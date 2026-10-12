Prețurile carburanților luni, 12 octombrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină

Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Benzina se menține peste pragul de 10 lei pe litru luni, 12 octombrie.

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Potrivit datelor Peco Online, cel mai mic preț al benzinei este de 10,05 lei pe litru, la stația TEAutohof din Orțișoara, județul Timiș, situată pe DJ 693, la ieșirea de pe autostrada A1 spre Orțișoara și Seceani.

În București, Iași și Constanța, benzina standard costă cel mai puțin 10,11 lei pe litru. La Cluj-Napoca și Timișoara, prețul minim este de 10,09 lei pe litru.

Motorina standard se vinde la un preț minim de 10,86 lei pe litru în București, Iași și Constanța. La Cluj-Napoca, litrul costă 10,84 lei, iar la Timișoara, 10,83 lei.

În București, cel mai mic preț al GPL-ului este de 4,64 lei pe litru. La Cluj-Napoca și Constanța, tariful minim este de 4,69 lei, în timp ce în Timișoara și Iași ajunge la 4,71 lei pe litru.

Acciza aplicată motorinei standard rămâne redusă cu 25% în perioada 1–15 octombrie 2026, potrivit mecanismului de ajustare bilunară instituit prin Legea nr. 162/2026.

Reducerea înseamnă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, iar nivelul efectiv al acesteia este de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri. Măsura a fost menținută în urma evaluării evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Potrivit site-ului citat, comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 2,8%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 14 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 5,5%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 28,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că prețurile la benzină și motorină sunt influențate atât de cotațiile petrolului, cât și de costurile de transport și de asigurare a produselor petroliere.