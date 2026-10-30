 Nordis obține primele autorizații de construire pentru complexul din Mamaia, cu acordul DIICOT | adevarul.ro
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Nordis obține primele autorizații de construire pentru complexul din Mamaia, cu acordul DIICOT

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Companiile din grupul Nordis anunţă că au obţinut primele 3 autorizaţii de construire aferente continuării lucrărilor de construire la ansamblul imobiliar din Mamaia.

Nordis Mamaia
Nordis Mamaia Foto: Facebook

Grupul, vizat într-un dosar de înşelăciune instrumentat de DIICOT, care a şi impus sechestru asigurător pe mai multe terenuri şi clădiri, precizează că, pentru emiterea certificatelor de urbanism, a documentaţiei necesare, precum şi pentru emiterea tuturor autorizaţiilor de construire, DIICOT şi-a exprimat acordul prin adresa emisă în acest sens în luna aprilie 2026.

 „Astfel, în baza documentaţiilor de urbanism depuse la sfârşitul anului 2025, autorităţile publice locale au eliberat primele autorizaţii de construire, respectiv pentru clădirea nr. 4, având în componenţă spaţii comerciale şi apartamente, pentru clădirea nr. 5, având în componenţă locuri de parcare, spaţii comerciale şi apartamente şi pentru o clădire cu destinaţie de spaţii comerciale şi parcare. De asemenea, în luna mai 2026, Nordis a depus la Primăria Mun Braşov cererea pentru emiterea certificatului de urbanism în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, necesară pentru continuarea lucrărilor de construire la ansamblul imobiliar din Braşov", a transmis Nordis într-un comunicat, scrie News.

Având în vedere acuzaţiile de înşelăciune cu care se confruntă ca urmare a plângerilor penale formulate de persoane fizice şi juridice care nu au primit apartamentele contractate, Nordis precizează că înţelege că încrederea cumpărătorilor se reconstruieşte prin rezultate verificabile.

 „Obţinerea autorizaţiilor reprezintă primul asemenea rezultat, cu o importanţă semnificativă. Etapele următoare pot transforma acest progres în lucrări de construire executate, apartamente finalizate şi obligaţii îndeplinite faţă de toţi promitenţii cumpărători şi clienţi. Reorganizarea urmăreşte continuarea activităţii şi finalizarea complexelor imobiliare. Soluţia susţinută de Nordis are un singur obiectiv: fiecare promitent-cumpărător cu o promisiune în derulare să îşi primească apartamentul, iar proprietarii apartamentelor faţă de care există obligaţia de finisare asumată de societate să beneficieze de finalizarea acestora. Îndeplinirea acestui obiectiv presupune obţinerea autorizaţiilor, finanţarea internă, executarea lucrărilor de construire, efectuarea lucrărilor cadastrale şi semnarea tuturor contractelor de vânzare", menţionează grupul Nordis într-un comunicat.

DIICOT menţiona iniţial în legătură cu dosarul NORDIS că, în perioada 2019 - 2024, prin intermediul a cinci societăţi comerciale, a fost încasată de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

În 20 octombrie, DIICOT anunţa că a pus sechestru pe 184 de imobile şi 14 terenuri în Dosarul Nordis, având în vedere extinderile urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi cele 363 de plângeri penale noi, formulate de persoane vătămate persoane fizice sau juridice. Tot atunci, DIICOT a precizat că „măsura sechestrului poate fi ridicată punctual, la cererea suspectei şi a persoanei vătămate, în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică şi predării imobilului persoanei vătămate/părţii civile".

DIICOT a precizat că sechestrul instituit asupra a 184 de imobile și 14 terenuri în Dosarul Nordis nu împiedică automat finalizarea vânzărilor către cumpărători.

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