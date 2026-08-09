 Prețurile motorinei ar putea continua să scadă. Cât costă litrul duminică la principalele benzinării | adevarul.ro
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Prețurile motorinei ar putea continua să scadă. Cât costă litrul duminică la principalele benzinării

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Prețurile motorinei au coborât duminică față de ziua precedentă, iar tendința de scădere ar putea continua și în perioada următoare. Prețul mediu a ajuns la 10,52 lei pe litru, cu 9 bani mai puțin decât sâmbătă, în timp ce cotația petrolului Brent a oscilat în ultimele zile între 81,83 și 83,55 dolari pe baril.

Un angajat alimentează o mașină cu carburant
Motorina s-a mai ieftinit puțin și duminică. Foto arhivă

Prețurile motorinei din România au înregistrat o nouă scădere duminică, potrivit datelor disponibile pentru principalele rețele de benzinării.

Prețul mediu a fost de 10,52 lei/litru, cu 9 bani mai puțin decât sâmbătă.

În același timp, pe piața internațională, prețul petrolului Brent a oscilat în ultimele zile între 81,83 și 83,55 dolari/baril. Evoluția cotației este urmărită de piață în contextul perspectivelor privind prețurile carburanților din perioada următoare.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, estimează că prețurile motorinei vor continua să scadă.

„Prețurile vor continua să scadă și în perioada următoare”, a declarat Chisăliță pentru „Adevărul”.

Cât costă motorina duminică

Diferențele dintre prețurile afișate la principalele rețele sunt de câțiva bani pe litru.

Duminică, prețurile afișate erau:

Petrom și Socar: 10,47 lei/litru

Rompetrol, Mol și OMV: 10,53 lei/litru

Lukoil: 10,63 lei/litru

Cel mai mic preț dintre cele menționate este astfel de 10,47 lei/litru, la Petrom și Socar, iar cel mai mare este de 10,63 lei/litru, la Lukoil.

Diferența dintre cele două valori este de 16 bani pe litru.

La un plin de 50 de litri, diferența dintre prețul de 10,47 lei/litru și cel de 10,63 lei/litru ajunge la 8 lei.

Prețul mediu a scăzut cu 9 bani față de sâmbătă

Prețul mediu al motorinei a ajuns duminică la 10,52 lei/litru, în scădere cu 9 bani pe litru față de ziua precedentă.

Raportat la un rezervor de 50 de litri, o scădere de 9 bani pe litru înseamnă o economie de 4,50 lei pentru un plin, dacă diferența s-ar reflecta integral în prețul achitat pentru întreaga cantitate.

Scăderea vine într-un moment în care prețul petrolului Brent a oscilat în ultimele zile între 81,83 și 83,55 dolari/baril.

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