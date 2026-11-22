Polițiștii și jandarmii francezi vor beneficia de o prezumție de legalitate atunci când folosesc armele de foc în timpul serviciului, după ce Parlamentul a adoptat definitiv, pe 20 noiembrie, o lege care schimbă modul în care sunt evaluate intervențiile soldate cu victime. Măsura este contestată de organizații pentru drepturile omului, magistrați și familiile victimelor violențelor poliției, care avertizează că ar putea îngreuna investigarea abuzurilor. Criminologul Vlad Zaha explică, pentru „Adevărul”, ce efecte ar putea avea noua prevedere și de ce România ar trebui să evite o asemenea schimbare.

Prezumție de legalitate a folosirii armelor Foto: Juan Medina/Reuters

Ce schimbă legea și de ce este contestată

Deși proiectul a fost promovat sub denumirea de „prezumție de legitimă apărare” pentru forțele de ordine, forma finală a textului este diferită. După ce a fost rescrisă în Adunarea Națională, prevederea introduce o prezumție simplă potrivit căreia polițiștii naționali și jandarmii care folosesc armele în timpul serviciului au respectat cadrul legal. Mai exact, se pornește de la presupunerea că aceștia au acționat în condițiile prevăzute de lege, inclusiv cu respectarea cerințelor de necesitate absolută și proporționalitate strictă, până la apariția unor dovezi contrare.

Schimbarea importantă este că, în evaluarea legalității intervenției, punctul de plecare devine prezumția că agentul a acționat legal. Deși prezumția poate fi răsturnată prin probe, criticii legii se tem că aceasta va îngreuna anchetele și va oferi procurorilor un argument suplimentar pentru clasarea unor dosare.

Proiectul a fost adoptat definitiv de Senatul francez pe 20 noiembrie, cu 205 voturi pentru și 110 împotrivă. Partidele de stânga au anunțat că intenționează să sesizeze Consiliul Constituțional, ceea ce ar putea amâna promulgarea legii.

„Cred că votarea acestei legi în Parlamentul francez este cu atât mai problematică cu cât protestele din Franța din ultima perioadă și istoric vorbind s-au axat și pe violența din partea forțelor de ordine, pe abuzuri, pe lipsa procedurilor clare, pe încălcarea procedurilor deja existente”, explică criminologul Vlad Zaha.

Criticile vin atât din partea organizațiilor pentru drepturile omului, cât și a instituțiilor independente și a magistraților. Claire Hédon, Défenseure des droits – autoritate independentă franceză cu atribuții apropiate de cele ale Avocatului Poporului – a emis un aviz negativ asupra proiectului. Aceasta a avertizat că prevederea poate afecta dreptul la viață, accesul la justiție, stabilirea adevărului și eficiența căilor de atac.

Hédon a atras atenția și asupra riscului ca prezumția să transmită mesajul că folosirea armei de către un agent este justificată din start, ceea ce ar putea banaliza forța letală și eroda încrederea dintre poliție și populație.

În același sens, Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) a subliniat că statele au obligația nu doar să stabilească reguli stricte pentru folosirea armelor, ci și să asigure investigații efective, capabile să stabilească împrejurările în care a fost folosită forța letală și să identifice eventualele responsabilități.

Opoziția față de lege a venit și din partea magistraților. Évelyne Sire-Marin, fostă președintă a Syndicat de la magistrature, a declarat într-un interviu acordat BFMTV că legea accentuează inegalitatea dintre cetățeni și poliție. În opinia sa, prezumția acordată forțelor de ordine creează un dezechilibru juridic între agenții care folosesc armele și persoanele afectate de intervențiile acestora.

„Este clar, pur și simplu analizând argumentele pro și contra, că această lege nu ar face decât să crească numărul de abuzuri, să îngreuneze procedurile de investigare a abuzurilor forțelor de ordine împotriva cetățenilor”, spune Vlad Zaha.

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În ziua dezbaterilor din Senat, protestatarii au instalat în fața instituției 35 de monumente funerare simbolice, reprezentând persoane care au murit în urma intervențiilor poliției din 2017 încoace. Campania împotriva proiectului a strâns, potrivit relatărilor din presa franceză, aproximativ 730.000 de semnături. Oponenții au numit măsura un „permis de a ucide”, în timp ce susținătorii ei afirmă că polițiștii au nevoie de mai multă protecție juridică atunci când folosesc armele în situații periculoase.

Vlad Zaha atrage atenția că agenții implicați în intervenții soldate cu persoane rănite sau ucise au acces la probe importante, precum înregistrări video, comunicații și imagini surprinse de camerele corporale. În opinia sa, noua prevedere riscă să pună familiile victimelor într-o poziție dezavantajată, obligându-le să conteste o versiune a evenimentelor care beneficiază deja de prezumția legalității.

Cum ar putea legea să amplifice tensiunile sociale

Dincolo de anchetele individuale, criminologul avertizează că noua prevedere poate accentua tensiunile într-o societate franceză deja polarizată, în care intervențiile poliției au generat în repetate rânduri proteste și confruntări.

Un studiu realizat de cercetători în criminologia violenței colective arată că intervențiile în care autoritățile tratează întreaga mulțime ca pe un grup potențial violent pot determina inclusiv participanții pașnici să perceapă poliția drept ostilă și ilegitimă.

Un exemplu relevant este cazul adolescentului Nahel Merzouk, împușcat de un polițist în timpul unui control rutier în Nanterre, în 2023. Moartea sa a declanșat mai multe zile de revolte în numeroase orașe franceze și a readus în discuție folosirea forței letale, rasismul și relația dintre poliție și comunitățile marginalizate. Pentru criticii noii legi, introducerea unei prezumții de legalitate a folosirii armelor riscă să adâncească neîncrederea existentă.

„Ajungerea cumva către o societate mai justă nu poate să vină prin distrugerea pârghiilor care pot să tragă la răspundere abuzurile din partea statului”, afirmă Vlad Zaha.

Ce prevede legea în România și ce diferențe există față de Franța

În România nu există o prezumție automată potrivit căreia polițistul care folosește arma a acționat legal. Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române stabilește că armele de foc pot fi folosite în situațiile și condițiile prevăzute de lege, de regulă după somația „Stai, stai că trag!”. În cazurile de legitimă apărare, polițistul poate folosi arma fără somație.

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Un element important este prevăzut la articolul 37: fiecare situație în care s-a făcut uz de armă trebuie raportată de urgență ierarhic, iar dacă folosirea armei a provocat moartea sau vătămarea unei persoane, fapta trebuie comunicată de îndată procurorului competent. Așadar, legea prevede sesizarea procurorului atunci când există victime, fără să instituie o prezumție generală de legalitate în favoarea agentului.

„În România nu avem această prezumție automată că atunci când un polițist rănește sau ucide pe cineva, este legal. Fiecare uz de armă care ajunge să ucidă sau să rănească pe cineva implică deschiderea unui dosar penal direct in rem, adică pentru faptă, referitor la ce s-a întâmplat, urmând ca totul să se investigheze în cadrul unui dosar penal”, afirmă criminologul.

Totuși, existența obligației de sesizare a procurorului nu garantează automat că anchetele sunt transparente sau independente. Vlad Zaha consideră că și în România este nevoie de îmbunătățirea mecanismelor de investigare a abuzurilor.

„Și în România am avea nevoie de standarde mai bune și în niciun caz înspre cele franceze, de exemplu, ca investigațiile să fie publice, să se realizeze cu celeritate, să fie făcute și să existe investigații interne de către niște comisii independente față de sistemul de poliție și sistemul de justiție”, explică acesta.