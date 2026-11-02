Marți se decide soarta complexurilor NORDIS din Mamaia și Brașov. Ce se întâmplă cu apartamentele după doi ani de insolvență

Nordis încearcă să repornească lucrările la complexurile imobiliare din Mamaia și Brașov, după doi ani de la intrarea în insolvență. Marți, 3 noiembrie, peste o mie de creditori vor decide dacă proiectele pot merge mai departe.

Soarta complexului Nordis Mamaia r putea fid ecisă marţi de cei peste 1.100 de creditori. Foto: Facebook/Nordis

Viitorul mai multor blocuri Nordis din Mamaia și Brașov depinde de votul care va avea loc marți, 3 noiembrie. 1.173 de creditori sunt chemați să decidă dacă lucrările de construcție vor fi reluate, pentru ca imobilele să fie terminate și predate cumpărătorilor cu toate finisajele realizate.

Adunarea Creditorilor Nordis Management SRL a fost convocată de administratorul judiciar CITR - Filiala București SPRL şi are pe ordinea de zi aprobarea reluării construcției și finalizării complete a blocurilor 1, 2, 3 și 4 din complexul Mamaia, inclusiv a clădirii de parcare, precum și a complexului imobiliar din Brașov, notează News, citând un comunicat oficial al companiei.

Potrivit reprezentanților companiei, votul este important atât pentru cei care așteaptă să semneze contractele de vânzare-cumpărare, cât și pentru proprietarii care au plătit deja apartamentele, dar nu le-au primit încă în forma finalizată. Nordis face apel la creditori să aprobe reluarea lucrărilor și susține că aceasta este principala șansă de recuperare a banilor investiți.

Lucrări deja aprobate la blocul 5 din Mamaia

Un prim pas a fost făcut la sfârșitul lunii septembrie, când creditorii Nordis Mamaia SRL au aprobat reluarea lucrărilor la blocul 5 din complexul Mamaia.

În prezent, compania lucrează la încheierea unor acte adiționale cu fiecare persoană care a semnat o promisiune de cumpărare. Documentele trebuie să confirme apartamentul care îi revine fiecărui cumpărător, modul în care vor fi făcute plățile și noul termen de finalizare, estimat la aproximativ doi ani.

Nordis anunță că blocul 5 are autorizație de construire și că antreprenorul general se pregătește să organizeze șantierul pentru reluarea efectivă a lucrărilor. Constructorul așteaptă ordinul de începere a acestora.

„În data de 28.09.2026, Adunarea Creditorilor Nordis Mamaia SRL, forul suprem al companiei, a aprobat favorabil reînceperea lucrărilor de construire şi de finalizare ale blocului nr. 5 din complexul Mamaia. Astăzi este în curs semnarea actelor adiţionale cu fiecare promitent cumpărător privind confirmarea apartamentului, modalitatea de plată şi noul termen de aproximativ 2 ani de finalizare a imobilului unde îşi au proprietatea”, ta transmis Nordis.

Cine va termina blocurile și cum va fi plătit constructorul

Nordis susține că a găsit un antreprenor general cu experiență, care poate prelua lucrările și poate duce la capăt atât complexul din Mamaia, cât și pe cel din Brașov.

Compania explică și cum intenționează să achite lucrările: o parte din bani ar urma să vină din vânzarea apartamentelor care nu au fost promise altor cumpărători, o altă parte ar putea fi acoperită prin cedarea unor apartamente disponibile și a unor spații comerciale către constructor, iar diferența ar urma să fie plătită prin transfer bancar, din sumele pe care Nordis le mai are de încasat de la cumpărători.

Ce lucrări și autorizații au fost obținute până acum

Potrivit Nordis, antreprenorul general a pregătit deja proiectele tehnice pentru blocurile 1, 2, 3, 4 și 5 din Mamaia, precum și pentru clădirea de parcare. Au fost obținute certificatele de urbanism pentru aceste construcții, iar documentația pentru certificatul de urbanism al complexului din Brașov a fost depusă.

În Mamaia au fost obținute autorizațiile de construire pentru clădirea de parcare, blocul 4 și blocul 5. Pentru blocurile 1, 2 și 3, compania estimează că va primi autorizațiile finale în cursul lunii noiembrie 2026. Nordis precizează că acestea vor respecta proiectele inițiale.

Constructorul a preluat și activitățile curente de întreținere și reparații din complexul Mamaia, inclusiv pentru blocurile 1 și 2. Potrivit companiei, blocul 1 este din nou complet funcțional, iar proprietarii au putut să-și folosească apartamentele în sezonul estival din 2026.

Totodată, au început pregătirile de șantier pentru reluarea lucrărilor la blocurile 1, 2, 3, 4 și 5, precum și la clădirea de parcare din Mamaia.

Reprezentanții Nordis consideră că ședința de marți este cel mai important moment pentru companie din ultimii doi ani, de când a intrat în insolvență. Aceștia le cer creditorilor să voteze în favoarea reluării construcțiilor, susținând că finalizarea imobilelor este singura cale realistă prin care cumpărătorii își pot primi locuințele, iar cei care au investit bani îi pot recupera.

„Singura şansă reală, după 2 ani de la intrarea în insolvenţă, a creditorilor companiilor Nordis de recuperare a sumelor investite, respectiv de semnare a tuturor contractelor de vânzare este repornirea activităţilor de construire şi finalizarea imobilelor începute şi aflate în diferite faze de finalizare”, au transmis reprezentanţii Nordis.