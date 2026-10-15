 Laura Vicol exultă după decizia de ridicare a sechestrului pe apartamentele Nordis: „O victorie uriașă” | adevarul.ro
search
Joi, 15 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Laura Vicol exultă după decizia de ridicare a sechestrului pe apartamentele Nordis: „O victorie uriașă”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fosta parlamentară PSD a reacționat la decizia Curții de Apel București de a ridica sechestrul asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Laura Vicol
Laura Vicol Foto: Inquam Photos

Judecătorii Curții de Apel București au decis miercuri, 14 octombrie, să ridice sechestrul asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia, în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Decizia definitivă a atras reacția fostei parlamentare PSD Laura Vicol, implicată împreună cu soțul ei în afacerea Nordis. Vicol a postat pe Facebook un mesaj însoțit de o fotografie în care se portretizează ca o femeie de gheață, inspirată din Urzeala Tronurilor”, sub care scrie ”Vine iarna”.

„O VICTORIE IMPORTANTĂ A ADEVĂRULUI!  ȘI O MINCIUNĂ CARE TREBUIE SĂ ÎNCETEZE! Ieri, Curtea de Apel București a dispus ridicarea sechestrului asupra apartamentelor Nordis din Mamaia. Un an şi 8 luni de abuz procedural! O hotărâre definitivă. O victorie uriașă! Mă bucur enorm pentru soțul meu, pentru ceilalți asociați, dar mai ales pentru toți clienții care așteaptă finalizarea și predarea apartamentelor. Ridicarea sechestrului înlătură un obstacol juridic major pus de PROCUROR și deschide calea pentru continuarea lucrărilor, finalizarea locuințelor și predarea lor către cei care le-au cumpărat”, scrie Vicol pe Facebook.

„Pentru mine, dincolo de orice victorie juridică, cel mai important este ca acești oameni să își primească apartamentele pe care le așteaptă de atâta timp. Dar, pentru că nici măcar o asemenea veste nu poate fi prezentată fără să-mi fie asociat numele într-un context fals, presa mincinoasă a ales să titreze că rămâne sechestrul pe „bunurile familiei Laura Vicol – Vladimir Ciorbă”. STOP! EU, LAURA VICOL, NU AM NICIUN BUN PUS SUB SECHESTRU! NICIUNUL!Nu am avut nevoie de hotărârea de ieri pentru ca acest lucru să fie adevărat”, mai scrie aceasta.

„Faptul că sunt soția lui Vladimir Ciorbă nu înseamnă că măsurile asigurătorii care îl privesc pe acesta pot fi atribuite automat și mie. Înțeleg că numele meu aduce audiență. Înțeleg că poza mea şi un titlu cu „Laura Vicol” se distribuie mai bine. Dar există o limită între informarea publicului și deformarea realității! Iar această limită se numește ADEVĂR”, a mai scris inculpata Nordis.

”Nu cer tratament preferențial. Cer doar să nu mi se atribuie măsuri judiciare care nu mă privesc. Și, dincolo de toate acestea, astăzi aleg să mă bucur, în ciuda multora care vor în continuare să mă distrugă.  NU VEȚI REUŞI! Pentru că adevărul, oricât ar fi acoperit de titluri, acuzații și spectacole mediatice, merită să fie apărat până la capăt!  Şi asta fac. Cu Dumnezeu înainte!”, încheie Vicol comentariul.

Laura Vicol îi face plângere penală lui Siegfried Mureșan: „Acest aservit străinilor mă amenință”

Judecătorii Curții de Apel București au decis miercuri, 14 octombrie, să ridice sechestrul asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia, în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Ce au decis judecătorii

Judecătorii au admis doar contestațiile Nordis Management și Nordis Mamaia și au respins contestația lui Vladimir Ciorbă.

Totoldată, sechestrul pus de anchetatori pe averea familiei Ciorbă rămâne.

Decizia este una definitivă.

În februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente și case), cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni, în dosarul Nordis.

De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.

Amintim că schema prin care asociații Nordis mutau banii încasați de la clienți în alte conturi a fost una complexă, potrivit datelor din dosarul în care au fost formulate acuzații de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.  

