Un cuplu din SUA a găsit o soluție neobișnuită pentru problemele care le afectau odihna: fiecare doarme în camera lui. Deși sunt căsătoriți de 19 ani, cei doi nu împart același pat. Dormitul separat le-a îmbunătățit calitatea vieții și le-a permis să aibă o căsnicie fericită.

Femeie care doarme Foto: Pexels

Patricia Garrison și soțul ei sunt căsătoriți de aproape două decenii, dar nu au petrecut niciodată o noapte întreagă în același pat. Dificultățile au apărut încă de la începutul relației. Cei doi aveau peste 40 de ani și trecuseră anterior prin câte un divorț. Deși legătura emoțională dintre ei era puternică, împărțirea aceluiași pat s-a dovedit o adevărată provocare.

Situația s-a agravat după ce bărbatul s-a mutat definitiv la ea. Cei doi au încercat mai multe soluții: au stabilit ore diferite de culcare, au apelat la meditație și somnifere și au folosit inclusiv benzi nazale și spray-uri pentru gât. Nimic nu a dat rezultate.

Lipsa somnului a început să-i afecteze viața de zi cu zi. Momentul care a determinat-o să ia atitudine a fost unul în care a fost la un pas de un accident rutier.

„În ziua în care aproape am adormit la volan și era să intru într-un copac, am știut că era timpul să vorbesc despre asta”, a povestit femeia, potrivit buzzfeed.

Cum au ajuns soții să doarmă în camere separate

Patricia i-a explicat partenerului că au temperamente și nevoi diferite. Ea este introvertită și are nevoie de liniște și spațiu personal, în timp ce soțul ei este mai extrovertit.

Bărbatul a recunoscut, la rândul său, că nici el nu se odihnea corespunzător. Soția îl trezea frecvent în timpul nopții, rugându-l să se întoarcă pe o parte pentru a nu mai sforăi.

În cele din urmă, au decis să doarmă separat. Patricia și-a amenajat dormitorul în micul birou de acasă, iar schimbarea le-a rezolvat problemele legate de odihnă.

Ulterior, de fiecare dată când s-au mutat, au avut grijă să aleagă o locuință cu două dormitoare. Ani la rând, cei doi au păstrat secret acest aranjament, de teama reacțiilor celor din jur. Se temeau că prietenii și familia ar putea interpreta dormitul separat drept un semn al unei căsnicii nefericite.

„Dormitul separat îmi dă energia de care am nevoie”

În prezent, Patricia Garrison vorbește deschis despre beneficiile așa-numitului „sleep divorce” („divorțul din somn”), expresie folosită pentru situațiile în care partenerii aleg să doarmă în camere diferite, fără ca acest lucru să însemne sfârșitul relației.

Femeia recunoaște că uneori îi lipsește apropierea fizică din timpul nopții și că simte nevoia căldurii unei îmbrățișări. Cu toate acestea, consideră că avantajele sunt mult mai mari decât dezavantajele.