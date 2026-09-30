Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% în prima jumătate a lunii octombrie. Cât va fi nivelul efectiv

Acciza aplicată motorinei standard rămâne redusă cu 25% și în perioada 1–15 octombrie 2026, a anunțat Ministerul Finanțelor, în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026. Reducerea temporară este menținută pe fondul evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Acciza aplicată motorinei standard rămâne redusă cu 25% în perioada următoare. Foto: Mediafax

Reducerea de 25% înseamnă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv cu 829,69 lei pe tonă. Astfel, în primele două săptămâni din octombrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

Potrivit Ministerului Finanțelor, analiza pentru prima jumătate a lunii octombrie indică o creștere cu 63,70% a cotațiilor Platts pentru motorină, în timp ce variația prețului mediu la pompă al motorinei standard a fost de 35,01%. În baza acestor indicatori și a formulei prevăzute de legislație, reducerea accizei a fost menținută la nivelul de 25%.

Mecanismul are caracter dinamic și presupune reevaluarea indicatorilor de piață la fiecare două săptămâni. Potrivit Ministerului Finanțelor, măsura urmărește să limiteze efectele creșterii costurilor cu carburanții asupra populației și economiei, în special prin impactul acestora asupra transportului și logisticii și, indirect, asupra prețurilor bunurilor și serviciilor.

Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, urmând ca nivelul reducerii accizei să fie reevaluat în funcție de indicatorii de piață pentru fiecare perioadă de 14 zile.