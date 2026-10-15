 Răsturnare de situație în Dosarul Nordis. Judecătorii CAB au ridicat sechestrul asigurător pe apartamente de 100 de milioane de euro din Mamaia | adevarul.ro
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Răsturnare de situație în Dosarul Nordis. Judecătorii CAB au ridicat sechestrul asigurător pe apartamente de 100 de milioane de euro din Mamaia

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Curtea de Apel București a decis, într-o sentință definitivă, ridicarea sechestrului asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Nordis Mamaia
Apartamente Nordis Mamaia Foto: Adevărul

Judecătorii Curții de Apel București au decis miercuri, 14 octombrie, să ridice sechestrul asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia, în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Judecătorii au admis doar contestațiile Nordis Management și Nordis Mamaia și au respins contestația lui Vladimir Ciorbă, scrie G4 Media.

Totoldată, sechestrul pus de anchetatori pe averea familiei Ciorbă rămâne.

Decizia este una definitivă.

În februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente și case), cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni, în dosarul Nordis.

De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.

Amintim că schema prin care asociații Nordis mutau banii încasați de la clienți în alte conturi a fost una complexă, potrivit datelor din dosarul în care au fost formulate acuzații de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.  

Jurista firmei era la curent cu mișcările financiare, reiese din documentele consultate de Adevărul, aceasta fiind interceptatǎ în timp ce îi spunea unei prietene să nu își cumpere apartament în blocurile Nordis.

Și ANAF a anunțat că a demarat verificări interne în urma publicării articolelor privind posibila activitate infracțională a unor inspectori ai Fiscului, care ar fi trecut cu vederea neregulile din grupul Nordis în ciuda prejudiciilor uriașe.

  Până acum, prejudiciul în afacerea Nordis este estimat la 90 de milioane de euro. Printre sutele de persoane vătămate în acest dosar se numără şi statul român, care acuză grupul NORDIS de delapidare şi evaziune fiscală.

Acestora li se adaugă peste 1.200 de persoane acceptate la masa credală după declararea procedurii de insolvenţă a companiei.  

Laura Vicol, din nou în vizorul DIICOT 

Recent, DIICOT a extins urmărirea penală față de Laura Vicol în dosarul Nordis. Fosta deputată PSD este cercetată pentru fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune, potrivit procurorilor.

Potrivit DIICOT, procurorii au identificat venituri de peste 15,6 milioane de lei, provenite din salarii, dividende și restituiri de împrumuturi, care nu ar fi fost trecute în declarațiile de avere.

Anchetatorii mai indică un împrumut de 910.000 de lei, împrumuturi contractate de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, precum și cadouri, servicii și alte avantaje în valoare de peste 300.000 de lei, despre care susțin că nu au fost declarate.

Un alt element al anchetei este un presupus împrumut fictiv de 150.000 de euro și 1,774 milioane de lei, ulterior modificat la 1,124 milioane de lei. DIICOT susține că, în baza acestui titlu, Vicol ar fi încasat ulterior 1,595 milioane de lei, sub justificarea restituirii împrumutului, pentru a ascunde proveniența banilor.

Procurorii susțin că, între 2019 și 2025, deși nu avea o funcție oficială în una dintre firmele cercetate, Laura Vicol i-ar fi sprijinit pe trei inculpați într-o presupusă înșelăciune privind apartamente de vacanță din Mamaia și Sinaia.

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