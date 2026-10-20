 DIICOT pune din nou sechestru pe bunurile Nordis, după ce instanța îl ridicase. 198 de proprietăți vizate | adevarul.ro
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DIICOT pune din nou sechestru pe bunurile Nordis, după ce instanța îl ridicase. 198 de proprietăți vizate

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Dosarul Nordis se extinde după înregistrarea a 363 de plângeri penale noi, în care persoanele vătămate reclamă un prejudiciu cumulat de peste 58 de milioane de euro. În acest context, procurorii DIICOT au pus sechestru pe 184 de imobile și 14 terenuri.

Apartamente Nordis Mamaia
Apartamente Nordis Mamaia Foto: adevărul

Ordonanța prin care a fost instituit sechestrul a fost emisă la 19 octombrie 2026 de procurorii DIICOT-Structura Centrală. Bunurile aparțin unor societăți comerciale cercetate în dosar și au o valoare estimată la 12.038.908,96 euro, potrivit grilelor notariale. Măsura asiguratorie a fost dispusă pentru recuperarea prejudiciului reclamat, în limita a 58 de milioane de euro.

Ce bunuri au fost puse sub sechestru în dosarul Nordis

Potrivit comunicatului transmis de DIICOT, printre bunurile vizate de măsura asigurătorie se numără 155 de apartamente nefinalizate, opt locuri de parcare, patru spații comerciale, un subsol și două boxe. De asemenea, procurorii au pus sechestru pe 14 terenuri.

Valoarea totală a celor 184 de imobile și a celor 14 terenuri depășește 12 milioane de euro, conform grilelor notariale.

Măsura a fost luată în continuarea activităților de urmărire penală desfășurate în dosarul Nordis, în vederea recuperării prejudiciului reclamat de persoanele care se consideră vătămate.

363 de plângeri penale noi și un prejudiciu de peste 58 de milioane de euro

Potrivit DIICOT, măsura sechestrului a fost dispusă în contextul extinderii urmăririi penale pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după înregistrarea a 363 de plângeri penale noi.

Extinderile urmăririi penale au fost dispuse la 10 octombrie 2025 și la 18 august 2026. Plângerile au fost formulate de persoane fizice și juridice care se consideră vătămate și îi vizează pe suspecții și inculpații din dosar, atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

Prejudiciul reclamat cumulat în aceste plângeri depășește 58 de milioane de euro.

Noua măsură asiguratorie a fost dispusă și în contextul unei încheieri pronunțate la 14 octombrie 2026 de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București.

Prin acea încheiere, instanța a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit pentru faptele pentru care urmărirea penală fusese extinsă la 27 august 2025.

Ulterior, la 19 octombrie 2026, procurorii DIICOT au dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor societăților comerciale cercetate în cauză, până la concurența sumei de 58 de milioane de euro, corespunzătoare prejudiciului reclamat.

Ce infracțiuni sunt investigate în dosarul Nordis

Ancheta DIICOT vizează presupuse infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

De asemenea, procurorii investighează presupusa stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, faptă care ar fi avut ca rezultat obținerea fără drept de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

Potrivit DIICOT, toate infracțiunile sunt cercetate în formă continuată.

Instituția precizează că persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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