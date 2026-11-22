Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din Munții Metaliferi, celebru pentru serpentinele sale abrupte, a fost modernizat după ce ani în șir a fost aproape impracticabil și evitat de numeroși șoferi.

Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

Lucrările la DJ 705 au fost finalizate pe cei șase kilometri de serpentine ai șoselei dintre Zlatna și Almașu Mare, din județul Alba, în urma unei investiții de aproape 36 de milioane de lei. Drumul scurtează legătura dintre Valea Mureșului și așezările din Munții Apuseni și are o istorie aparte. Potrivit unei legende locale, traseul său ar fi fost ales în urmă cu două secole și jumătate, în vremea împărătesei Maria Tereza, cu ajutorul unui măgar lăsat să urce muntele pe unde găsea calea mai accesibilă.

Drumul județean 705 se desprinde din DN 74, în apropierea orașului Zlatna, și urcă abrupt pe versanții împăduriți ai Munților Metaliferi, printr-o succesiune de serpentine strânse, până în apropierea culmii Breaza, la aproape 1.000 de metri. Șoseaua continuă spre Almașu Mare și Almașu de Mijloc, iar apoi spre limita județului Hunedoara, scurtând cu circa 20 de kilometri traseul dinspre vest, de pe Valea Mureșului, spre orașul minier și zona Zlatnei.

Traseul de aproximativ 18 kilometri dintre Zlatna și Almașu Mare străbate un ținut montan izolat, cu păduri întinse, văi adânci și așezări care, timp de secole, au depins de exploatările miniere. Cea mai spectaculoasă porțiune a sa este urcușul în serpentine de la ieșirea din Zlatna, modernizat în 2026.

Serpentinele modernizate cu aproape 36 de milioane de lei

Până la începerea lucrărilor, cei șase kilometri de serpentine reprezentau una dintre cele mai dificile porțiuni ale drumului județean 705. Aici, terasamentul era acoperit cu dale vechi de beton, pe care circulau camioanele cu lemne și piatră. Șoseaua era afectată de gropi, fisuri și denivelări, iar numeroase podețe și șanțuri de scurgere a apelor pluviale erau deteriorate.

Șoferii au reclamat adesea că traficul greu, generat în mare parte de camioanele care transportau piatră din carierele din zonă, contribuise la distrugerea șoselei. Unele porțiuni erau aproape impracticabile.

Lucrările de modernizare a celor 6,195 kilometri de serpentine ai drumului județean 705, dintre Zlatna și Almașu Mare, au început în 2023 și au fost finalizate în septembrie 2026. Investiția s-a ridicat la aproximativ 30 de milioane de lei, fără TVA, fondurile fiind asigurate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și din bugetul Consiliului Județean Alba.

Sectorul modernizat se află în Munții Metaliferi, în sudul Munților Apuseni, într-o zonă cu versanți abrupți și numeroase curbe strânse, acoperită de pădure. Proiectul a cuprins refacerea structurii rutiere, amenajarea podețelor și a sistemelor de scurgere a apelor, lucrări de consolidare și instalarea elementelor de siguranță rutieră.

Carosabilul are o lățime de șase metri, iar pentru a rezista traficului greu a fost realizată o structură rutieră cu trei straturi de asfalt.

„A fost un proiect cu multe provocări tehnice, iar lucrările au fost îngreunate, o bună perioadă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Vreau să scot în evidență faptul că discutăm de primul drum din județ unde există trei straturi de asfalt, având în vedere traficul de mare tonaj din zonă”, declara, recent, Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, la finalizarea lucrărilor.

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Modernizarea a schimbat înfățișarea serpentinelor, care pot fi parcurse mai rapid și în condiții mai bune.

Legenda drumului trasat cu un măgar din Munții Metaliferi

Legătura dintre Zlatna și Almașu Mare are o istorie de secole. Regiunea era cunoscută încă din Antichitate pentru bogățiile sale minerale, iar romanii au exploatat zăcămintele din Munții Metaliferi și au amenajat drumuri care asigurau legătura dintre așezările și exploatările miniere.

Potrivit istoricilor între Ampelum, actuala Zlatna, și așezările miniere din zona Almașu Mare a existat foarte probabil un drum antic. Acesta ar fi urmat zona actualului cartier Valea Mare și ar fi urcat spre culmile din apropierea vârfului Breaza, de unde cobora spre platoul Almașului. Arheologii au identificat mai multe trasee antice între regiunea minieră a Zlatnei și Germisara, unele trecând prin Cheile Cibului (video), localitate aflată pe marginea traseului actualului drum județean 705.

