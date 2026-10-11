 Surpriza uriașă pregătită turiștilor de un hotel dintr-o destinație populară din Italia, înainte de plecare. „Ne vom ocupa de alimentarea mașinii” | adevarul.ro
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Surpriza uriașă pregătită turiștilor de un hotel dintr-o destinație populară din Italia, înainte de plecare. „Ne vom ocupa de alimentarea mașinii”

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Un hotel de patru stele din Italia a găsit o metodă inedită de a atrage turiștii la finalul sezonului turistic. Clienții care rezervă un weekend la unitatea de cazare primesc un beneficiu neașteptat înainte de a pleca spre casă: un plin de benzină sau motorină ori încărcarea gratuită a mașinii electrice. Proprietarii spun că inițiativa este menită să atragă noi clienți, într-o perioadă în care costurile deplasărilor cu mașina reprezintă o preocupare pentru mulți turiști.

Hotelul din Italia care are o ofertă neobișnuită pentru clienți
Hotelul din Italia care are o ofertă neobișnuită pentru clienți Foto: FB

Oferta a fost lansată de hotelul Notre Maison din Crétaz, o localitate din Cogne, în regiunea italiană Valle d'Aosta, în apropierea Parcului Național Gran Paradiso. Inițiativa, anunțată înainte de închiderea unității pentru finalul sezonului, vizează weekendul din 9 și 10 octombrie, potrivit La Stampa. 

Un plin de carburant gratuit pentru turiștii care rezervă două nopți

Campania hotelului le oferă clienților care petrec două nopți în unitatea de cazare posibilitatea de a beneficia de alimentarea gratuită a mașinii. Oferta se aplică atât vehiculelor care funcționează cu benzină sau motorină, cât și celor electrice, pentru care este asigurată reîncărcarea.

„Când va veni momentul să plecați spre casă, noi ne vom ocupa de alimentarea mașinii, fie că este vorba despre combustibil sau despre încărcarea unui vehicul electric”, au transmis reprezentanții hotelului.

Ideea a fost gândită ca o alternativă la reducerile obișnuite pentru cazare. În loc să scadă prețul camerei, proprietarii au ales să ofere un avantaj concret, legat de una dintre cheltuielile pe care turiștii le au atunci când călătoresc cu mașina.

Hotelul produce energie din surse regenerabile

Deși oferta ar putea fi interpretată ca o promovare a consumului de combustibili fosili, reprezentanții unității de cazare susțin că obiectivul lor nu este să încurajeze utilizarea carburanților, ci să atragă turiștii printr-o campanie neobișnuită.

„Scopul nostru nu este, cu siguranță, să oferim combustibil gratuit, dimpotrivă. Am încurajat întotdeauna tranziția ecologică în cadrul unității noastre”, au explicat aceștia.

Hotelul se prezintă drept o unitate de tip „Eco-wellness”, datorită unui sistem energetic construit în urmă cu aproximativ zece ani. Investiția folosește lemn provenit din lucrările de întreținere a pădurilor, material care nu este potrivit pentru prelucrarea în tâmplărie.

Instalația transformă lemnul în gaz de sinteză, care alimentează un motor cu combustie internă. Acesta generează aproximativ 50 de kilowați-oră, iar căldura rezultată în urma răcirii motorului este recuperată și folosită pentru încălzirea hotelului în timpul iernii, precum și pentru apa din piscină, zona spa și iazul exterior.

Potrivit reprezentanților unității, sistemul asigură integral necesarul de energie electrică și termică din surse regenerabile. Aceștia susțin că o asemenea soluție ar fi fost dificil de susținut financiar dacă hotelul s-ar fi bazat pe motorină.

Mașinile electrice, tot mai prezente în parcarea hotelului

Încărcarea gratuită a vehiculelor electrice nu este o facilitate introdusă odată cu noua campanie. Hotelul oferă acest serviciu de mai mult timp și dispune de trei stații de încărcare.

„Le-am oferit întotdeauna oaspeților noștri posibilitatea de a-și încărca gratuit vehiculele electrice. Hotelul dispune de trei stații de încărcare, tot mai solicitate atât de vehiculele hibride, cât și de cele electrice”, au precizat reprezentanții unității.

Prin urmare, noua ofertă extinde o facilitate existentă și către turiștii care călătoresc cu mașini pe benzină sau motorină.

Cât costă un weekend la hotelul din Italia

Inițiativa a atras deja atenția potențialilor clienți. Proprietarii au anunțat campania pe site-ul hotelului, iar solicitările de informații nu au întârziat să apară.

„Am primit deja numeroase e-mailuri prin care ni se solicită informații. Este o idee ludică și distractivă. Clienții se interesează de tarifele camerelor”, au declarat reprezentanții hotelului.

Potrivit principalelor platforme de rezervări, prețul unei camere duble pentru un weekend pornește de la aproximativ 600 de euro. 

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