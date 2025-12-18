De ce scade prețul benzinei. Cum se formează tariful carburanților și ce determină scumpirile în România

Prețul carburanților în România reflectă un mix între costurile de producție sau import, taxele și impozitele impuse de stat, precum și marja de profit a benzinăriilor, fiind influențat direct de evoluția petrolului Brent pe piața internațională.

În ultimele zile, prețul carburanților a scăzut cu aproximativ 4 bani pe litru. Astfel, un litru de benzină standard se vinde acum la prețuri cuprinse între 7,41 și 7,53 lei, în timp ce benzina premium costă între 7,99 și 8,25 lei pe litru.

„Pur și simplu a scăzut costul țițeiului. Cotația produselor petroliere a scăzut cu 8%. Cotația motorinei a scăzut cu 5%”, a declarat pentru „Adevărul” expertul în energie Dumitru Chisăliță.

„Prețurile carburanților au scăzut în România în principal din cauza ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Cererea globală este mai slabă, stocurile sunt ridicate, iar acest lucru pune presiune în jos pe prețurile produselor rafinate. România preia aceste evoluții din piața globală, astfel că scăderile de la bursă se reflectă, cu un mic decalaj, și la pompă”, a declarat la rândul său expertul în energie Silviu Gresoi.

Prețul carburanților în România se formează dintr-o combinație de costuri de producție/import, accize (taxe de stat), TVA (impozit pe valoarea adăugată), marja de profit a distribuitorilor (benzinăriilor) și, influențat de piața internațională (petrol Brent), factori specifici (cerere/ofertă, curs valutar). Practic, e suma costului materiei prime, a taxelor (accize + TVA) și a profitului.

Maioreanu: Pe lângă cotația petrolului și presiunea controalelor a scăzut prețurile

Analistul eToro Bogdan Maioreanu a explicat penru „Adevărul” că nu doar scăderea cotației petrolului Brent a dus la ieftinirea prețurilor la pompă, ci și presiunea pusă de autoritățile române care au anunțat controale la benzinării.

„În ultimele săptămâni, cotația petrolului Brent a coborât spre zona de 59 USD/baril, fiind cu aproape 6% mai jos față de acum o lună și cu circa 20% sub nivelul de acum șase luni. Supraproducția a reușit să depășească îngrijorările geopolitice și asta s-a văzut în scăderea prețului țițeiului pe bursele de mărfuri care a pierdut peste 3% doar în ultima săptămână. Această corecție reduce costul materiei prime pentru rafinării și creează spațiu pentru ajustarea prețurilor la pompă în jos, mai ales într-un context intern de cerere moderată.

În plus, Ministerul Energiei a anunțat în noiembrie controale la benzinării pe motiv că scumpirile ar fi fost excesive raportat la fundamente. E posibil ca acest lucru să fi pus presiune publică pe companii să inverseze parțial creșterile operate anterior. Autoritățile au semnalat explicit că urmăresc comportamentul de preț al distribuitorilor, iar după aceste anunțuri a urmat seria de ieftiniri din prima jumătate a lui decembrie”, a declarat analistul eToro Bogdan Maioreanu pentru „Adevărul”.

Unde ne situăm în UE

În această perioada România se află pe locul al 13-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovenia, Spania, Suedia.

În cazul motorinei, țara noastră este situată pe locul 16 intre statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia.

Comparativ cu celelalte țări UE, România se clasează pe locul 13 la benzina fără taxe, ca fiind cea mai ieftină, după Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Suedia, în timp ce motorina fără taxe comercializată la noi este pe locul al 13-lea în topul celor mai mici prețuri, după Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Franța, Germania, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Portugalia, Slovenia