Șoseaua dintre Zlatna și Almașu Mare, cunoscută în prezent, a fost amenajată la sfârșitul secolului al XIX-lea, însă unele legende îi amintesc existența încă din secolul al XVIII-lea, în vremea împărătesei Maria Tereza, care a condus Monarhia Habsburgică între anii 1740 și 1780.

Potrivit legendei locale, atunci când s-a pus problema construirii unei căi de acces peste munte, cei însărcinați cu stabilirea traseului ar fi folosit un măgar pentru a identifica drumul cel mai ușor de parcurs.

Animalul ar fi fost lăsat să urce muntele pe unde găsea calea mai accesibilă, ocolind pantele abrupte și alegând trecerile mai line de pe versanți. Constructorii ar fi urmat apoi poteca aleasă de măgar, transformând-o treptat într-un drum cu numeroase serpentine.

În epoca habsburgică au fost amenajate drumuri și în alte zone ale Munților Metaliferi. Un exemplu se află pe valea care coboară din Cheile Cibului spre Băcâia, unde arheologii au identificat, în anul 2000, urmele unei vechi căi pietruite.

Deși localnicii o considerau romană, specialiștii au apreciat că ar putea proveni dintr-o perioadă mai recentă, posibil din epoca tereziană.

Serpentinele, faimoase de la începutul secolului XX

În perioada interbelică, serpentinele erau considerate printre cele mai frumoase șosele din Transilvania. În 1932, jurnalistul Gheorghe Amatei le descria într-un reportaj publicat în ziarul Cuvântul, după o călătorie prin Munții Apuseni.

„Din Calea Troianului și până în vârful dealului Breaza, urcăm șoseaua «Almașului», în serpentine — lungime de 6 km — și pot spune că este cea mai frumoasă și mai puțin deteriorată șosea națională din tot cuprinsul Ardealului. Când ajungem în vârful dealului, la așa-numitul «Plai», întrerupem șoseaua și cotim la stânga, pe sub un răzor, și coborâm pe drumul ce duce la Cib, cea mai întinsă comună din vârful acestor munți”, relata jurnalistul în 1932.

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1/16 DJ 705 Almasu Zlatna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) jpg Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

La acea vreme, șoseaua Almașului se afla într-o stare mult mai bună decât drumul Alba Iulia–Zlatna, grav deteriorat.

Drumul dintre Zlatna și Almașu Mare a continuat să îi impresioneze pe călători și în deceniile următoare. În 1971, jurnalistul Constantin Deleanu descria, într-un reportaj publicat în ziarul Unirea, călătoria cu un microbuz al Exploatării Miniere Zlatna, prin pădurile Munților Metaliferi.

„Microbuzul urcă pe serpentina croită printre pădurile ce despart Zlatna de comuna Almașu Mare. La fiecare curbă, ceața lăsa un gol prin care se puteau vedea copacii. Doar frânturi din frumusețile acelor părți. Ca să le cuprinzi pe de-a-ntregul ar trebui să faci drumul pe jos, cu multe popasuri”, relata jurnalistul.

Un deceniu mai târziu, în 1981, un reportaj publicat în ziarul Scînteia arăta că drumul dintre Zlatna și Almașu Mare putea fi parcurs cu mașina în aproape o oră, printr-un peisaj montan spectaculos.

„La Almașu Mare din județul Alba ajungi, de la Zlatna, după aproape un ceas de mers cu mașina, pe un drum în serpentine amețitoare, ținut tot timpul în umbra adâncă a pădurilor de fagi. Pe culmile ce se înalță până aproape la o mie de metri se răsfiră, când mai răzlețe, când mai grupate, gospodăriile țărănești”, informa ziarul Scînteia în 1981.

Șoseaua a fost folosită de comunitățile așezărilor miniere din Munții Metaliferi. Mulți localnici din Almașu Mare lucrau la mina de aur Hăneș, iar în timpul liber se ocupau cu agricultura și creșterea animalelor. În anii 1946–1949 fusese amenajat și drumul de acces dintre centrul comunei și zona minieră Hăneș–Albini.

Din 1959 a început să circule primul autobuz care făcea legătura dintre Almașu Mare și Zlatna.