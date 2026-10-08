Prețurile la benzină și motorină vor rămâne ridicate, iar România are puține instrumente prin care poate influența evoluția lor, susține secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit acestuia, piața este influențată nu doar de cotația petrolului, ci și de costurile tot mai mari pentru transport și asigurarea produselor petroliere.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Foto: Adevărul

Bușoi a explicat că reducerea accizei poate avea un efect limitat asupra prețului final, iar autoritățile trebuie să decidă dacă actualul mecanism va fi prelungit.

„La prețul produselor petroliere lucrurile sunt total în afara controlului României. Sigur că putem să scădem acciza peste un anumit prag și am făcut acest lucru ca guvern. Chiar și cu ea n-am văzut la un moment dat un efect durabil, de asta va trebui să vedem în ce măsură va fi prelungit sau nu acest mecanism”, a declarat Cristian Bușoi.

Secretarul de stat spune că diferența dintre prețul petrolului și cel al produselor finite este în prezent mult mai mare decât în anii trecuți, pe fondul costurilor suplimentare generate de transport și de riscurile din regiune.

„Dar altfel suntem total dependenți de prețurile și cotațiile petrolului Brent, dar mai ales de cotațiile Platts pentru produse finite și mai ales pentru motorină. Și există o decuplare mare între prețul petrolului și prețul produselor finite, mult peste anii trecuți, pentru că vorbim de costuri mai mari de transport, de prime de risc, mai ales pentru această regiune”, a explicat Bușoi.

În acest context, el estimează că prețurile la pompă vor rămâne ridicate, cel puțin în perioada următoare: „Păstrăm... rămânem cu prețuri ridicate la motorină și benzină.”

Scenariul care ar putea schimba rapid piața

Bușoi spune însă că o eventuală deblocare a Strâmtorii Ormuz ar putea avea un efect puternic asupra pieței petroliere mondiale.

„Dacă însă, în mod excepțional și spectaculos, se reușește a se ajunge la un acord care să ducă la deblocarea Strâmtorii Hormuz, cei mai mulți experți internaționali spun că vom asista la un efect masiv de scădere a prețurilor, pentru că, dintr-o dată, piața globală va fi inundată de o ofertă de produse de petrol brut sau de produse finite care vor putea să traverseze strâmtoarea (...) și atunci, prin efectul legii cererii și ofertei, prețurile vor scădea spectaculos”, a mai spus Cristian Bușoi.

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