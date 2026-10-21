DIICOT: Apartamentele Nordis pot fi predate cumpărătorilor, chiar dacă sunt sub sechestru

DIICOT precizează că sechestrul instituit asupra a 184 de imobile și 14 terenuri în Dosarul Nordis nu împiedică automat finalizarea vânzărilor către cumpărători.

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Într-un comunicat transmis miercuri, 21 octombrie, DIICOT a explicat faptul că sechestrul asupra celor 184 de imobile și 14 terenuri a fost dispus în urma extinderii urmăririi penale pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Procurorii au subliniat că măsura privește fapte nou-reținute în anchetă, distincte de cele pentru care fusese instituit un sechestru anterior. Măsura inițială fusese ridicată de judecătorul de drepturi și libertăți, după admiterea unei contestații. Potrivit DIICOT, noul sechestru nu trebuie confundat cu cel precedent, întrucât a fost dispus în legătură cu alte fapte cercetate.

Cum pot fi vândute apartamentele

Instituirea sechestrului nu exclude posibilitatea ca apartamentele să ajungă la cumpărătorii care au dreptul să le primească. Ordonanța din 19 octombrie 2026 prevede că măsura poate fi ridicată punctual, pentru un anumit imobil, la cererea societății suspecte și a persoanei vătămate.

Această procedură permite încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în formă autentică și predarea locuinței către persoana vătămată sau partea civilă. Astfel, situația fiecărui imobil poate fi analizată separat, pentru ca tranzacția să poată fi finalizată în condițiile prevăzute de ordonanță.

„Urmare a comunicatului de presă nr. 3 din data de 20.10.2026, pentru o corectă informare a cetățenilor, dar și ca reacție față de anumite informații false apărute în spațiul public, cu referire la măsurile asiguratorii instituite la data de 19 octombrie 2026, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să facă următoarele precizări:

Măsura sechestrului asigurator față de societățile suspecte a fost instituită pentru faptele noi reținute ca urmare a extinderilor urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și nu pentru faptele față de care, anterior, s-a instituit aceeași măsură, ridicată de judecătorul de drepturi și libertăți urmare a admiterii contestației.

Această măsură asiguratorie are ca scop garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune în dauna persoanelor vătămate - clienți cumpărători și nu obstrucționarea/împiedicarea predării unităților locative către acestea, în considerentele ordonanței din data de 19 octombrie 2026 existând mențiune explicită conform căreia măsura sechestrului poate fi ridicată punctual, la cererea suspectei și a persoanei vătămate, în vederea încheierii contractului de vânzare cumpărare în formă autentică și predării imobilului persoanei vătămate/părții civile.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis DIICOT.