuni logistice sau comerciale din piață. De asemenea, impactul nu este instantaneu, existând de regulă un decalaj de câteva zile până la una-două săptămâni, în funcție de stocuri și politica de preț a companiilor petroliere”, a declarat Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

Când dolarul zâmbeşte, lumea se încruntă

Valoarea dolarului american tinde să crească atunci când economia americană este foarte puternică sau, oarecum surprinzător, atunci când este slabă şi lumea se confruntă cu o recesiune.

Potrivit analiștilor economici, în oricare dintre cele două situații, investitorii consideră moneda a fi o oportunitate de creştere economică sau un refugiu sigur din calea furtunii provocate de criză. Fenomenul este de multe ori numit „zâmbetul dolarului” pentru că are loc în ambele situaţii extreme.

Restul lumii rămâne, însă, fără prea multe motive să zâmbească. Manik Narain, analist la UBS, a identificat trei motive pentru care un dolar mai puternic ar putea face rău economiilor mai slabe din întreaga lume.

1. Măreşte efortul fiscal

Nu toate ţările au capacitatea de a se împrumuta în moneda lor locală pentru că investitorii străini nu au încredere în instituţiile lor sau au pieţe financiare mai puţin dezvoltate.

Asta înseamnă că unele ţări nu au de ales şi trebuie să emită datorii denominate în dolari. Dar dacă valoarea dolarului creşte, va fi cu atât mai scump să îşi plătească obligaţiile ceea ce va stoarce rezervele guvernului.

De asemenea, un dolar puternic face ca importurile de alimente, medicamente şi combustibil să fie mult mai costisitoare.

2. Încurajează exodul de capital

Atunci când moneda ţării slăbeşte în mod dramatic, persoanele bogate, companiile şi investitorii străini încep să îşi retragă banii în speranţa că vor putea să îi depoziteze într-un loc mai sigur. Acest proces îngroapă moneda locală şi mai adânc şi exacerbează problemele fiscale.

3. Cântăreşte greu asupra creşterii economice

Dacă firmele nu îşi permit să cumpere produsele de import de care au nevoie ca să îşi continue activitatea, nu vor avea un inventar destul de mare. Asta înseamnă că nu vor putea să vândă la fel de mult, chiar şi când cererea rămâne ridicată, iar asta este în detrimentul producţiei.

Când economia americană continuă să crească, o parte din impactul financiar poate fi ameliorat. Multe din pieţele emergente îşi exportă produsele către cea mai mare economie a lumii.

Dar când dolarul câştigă teren în faţa celorlalte monede din cauză că America este la un pas de recesiune, lucrurile se complică.