Până acum, prejudiciul în afacerea Nordis este estimat la 90 de milioane de euro. Printre sutele de persoane vătămate în acest dosar se numără şi statul român, care acuză grupul NORDIS de delapidare şi evaziune fiscală.

Acestora li se adaugă peste 1.200 de persoane acceptate la masa credală după declararea procedurii de insolvenţă a companiei.  

Recent, DIICOT a extins urmărirea penală față de Laura Vicol în dosarul Nordis. Fosta deputată PSD este cercetată pentru fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune, potrivit procurorilor.

Potrivit DIICOT, procurorii au identificat venituri de peste 15,6 milioane de lei, provenite din salarii, dividende și restituiri de împrumuturi, care nu ar fi fost trecute în declarațiile de avere.

Anchetatorii mai indică un împrumut de 910.000 de lei, împrumuturi contractate de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, precum și cadouri, servicii și alte avantaje în valoare de peste 300.000 de lei, despre care susțin că nu au fost declarate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Musk: „E timpul ca Zelenski să plece”
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cazați în același hotel la Bruxelles. Cei doi s-au întâlnit aproape de miezul nopții. Ce au discutat
gandul.ro
image
De la cozi de cinci ore pentru carne la o economie de 1.000 de miliarde de dolari. Cum a ajuns Polonia să dea lovitura și unde a rămas România
mediafax.ro
image
Dosar penal și excluderea din fotbal pentru antrenorul-agresor de la Vaslui! „Am cerut FRF să-i ridice licența!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce se tem procurorii să fie dezincriminată posesia de droguri pentru consum propriu și cum le răspunde un criminolog
libertatea.ro
image
Victor Ponta: Acordurile între partide și Luca Niculescu nu au nicio valoare. Ilie Bolojan are de dat explicații
digi24.ro
image
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
gsp.ro
image
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
digisport.ro
image
Doru Todoruț, probleme la picior înaintea concertului Deepcentral. Ce pregătesc gemenele lui pentru aniversarea de 14 ani
click.ro
image
AUR cere pensionarea la 60 de ani pentru o categorie de români. Partidul lui Simion a depus proiectul în Parlament
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Adolescenți de 15 și 18 ani, spărgători la self pay. Cum își puneau în aplicare planul
observatornews.ro
image
BREAKING: Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal
cancan.ro
image
Intotero, pusă la Ministerul Mediului după ce a mai fost de 4 ori ministru. A trecut pe la „Spiru Haret”
newsweek.ro
image
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
prosport.ro
image
Ai 35 de ani de muncă și mai lucrezi încă trei. Câți bani în plus poți primi la pensie pentru anii 36, 37 și 38
playtech.ro
image
Daniel Pancu, reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării! Prima reacție a antrenorului de la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce amenință Nicușor Dan cu anticipatele. „Minte. Nu vrea alegeri cum nu vrea pisica la apă”
ziare.com
image
Francezii i-au dat lovitura lui Ianis Hagi: ce se întâmplă cu transferul
digisport.ro
image
Doctoriță de la Spitalul Alexandria, prinsă băută la volan înainte de gardă. Soțul a încercat să o scape, deși nu era în mașină
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cleopatra și Edward Sanda și-au luat casă. Primele imagini cu vila din București. E luminoasă, cu geamuri lungi și foarte aerisită: Urmeze să ne mutăm curând / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Nicuşor Dan a dat vestea cea mare privind Guvernul: Eu cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern
mediaflux.ro
image
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Tragedie în familia unei cunoscute influencerițe: fiul ei de doar 4 ani a murit. Mesajul care îți frânge inima
click.ro
image
Două zodii își pot schimba radical viața! Întâlnirea care le poate aduce iubirea și veștile la care visau
click.ro
image
Diana Șoșoacă a dezvăluit cum a slăbit 20 de kilograme. Ce regim a urmat: „Am fost Miss la viața mea”
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
FotoJet (86) jpg
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare
okmagazine.ro
Napoleon pe Sfânta Elena. Pictură de Franz Josef Sandmann,  circa 1820
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Oana Lis, decizie radicală după ce a fost jignită în repetate rânduri! „Cel mai scârbos lucru”
image
Tragedie în familia unei cunoscute influencerițe: fiul ei de doar 4 ani a murit. Mesajul care îți frânge inima

OK! Magazine

image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare