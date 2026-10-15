Laura Vicol exultă după decizia de ridicare a sechestrului pe apartamentele Nordis: „O victorie uriașă”

Fosta parlamentară PSD a reacționat la decizia Curții de Apel București de a ridica sechestrul asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Laura Vicol Foto: Inquam Photos

Judecătorii Curții de Apel București au decis miercuri, 14 octombrie, să ridice sechestrul asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia, în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Decizia definitivă a atras reacția fostei parlamentare PSD Laura Vicol, implicată împreună cu soțul ei în afacerea Nordis. Vicol a postat pe Facebook un mesaj însoțit de o fotografie în care se portretizează ca o femeie de gheață, inspirată din „Urzeala Tronurilor”, sub care scrie ”Vine iarna”.

„O VICTORIE IMPORTANTĂ A ADEVĂRULUI! ȘI O MINCIUNĂ CARE TREBUIE SĂ ÎNCETEZE! Ieri, Curtea de Apel București a dispus ridicarea sechestrului asupra apartamentelor Nordis din Mamaia. Un an şi 8 luni de abuz procedural! O hotărâre definitivă. O victorie uriașă! Mă bucur enorm pentru soțul meu, pentru ceilalți asociați, dar mai ales pentru toți clienții care așteaptă finalizarea și predarea apartamentelor. Ridicarea sechestrului înlătură un obstacol juridic major pus de PROCUROR și deschide calea pentru continuarea lucrărilor, finalizarea locuințelor și predarea lor către cei care le-au cumpărat”, scrie Vicol pe Facebook.

„Pentru mine, dincolo de orice victorie juridică, cel mai important este ca acești oameni să își primească apartamentele pe care le așteaptă de atâta timp. Dar, pentru că nici măcar o asemenea veste nu poate fi prezentată fără să-mi fie asociat numele într-un context fals, presa mincinoasă a ales să titreze că rămâne sechestrul pe „bunurile familiei Laura Vicol – Vladimir Ciorbă”. STOP! EU, LAURA VICOL, NU AM NICIUN BUN PUS SUB SECHESTRU! NICIUNUL!Nu am avut nevoie de hotărârea de ieri pentru ca acest lucru să fie adevărat”, mai scrie aceasta.

„Faptul că sunt soția lui Vladimir Ciorbă nu înseamnă că măsurile asigurătorii care îl privesc pe acesta pot fi atribuite automat și mie. Înțeleg că numele meu aduce audiență. Înțeleg că poza mea şi un titlu cu „Laura Vicol” se distribuie mai bine. Dar există o limită între informarea publicului și deformarea realității! Iar această limită se numește ADEVĂR”, a mai scris inculpata Nordis.

”Nu cer tratament preferențial. Cer doar să nu mi se atribuie măsuri judiciare care nu mă privesc. Și, dincolo de toate acestea, astăzi aleg să mă bucur, în ciuda multora care vor în continuare să mă distrugă. NU VEȚI REUŞI! Pentru că adevărul, oricât ar fi acoperit de titluri, acuzații și spectacole mediatice, merită să fie apărat până la capăt! Şi asta fac. Cu Dumnezeu înainte!”, încheie Vicol comentariul.

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Judecătorii Curții de Apel București au decis miercuri, 14 octombrie, să ridice sechestrul asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia, în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Ce au decis judecătorii

Judecătorii au admis doar contestațiile Nordis Management și Nordis Mamaia și au respins contestația lui Vladimir Ciorbă.

Totoldată, sechestrul pus de anchetatori pe averea familiei Ciorbă rămâne.

Decizia este una definitivă.

În februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente și case), cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni, în dosarul Nordis.

De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.

Amintim că schema prin care asociații Nordis mutau banii încasați de la clienți în alte conturi a fost una complexă, potrivit datelor din dosarul în care au fost formulate acuzații de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Până acum, prejudiciul în afacerea Nordis este estimat la 90 de milioane de euro. Printre sutele de persoane vătămate în acest dosar se numără şi statul român, care acuză grupul NORDIS de delapidare şi evaziune fiscală.

Acestora li se adaugă peste 1.200 de persoane acceptate la masa credală după declararea procedurii de insolvenţă a companiei.

Recent, DIICOT a extins urmărirea penală față de Laura Vicol în dosarul Nordis. Fosta deputată PSD este cercetată pentru fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune, potrivit procurorilor.

Potrivit DIICOT, procurorii au identificat venituri de peste 15,6 milioane de lei, provenite din salarii, dividende și restituiri de împrumuturi, care nu ar fi fost trecute în declarațiile de avere.

Anchetatorii mai indică un împrumut de 910.000 de lei, împrumuturi contractate de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, precum și cadouri, servicii și alte avantaje în valoare de peste 300.000 de lei, despre care susțin că nu au fost declarate.