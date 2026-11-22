Situația de securitate din regiune, în contextul incursiunilor repetate ale dronelor și al atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, a fost unul dintre subiectele discutate de premierul Luca Niculescu cu oficiali de la Chișinău, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Palatul Victoria.

Mihai Popșoi și Luca Niculescu. Foto: Facebook

La discuții au participat ministrul Afacerilor Externe din Republica Moldova, Mihai Popșoi, și vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Conform premierului, cei prezenți au convenit asupra necesității unei cooperări și coordonări mai strânse pentru gestionarea provocărilor de securitate din regiune.

„România sprijină eforturile de consolidare a rezilienţei Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce priveşte creşterea capacităţilor sale de apărare”, a transmis Luca Niculescu, duminică seara, într-o postare pe Facebook.â

România și Republica Moldova, proiecte comune în domeniul apărării

Premierul a amintit parteneriatul dintre cele două state pentru achiziția în comun de platforme de transport auto multifuncționale, pe roți, pe care l-a prezentat drept un prim exemplu al cooperării în domeniul apărării.

În cadrul întâlnirii au fost abordate și relațiile bilaterale, precum și proiectele de interconectare a infrastructurii energetice și de transport dintre România și Republica Moldova. Niculescu a precizat că discuțiile au continuat demersurile începute în timpul vizitei sale la Chișinău.

Un alt subiect important a fost parcursul european al Republicii Moldova. Premierul a reafirmat sprijinul României pentru aderarea țării vecine la Uniunea Europeană și i-a felicitat pe oficialii moldoveni pentru progresele înregistrate în procesul de negociere.

Poziția României privind dosarul transnistrean

Luca Niculescu a reafirmat și susținerea Bucureștiului pentru o soluționare pașnică și durabilă a dosarului transnistrean.

Potrivit premierului, o eventuală soluție trebuie să respecte pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să nu afecteze parcursul său european.